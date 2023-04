Jesús Zambrano acusó al gobierno de AMLO de hacer alianzas con el narco para ganar las elecciones

Jesús Zambrano indicó que las elecciones deben ser garantizadas por le gobierno (Twitter/@JesusZambranoG)

El presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, se lanzó en contra del gobierno de la administración actual por buscar a ganar a toda costa las elecciones.

Durante sus declaraciones a medios, el líder de Sol Azteca denunció que el gobierno de la Cuarta Transformación no ha buscado ofrecer una real “garantía” de los procesos electorales, ejercicios democráticos que están bajo el resguardo de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

En este sentido, el líder perredista indicó que no hay posibilidades de pedir “velar por las elecciones” a un gobierno que supuestamente es acusado de hacer pactos con el narcotráfico para aventajarse de los comicios.

El líder del Sol Azteca acusó al gobierno de la 4T de jugar sucio en las elecciones (Twitter/@Jesus_ZambranoG)

“Resulta que por más garantía que nos ofrezcan son los primeros que están violando la ley, y han permitido con sus alianzas, nefastas, con el crimen organizado para ganar elecciones”, destacó Jesús Zambrano.

Ante esto, el presidente nacional del PRD pidió a las autoridades de gobierno garantizar la seguridad y transparencia en los próximos comicios, a pesar de las supuestas relaciones que sostiene el gobierno con los grupos criminales, sobre todo el involucramiento del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como representante del titular del Ejecutivo federal.

“Que vigilen, empezando por el propio presidente de la República que es el que ha impulsado todo esto y luego con órganos directivos de Morena”, sostuvo el líder perredista.

Esta no sería la única ocasión en la que Jesús Zambrano acusa al gobierno de López Obrador de “jugar sucio” en las elecciones, pues desde que el primer mandatario federal anunció el destape de sus “corcholatas”, el líder el PRD ha sostenido que Morena y aliados amañarán las contiendas.

AMLO destapó a sus "corcholatas¨ para la presidencia (Presidencia)

Cabe destacar que el Partido de la Revolución Democrática se unió a la alianza opositora para combatir la fuerza electoral que representa Morena, sobre todo ante los recientes comicios locales que se llevarán a cabo en el estado de Coahuila y el Estado de México.

La alianza opositora a la 4T, Va por México, resurgió el pasado mes de enero para contender en unión de cara a las elecciones del 2023. Esto posicionó a sus líderes como una fuerza que, hasta el momento, pretende llegar a la disputa del 2024.

El Partido Acción Nacional, el Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática funcionaron como fuerzas para competir en el Edomex y Coahuila apoyando la candidatura de Alejandra del Moral y Manolo Jiménez respectivamente.

Los tres aspirantes a candidatura presidencial por Morena (Foto: Cuartoscuro)

Sin embargo, esta alianza enfrenta conflictos internos, pues a pesar de ir en unión para hacer el “peso electoral deseado”, fueron los partidos tricolor y blanquiazul quienes impusieron las reglas de la coalición, donde indicaron que para los comicios locales del 2023 el PRI sería el encargado de destinar a los perfiles, mientras que en la contienda federal, será el PAN el encargado de llevar a los abanderados.

Esto significaría el sesgo al PRD, uno de los partidos que cuenta con las más bajas representaciones. Sin embargo, Jesús Zambrano ha obtenido una postura ante dichas convicciones de la alianza, determinado que si estas no son modificadas el sol azteca saldría de la alianza.

Recientemente el líder nacional del PRD, en entrevista con el periódico El País, reconoció la importancia de la coalición, pero a pesar de ello, indicó que no todas las alianzas son para siempre, y que se, si el trato de repartición de candidaturas no se modifica, el PRD buscaría participar en la boleta sin ayuda.

“No nos parece el trato adecuado, desde luego. Así no se construyen las alianzas. Las alianzas no son incondicionales, se dan bajo ciertas circunstancias, con determinadas condiciones, y una condición esencial entre nosotros ha sido que los acuerdos se tomen de manera conjunta y por consenso, no por votación, y menos en cosas tan delicadas como esta”, destacó en entrevista el líder del PRD.