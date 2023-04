Yeri Mua y Aaron Mercury discutieron por teléfono en plena transmisión en vivo

Los dos creadores de contenido se dieron con todo en el directo del español

Luego de que Aaron Mercury contara la versión de los hechos relacionados con Yeri Mua en un video de Dalas, el “influencer” español organizó una nueva transmisión con los involucrados. Naim Darrechi, actual pareja de la jarocha, también estuvo presente.

Durante varios minutos, Aaron Mercury y Yeri Mua discutieron de muchas cosas mientras que Dalas limitó su participación y simplemente comenzó a reírse y a ser un espectador más del conflicto. Esto ocurrió porque Yeri Mua estaba muy molesta de que el enfrentamiento se diera con Dalas como testigo, pues era un problema que los involucraba únicamente a ellos.

Las cosas se pusieron aún más caóticas cuando Mercury argumentó que él simplemente estaba defendiéndose de toda las acusaciones en su contra por parte de Yeri Mua y de sus amigos.

En su momento, Yeri Mua ocupó sus redes sociales para hablar de Mercury, con quien había salido un tiempo. Eso ofendió a Mercury, pues comenzaron a atacarlo en redes sociales, pero decidió guardar silencio, y no fue hasta que Dalas le ofreció su canal para hablar, que contó su versión de los hechos.

“Porque yo soy tu ex”, dijo Yeri Mua en un momento de la pelea en el canal de Dalas. “Tú no eres mi ex, tú no eres mi nada, de verdad, no quiero que se me relacione contigo”, sentenció Mercury. Incluso, este momento -que fue cuando se cortó la videollamada con Dalas por parte de Yeri y se retomó la discusión vía telefónica-, se transmitió en vivo.

Esta frase se volvió tendencia en internet, y algunos fans de Mercury la comenzaron a utilizar en sus cuentas de Twitter para defender al youtuber. Yeri Mua comentó que estaba molesta porque, aunque le había pedido disculpas en su momento por mensajes -mismos que Mercury mostró en su primer transmisión con Dalas- él había retomado el pleito.

Yeri Mua nuevamente se ve envuelta en polémica por supuesto uso de prendas falsas (Instagram @yerimua)

Tras esto, Yeri Mua le dijo que si no quería que lo relacionaran con ella, entonces no tenía sentido que fuera con Dalas Review para hablar de ella, a lo que Mercury contestó que solamente era una manera de defenderse de todo. “Yo fui el primero que dijo ‘ya no voy a hablar de esto’, y tú hablaste, hablaste y hablaste. Tuve que salir yo a contar mi versión”.

Yeri Mua, muy enojada, metió a Kunno en la conversación, diciendo que Mercury había hablado mal de él, ante esto, el influencer mexicano dijo “No le tiro a nadie, me defiendo, Yeri. Kunno me tiró, me defendí; Sol me tiró, me defendí; tú me tiraste, me defendí”. En su momento, Mercury dijo que Kunno había hablado mal de él tras la polémica con Yeri.

Luego de esto, la jarocha atacó a Mercury diciendo: “No, te callas, chamaco miado”. “Estás tratando de manchar mi imagen con todo tu círculo y tengo que también contar mi verdad, ¿no tengo ese derecho?”, respondió el creador de contenido.

Mercury sobre las entrevistas que otorgó para hablar del tema, especialmente en el canal de Dalas Review. Mercury defendió esta acción diciendo que era una forma de defenderse sin tirarse, pero la jarocha argumentó que se estaba “extendiendo”, hablando de temas que no tenían que ver con él, como su actual pareja Yeri Mua continuó reclamándole asobre las entrevistas que otorgó para hablar del tema, especialmente en el canal de Dalas Review. Mercury defendió esta acción diciendo que era una forma de defenderse sinpero la jarocha argumentó que se estaba “extendiendo”, hablando de temas que no tenían que ver con él, como su actual pareja Naim Darrechi.

En su momento, Yeri Mua le habría dicho a Mercury: “Lo sé lo lamento demasiado, no quería que nada de esto sucediera y mucho menos lastimarte”, Por su parte, Aaron le respondió: “Te fuiste a otro nivel conmigo, a pesar de todo lo que pasó que ya en sí me había dolido, decidiste hablar y decir mentiras sobre mí con el objetivo de destruirme y ‘funarme’ añadiendo la burla con los videos que subiste, cuando lo único que hice fue tratarte bien siempre y nunca hablar mal de ti”.