Cómo se preparó Mario Morán para interpretar a Pedro Infante en su bioserie

Mario será quien protagonice "Se llamaba Pedro Infante", bioserie sobre el Ídolo de Guamúchil

La plataforma Vix+ lanzará la bioserie de Pedro Infante, la cual será protagonizada por Mario Morán, quien compartió cómo se preparó para convertirse en el Ídolo del Pueblo.

El lanzamiento de una serie biográfica sobre Infante levantó varias críticas debido a que algunos de sus fans argumentaron que es difícil poder encontrar al actor ideal para que lo interprete.

No obstante, Televisa Univision decidió tomar ese reto y anunció que para Se llamaba Pedro Infante -como se llama la bioserie- eligieron a Morán como la persona ideal para el papel.

Mario Morán aseguró que este es el proyecto más importante de su carrera artística (Vix+ Televisa Univision)

Para que Mario se acerque a la imagen de Pedro Infante, hubo un equipo de expertos que lo ayudó a prepararse en diferentes ámbitos, desde su canto, su forma de moverse, para que su actuación sea igual que la del protagonista de Tizoc: amor indio.

Aunque ya hay quienes argumentan que no se parece al sinaloense, Mario compartió en De Primera Mano que su preparación para poder interpretar a Pedro en la serie fue un proceso largo con tal de darle al público el Ídolo de Guamúchil que quieren.

“Llegué a un año y medio de preparación me preparé como nunca lo imaginé, con una acting coach, una vocal coach, por todos lados, pues. Mucha información”

En ocasiones anteriores, otros actores ya han intentado interpretar a Pedro, pero han sido fuertemente criticados por los fans del Ídolo Inmortal (Instagram/@pedro_infante_official)

Mario ha tenido papeles secundarios en otras producciones como No manches Frida, Los ricos también lloran o La rosa de Guadalupe y Pedro Infante se convirtió en un reto, pues además de mostrar su talento en la actuación, tuvo que aprender a ser una persona que puede hacer varias actividades al mismo tiempo.

“Es muy bonito que haya llegado Pedro a enseñarme que todos somos capaces de aprender muchas cosas, ser multitask, como él lo era. Sabía instrumentos, sabía carpintería, sabía plomería, sabía todo, la batería, el violín, la guitarra, el piano, cantaba”, compartió.

Usualmente, las bioseries son criticadas porque no siguen los hechos tal como sucedieron en la vida de los artistas, tal fue el caso de María Félix: La doña, también producida por Televisa Univision, en la que el público señaló que la serie no fue igual de polémica como la vida de la actriz.

Mario estudió en el CEA de Televisa y ha actuado en varios proyectos de la misma televisora (Instagram/@_mariomoran)

Al estar al tanto de las críticas que pueda recibir Se llamaba Pedro Infante, Morán aclaró que aunque sí es una bioserie, habrá escenas que no se acerquen a la realidad que conoce el público, debido a que no se apegarán a muchos de los mitos sobre el intérprete de Amorcito corazón.

“Existen muchos mitos a través de su vida esto es una ficción, pero están tratando de contar la historia lo más apegado a la realidad, aunque sí hay varias escenas de ficción, precisamente para efectos de ficción dramática”

Las grabaciones de Se llamaba Pedro Infante comenzaron a finales de marzo en San Luis Potosí y, después, pasarán a Hidalgo y la Ciudad de México. Además de Mario Morán, otra de las protagonistas será Ana Claudia Talancón.

Esta es la primera vez que una productora llevará la vida de Infante a la pantalla chica (Twitter/@pedroinfanteo)

Otros de los actores que formarán parte del elenco principal serán: Julio Bracho, Victoria Escoria, Raúl Sandoval y Juan Carlos Remolina.

Las críticas de Irma Dorantes contra los actores que interpretan a Pedro Infante

Desde que se estrenó Como caído del cielo, película en la que Omar Chaparro es el Ídolo Inmortal, Irma Dorantes declaró estar completamente en contra de las producciones biográficas.

Irma siempre ha criticado este tipo de proyectos ya que los actores no se parecen a su fallecido esposo (Twitter/@CADCoyoacan)

Inclusive, en entrevista con De Primera Mano en 2021, dijo que ella no estaba de acuerdo con que se hiciera una bioserie sobre el padre de su hija; sin embargo, no tiene los derechos de la imagen de su fallecido esposo y no puede tomar decisiones al respecto.

Según la opinión de Irma, no es posible encontrar a una persona que sea igual que él.

“A mí la verdad no me gustaría (una bioserie) porque ya viste el intento que hicieron, no funciona (...) ¿Quién te da esa sonrisa? Nadie, nadie”, compartió.