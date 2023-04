La diputada Federica Quijano de Kabah procederá legalmente contra Consuelo Duval por difamación

La integrante de Kabah calificó como difamación las acusaciones de Duval (Foto: Instagram@consueloduval)

Luego de que una publicación de Federica Quijano causara una batalla campal en Instagram, entre sus mismos seguidores y Consuelo Duval, ahora el tema continúa dando de qué hablar.

Te puede interesar: Consuelo Duval culpó a Federica Quijano de abandonar un perro

Y es que todo comenzó cuando la diputada e integrante de Kabah publicó una foto donde aparece con un pequeño perro, y agradeció a su hermano Héctor Apio Quijano por darle una nueva mascota.

Así se expresó la cantante de La calle de las sirenas: “Familia hermosa!!! Gracias por todos sus mensajes, toda la buena vibra y amor siempre tan real. Hoy después de muchísimos años mi hermanito @apioquijano me vio poco sensible y platicando le conté que esta raza de perritos me fascinaba, pero siempre en mi casa tuve perrijos que rescataba y jamás hubiera pensado en tener a esta belleza a mi lado, me hizo muy feliz y sé que me dará tanto amor como yo a ella”, escribió la cantante sin imaginar un contundente mensaje de Consuelo Duval, quien le respondió:

Consuelo Duval aseguró que Federica de Kabah abandonó a algún animal (Captura de pantalla @consueloduval)

“Rezo por él para que no lo tires a la calle cuando crezca como le hiciste con los que ‘dizque’ rescataste. Te recuerdo que los perros muerden porque es su forma de jugar”, escribió la actriz cómica y conductora de Netas divinas.

Te puede interesar: Por qué Eugenio Derbez no dio el pésame a Victoria Ruffo tras muerte de su madre

Sin embargo, este comentario causó revuelo y el mismo Apio Quijano le respondió sin dar crédito a la fuerte acusación: “@consueloduval perdón? te hackearon la cuenta? No creo que tú podrías escribir algo así honestamente, no eres esa clase de personas”.

Ante esto, Consuelo Duval no respondió más y la controversia se dio en la caja de comentarios, donde los mismos seguidores de Federica comenzaron a cuestionarla. “Qué mal comentario”, “Si lo dice mamá Consuelo es porque es cierto”, “@apioquijano y tú quién eres para decir qué ‘clase de persona’ es quién! Qué clase de persona es tu hermana siendo diputada?”.

"Apio" Quijano se mostró sorprendido ante los dichos de Consuelo Duval sobre su hermana (Captura de pantalla Instagram @apioquijano)

Ahora, la cantante de Kabah se mostró contrariada y aseguró que desconoce los motivos por los que Duval hizo ese comentario y explicó que le escribió directamente para preguntarle qué sucedió, sin embargo la actriz que da vida a “Federica P. Luche” no le contestó.

Te puede interesar: Martha Debayle presentó nuevos calcetines “de lujo” para latas y las redes reaccionaron

“Normalmente me valen los comentarios. Pero en este caso, me sacó muchísimo de onda pero muchísimo porque a Consuelo yo la quiero. Leo su mensaje y dije ‘¿de qué me habla?’ O sea, y le mandé un mensaje en Insta y le dije qué onda. Me da muchísimo coraje”, explicó la diputada por el Partido Verde Ecologista (PVEM) a Gustavo Adolfo Infante.

Quijano negó cualquier acusación de abandono de perros y explicó que cuando ha llegado a tener un problema con alguno de los animales que rescata, se asegura de canalizarlos a instituciones especiales.

Tras publicar foto con su nuevo perro, Consuelo Duval publicó fuerte comentario contra Federica Quijano (Instagram @federicaquijano, @consueloduval)

“He dedicado mi vida entera a cuidar a los animales. He rescatado millones de animalitos. Me parece una injusticia, me parece un tema de difamación...No está padre que una compañera te exponga sin saber lo que está diciendo eso es lo más grave. Me parece sumamente injusto y de muy mal gusto que una amiga o que consideras tu amiga que no te pregunte”, añadió.

“Yo creo que sí quiero proceder legalmente porque este es un tema de difamación, yo no tengo nada que esconder, hay videos míos... esos dos perritos se los quedó mi amiga y yo sabía que estaban en perfectas condiciones con ella porque ella es súper protectora de animales igual que yo. Me da mucha tristeza porque además los siete perritos que tengo son adoptados, tengo un gato, y veinte gallinas... jamás lastimaría a un ser vivo, me da muchísimo coraje porque tienen la libertad de decir lo que quieran de ti”, abundó Federica Quijano en el programa De primera mano.