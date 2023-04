Lucero fue agredida por fan en pleno concierto y usuarios en TikTok aplaudieron su reacción

Usuarios en redes sociales condenaron los hechos (TikTok mechevega7)

El pasado 21 de abril, Lucero y Mijares se presentaron en la Expogan 2023, un importante evento organizado en Hermosillo, Sonora que cuenta con diversas actividades y shows musicales. Sin embargo, durante el concierto, la Novia de América vivió un tenso momento debido a que una fan la agredió.

Fue la usuaria en TikTok identificada como Meche Vega (@mechevega7) quien compartió el momento en donde la cantante de éxitos como Hasta que amanezca o Era la primera vez se acercó a algunos de sus seguidores que estaban en las primeras filas.

En el breve audiovisual se alcanza a observar como Lucero, quien iba vestida con un traje blanco de mariachi, estaba muy contenta tomándose algunas fotografías con dichas personas, cuando de pronto alguien la jaló fuertemente del cabello.

“Qué ganas de darle un par de cachetadas a la insolente”, se lee en la descripción de la usuaria.

Ante esto, la famosa se mostró desconcertada y tras levantar ligeramente los hombros se alejó tranquila del sitio y continuó entonando el cover de No tengo dinero de Juan Gabriel.

Lucero fue agredida en presentación (TikTok mechevega7)

Usuarios en redes felicitaron a Lucero por su reacción

El video alcanzó las más de 100 mil vistas en TikTok y los internautas rápidamente reaccionaron. Además, aprovecharon para defender a Lucero y destacaron que la artista manejó de forma adecuada la crisis.

“Lucero toda una reina”, “Lucero hermosa en todo momento”, fueron algunas de las menciones que aparecieron.

Asimismo, los usuarios de esta red social se molestaron con el equipo de protección de la mexicana, pues aseguraron que lo mejor es que la hubieran defendido.

“Y la seguridad en sus laureles”. “Qué pedo con su seguridad, que mala onda de ambos, para eso los contratan y de la señora que poca educación tiene y luego se quejan de que el artista”. “Luego porque no se acercan a tomar fotos con el público y ahí si no los bajan de arrogantes a los artistas”. “Pero seguridad no hizo nada”, se lee entre los comentarios.

Cabe señalar que, momentos previos a que se realizara el concierto, Lucero compartió desde sus redes sociales la emoción que sentía de poder presentarse en Sonora.

La artista no le dio mucha importancia a la situación y continuó su concierto (Captura de pantalla/ tiktok mechevega/)

“Es hoy, es hoy!! Hermosillo,@oficialmijares y yo ya estamos listísimos para disfrutar con ustedes una noche de palenque con todas las canciones que quieren escuchar! #hastaquesenoshizo, quien viene a pasarla increíble hoy? ahí nos vemos. #expogan”, escribió desde su cuenta de Instagram.

En ese momento sus fans le enviaron buenos deseos para el show y agradecieron el carisma con el cual la famosa se refiere siempre a sus seguidores.

“Vengaaa!! A brillar como solo ustedes saben hacerlo. Disfruten muchísimo el éxito seguro de esta noche”. “No puedo estar físicamente presente, pero aquí estoy enviando toda la energía positiva para otro espectáculo que será totalmente inolvidable”. “Cada concierto es mejor que el anterior, sois la dupla perfecta en el escenario, que esta gira dure toda una eternidad”, colocaron.

Lucero y Mijares se presentarán en la Feria de San Marcos

Algo que ha caracterizado a lo largo de los años a Lucero y Mijares es que, a pesar de su ruptura romántica, ambos se han mantenido muy cercanos y suelen trabajar en conjunto.

Lucero y Mijares llevan una entrañable relación de amistad (Foto: Twitter/@HogazaDeMijares)

Es por ello que los dos se presentarán el próximo 5 de mayo en el Palenque de la Feria de San Marcos 2023, el cual cuenta con secciones General, Silver, Gold y VIP. Los precios para poder ver a los padres de Lucerito Mijares en este importante evento realizado en Aguascalientes varían del sitio, pero el boleto general está en mil 667 pesos y el VIP en 4 mil 586 pesos.