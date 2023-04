Andorra pidió a EEUU investigar los viajes de Peña Nieto en aviones privados de Juan Collado

El entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, habría utilizado aviones privados de su amigo y abogado, Juan Collado. REUTERS/William Gularte

Al concluir su sexenio, Enrique Peña Nieto habría utilizado en al menos dos ocasiones los aviones privados del abogado Juan Ramón Collado, por lo que la policía de Andorra solicitó a las autoridades de Estados Unidos los registros de vuelo en ese país de dos aeronaves propiedad del litigante, esto con la finalidad de conocer la identidad de los pasajeros.

La Policía de Andorra trata de determinar si el litigante mexicano incurrió en prácticas de lavado de dinero, además de un delito contra la administración de justicia de ese país, por ello sigue el rastro de la relación entre Juan Collado y Enrique Peña Nieto.

Hay que recordar que Collado está encarcelado en México y sobre él pesa una investigación por lavado de dinero y delincuencia organizada. Por su parte, la justicia del país europeo indaga su red financiera en la Banca Privada d’Andorra (BPA), donde realizó operaciones por 110 millones de dólares entre los años de 2006 y 2015.

El abogado Juan Collado es acusado de lavado de dinero por lo que está preso desde 2019. Fotoarte: Infobae México

El ex presidente Peña Nieto reconoció ante el diario El País haber usado los aviones de su amigo para trasladarse dentro de EEUU, esto después de haber dejado el poder en 2018, aunque aseguró no existe ninguna irregularidad en esos traslados.

“Viajé tres veces en el avión. Volamos alguna vez a Miami y, de allí, a Madrid. Lo recuerdo muy bien. Fue en una o dos ocasiones. Siempre porque me invitó y con él”, dijo el priista, quien añadió “Nunca he usado su avión para fines personales”.

De acuerdo con el expediente en manos del diario español, el objetivo de los investigadores de Andorra es identificar a los pasajeros de una aeronave Cessna Citation 650, modelo 1995 y un Bombardier Challenger 601, las cuales fueron adquiridas por el abogado mexicano a través de un préstamo de 5.2 millones en la Banca Privada d’Andorra (BPA).

Además de esta operación, los detectives europeos creen que Collado pagó a una de las hijas de Peña Nieto un tratamiento médico de 91 mil euros en un hospital de EEUU, aunque el ex mandatario federal negó esta información.

El político mexiquense tiene tres hijos de su primer matrimonio. FOTO: Archivo

No obstante, el político mexiquense admitió que a inicios de 2019 utilizó uno de los aviones para trasladar a su hija a la clínica Mayo en Rochester, ubicada en Minnesota, donde se le practicó una cirugía a causa de un accidente de esquí.

En este caso, el mexiquense negó que su amigo personal haya cubierto dichos gastos médicos.

“Él no pagó nada. Mi hija tuvo un accidente en 2019 muy delicado. Casi se queda paralítica. Fue un mes y pico después de que yo dejara la presidencia. No pagó absolutamente nada del hospital. Nada. Estuvo muy cerca de mí, en disposición de ayudar tras el percance. Le puedo decir que (los gastos) los cubrió el seguro médico de mi hija”, aseguró el priista del Estado de México.

En el viaje a Francia en julio de 2015, Peña Nieto estuvo acompañado por su esposa y otras 143 personas (Foto: Facebook EnriquePN)

En ese mismo sentido, el ex presidente mexicano también admitió que Juan Ramón Collado, preso desde 2019 en el Reclusorio Norte, ayudó en otro traslado de su hija dentro de EEUU al hospital Johns Hopkins de Baltimore, en Maryland. Sin embargo negó nuevamente que el abogado haya cubierto algún tipo de gastos en esa ocasión o que posteriormente su descendiente se sometiera a un tratamiento médico en una clínica de Miami.

Peña Nieto acetó que tiene una amistad con Juan Collado

El ex mandatario federal aceptó que su relación con Juan Ramón Collado se remonta a sus épocas universitarias, aunque el lazo se hizo más cercano en los últimos años de su gobierno, pero matizó que esto fue por causas familiares.

“Conozco a su familia, especialmente a uno de sus hijos, que fue compañero de una de mis hijas en la escuela”, expusó el político originario de Atlacomulco.

Sin embargo, el ex gobernador del Estado de México marcó su distancia al señalar que no ha existido una relación profesional entre ambos, luego que la actual administración federal ha acusado a Collado de ser el representante de antiguos funcionarios priistas.

El ex presidente Peña Nieto, junto a Collado y sus hijos (Foto: Twitter)

“Nunca ha sido mi abogado. No le he contratado en ningún caso. ¿Es mi amigo? Sí. ¿Lo conozco? Sí. ¿Tengo una relación profunda? Yo diría que no, pero hoy le puedo decir que le tengo un enorme aprecio y estima por el gesto de gratitud que tuvo con mi hija. Deseo que su asunto se resuelva. ¿Creo que es inocente? Lo creo”, declaró Peña Nieto al medio español.