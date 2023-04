Cómo es el narcocorrido dedicado al Cholo Iván, jefe de seguridad del Chapo Guzmán

"El Cholo Iván" era cercano al "Chapo Guzmán" (Foto: especial)

Jorge Iván Gastelum, alias El Cholo Iván, actualmente enfrenta la justicia en Estados Unidos luego de que fuera extraditado a dicho país el pasado domingo 2 de abril, se rata de un hombre que fue una figura clave en el Cártel de Sinaloa pues no solo era cercano a Joaquín Guzmán Loera El Chapo, sino que reportes periodísticos indican que estaría a cargo de alrededor de 200 sicarios.

Hay una canción, titulada Gente del general, relacionada al jefe de seguridad del Chapo en la que se describe parte de sus labores con el capo que actualmente está condenado a cadena perpetua y se encuentra recluido em una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos.

“Al que quiera conocerme

Me les voy a presentar soy gente del general

Del señor de la montaña

El famoso Chapo Guzmán

Sí, señores, es mi ‘apá”

"El Cholo Iván" fue extraditado a EEUU el pasado 2 de abril (Foto: FGR)

Desde que inicia la canción se habla de Joaquín Guzmán Loera y posteriormente se habla de Caitime y de agentes de la Marina: “Soy aquel que allá en Caitime, Aquella vez los enfrentó, Y un buen susto les pegó, A los guachos y marinos con 50 les tiró”.

Se trata de una localidad ubicada en el municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa. En dicho lugar en el año 2015 aproximadamente 20 patrullas de la Secretaría de Marina (Semar) realizaron un operativo que derivó en el hallazgo de inmueble de una persona que era cercana al Cholo Iván. Pero los uniformados no pudieron encontrarlo, según lo registró el medio Ríodoce. Reportes no confirmados indicaron que Iván Gastelum logró escapar de las autoridades.

La canción continua con diversos versos hasta que se llega a cantar: “Entrenados pa’ la acción, Y pa’ brindar protección, Por el jefe dan la vida y eso ya se demostró”. Al parecer se refiere al trabajo que realizaba El Cholo para su jefe El Chapo Guzmán, es decir ser su jefe de seguridad.

El Chapo Guzmán y su jefe de seguridad fueron arrestados juntos en Sinaloa (Foto: AP)

En otra parte de la canción se habla de la captura de ambos sujetos: “Me aprendieron con el jefe, No pudimos escapar si otra vez nos agarraron, Nos volvemos a fugar”. Cabe destacar que, los dos hombres fueron arrestados juntos el pasado año de 2016. De acuerdo con los reportes habría sido El Cholo Iván quien recomendó a su jefe que no se acercaran a las ciudades y que mantuvieran un perfil bajo luego de que el capo logró escapar.

Incluso se reporto que Joaquín Guzmán Loera trató de dar dinero a un policía para que lo dejaran libre: “Comandante, dígame qué quiere, pero ya écheme la mano (…) es más, le dejo 50 millones de dólares para que no vuelva a trabajar nunca en su vida”, habría sido la forma en que El Chapo trató de convencer al uniformado.

“Ya me mirarán pasar por la Rosca y Culiacán, Siempre firmes con el Chapo, Así lo dice el Cholo Iván” cierra el corrido interpretado por Lenin Ramírez, el cual cuenta con 4.6 millones de visualizaciones en la plataforma YouTube y más de 25 mil likes.

La canción cuenta con millones de reproducciones en YouTube (Foto: captura de pantalla/YouTube)

Otra de las canciones que hacen referencia a quien fue cercano al Chapo Guzmán es una titulada El cholo Iván, del grupo Enigma Norteño donde también se habla de Joaquín Guzmán Loera y se menciona a Caitime y Guamúchil.

La mano derecha de uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa fue un miembro de alto rango del grupo que también es conocido como el Cártel del Pacífico. Se le acusa de “usar, portar, blandir y descargar intencionalmente un arma de fuego, incluido un dispositivo destructivo, durante y en relación con un delito de narcotráfico”, según registros de las autoridades de EEUU.