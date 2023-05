Kiril Todorov, expresidente de la Federación Mexicana de Natación, fue vinculado a proceso por delito de peculado (FMN)

Luego de ser obligado a presentarse en el Reclusorio Norte por un Juez de la Ciudad de México y tras 20 horas de audiencia, Kiril Todorov, expresidente de la Federación Mexicana de Natación (FMN) fue vinculado a proceso por el delito de peculado por un monto de 155 millones de pesos.

En septiembre de 2021 fue cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer que Todorov fue vinculado a proceso por el delito de peculado, por lo que siguió su proceso en libertad y se le negó salir de México. La World Aquatics (órgano que rige al deporte acuático) ya tenían reportes de las irregularidades de la administración, así que asignó al Comité de Estabilización para gestionar a la FMN.

Desde su llegada a los juzgados que están en el Reclusorio Norte, Todorov aseguró ante los medios que tenía todas las pruebas para garantizar que no había desviado o malversado ni “un peso de la Federación Mexicana de natación”.

El expresidente de la Federación Mexicana de Natación en su llegada al Reclusorio Norte con varias carpetas con documentos (Twitter)

“Esta situación pudo haberse evitado de manera muy distinta, toda esta situación de desgaste ha sido una afectación mayúscula que tiene desarticulados a los deportes acuáticos en México”, dijo Todorov.

La Fiscalía General de la República (FGR) dio un plazo de seis meses para una investigación complementaria. Además, en las medidas cautelares se mantuvieron el que no pudiera salir de la Ciudad de México o Estado de México.

“No hubo ese deseo de la fiscalía a una colaboración. Esta investigación se ha hecho en una auditoría forense de niveles titánicos. Las afectaciones a nivel de salud que tengo documentadas han sido lamentables. Todo esto ha sido una afectación histórica para los deportes acuáticos en México. Pido que no me vincule a proceso”, aseguró.

la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer que Todorov fue vinculado a proceso por el delito de peculado, por lo que siguió su proceso en libertad y se le negó salir de México (Twitter)

De acuerdo a ESPN México, en la audiencia estuvieron representantes de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y de la Auditoría Superior de la Federación, por parte del organismo que regula el deporte en México se mencionó que la Federación Mexicana de Natación no tiene ningún adeudo y/o problemas con la FMN.

“Seguimos vinculados seis meses más, estaremos dispuestos a entregar lo que se nos pida. Lo dije desde que llegué aquí, no debo absolutamente nada, tengo la consciencia más que tranquila, no tengo ni un centavo pendiente, no le debo a nadie y vamos a aclarar lo que se tenga que aclarar”, remató en declaraciones retomadas por ESPN.

Cabe recordar que desde que se dio a conocer el proceso en contra del ex directivo nacido en Sofía, Bulgaria, una de las personas que siempre dio más de un “espaldarazo” por Todorov fue la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara.

Kiril durante su gestión al frente de la FMN (Twitter/FMN)

En abril cuando el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) falló en contra de Todorov, la medallista olímpica en Atenas 2004 respaldó el mandato del entonces presidente de la FMN: “Si bien hay un desconocimiento y el TAS ha fallado, él tiene derecho a apelarlo. A nivel nacional no tenemos nada que acredite su culpabilidad o inocencia. Así que para la Conade él está al día, solo sin reconocimiento, mismo que se lo ha pasado a un órgano ilegal”, sentenció.

Desde que se dio a conocer el proceso que la Unidad de Inteligencia Financiera tomó en contra de Todorov en 2021, Guevara rechazó tal decisión, por lo que buscó la manera para que los atletas de las disciplinas acuáticas defendieran al directivo ante la federación internacional e incluso buscó que presionaran a María José Alcalá para que se desapareciera al Comité Estabilizador.

Dentro de las amenazas que habría realizado la ex corredora olímpica fueron con relación al pago de las becas, la cancelación de eventos deportivos y que presionó a los atletas a convencerse de que la imposición del Comité Estabilizador era una acción “ilegal”.