Alejandra del Moral descartó viejas prácticas del PRI en el Edomex

La priista sentenció que podrá alcanzar a la morenista en preferencias y ganar la elección (Twitter/@AlejandraDMV)

La candidata a gubernatura, Alejandra del Moral Vera, crítico las viejas practicas de su partido en elecciones pasadas, por lo que aseguró que en los comicios de este 2023 habrá certeza de transparencia.

Te puede interesar: Alejandra del Moral aseguró que está “más cerca de lo que imaginan” de ganar el Edomex

En entrevista con la escritora de Sabina Berman, las candidata por la alianza Va por el Estado de México, indicó que en las elecciones del Edomex no se permitirá las trampas de ningún partido, sobre todo al pertenecer al Revolucionario Institucional (PRI).

“Esta elección no va a ser la del PRI cargada de dinero en cajas de cartón de huevo·, destacó la tricolor en entrevista.

Te puede interesar: El esposo de Alejandra del Moral, Mariano González Aguirre, es hijo de una famosa actriz

El pasado 2 de abril dio inicio el periodo de campañas en el Estado de México, donde competirán por la gubernatura las dos candidatas oficiales de las alianzas contrarías: Delfina Gómez Álvarez, por la coalición PT, PVEM y Morena, y Alejandra del Moral por la grupo conformado por el partido tricolor, Acción Nacional y PRD.

El Edomex es gobernado por el PRI desde hace 90 años (ARTEMIO GUERRA BAZ / CUARTOSCURO.COM)

Ante el inminente inicio de la contienda por uno de los últimos bastiones políticos del PRI, la candidata tricolor lleva una desventaja significativa con su contrincante morenista, según varias encuestas. Sin embargo, aseguró ser diferente a los políticos del antiguo PRI, quienes “amañaban” las elecciones desde décadas atrás.

Te puede interesar: Elecciones 2023: éstas son las propuestas de Delfina Gómez y Alejandra del Moral para el transporte en Edomex

“A mí me toca un PRI que ya compite en las elecciones, que aprende a ganar y a perder elecciones. Ya no me toca el PRI totalitario, el PRI que gana todas, el PRI del carro completo”, sostuvo la candidata en entrevista con de Sabina Berman en Largo Aliento.

Además de esto, la candidata priista de se deslindo del Grupo Atlacomulco, organización respaldada por el tricolor y al que se le debe la permanencia del Revolucionario Institucional en el estado mexiquense desde hace más de 90 años.

“A mí Isidro Fabela y Alfredo del Mazo Vélez que son los creadores del grupo Atlacomulco, no los conocí, no son mis padrinos”, aseguró la Alejandra del Moral.

La encuesta de Mendoza Blanco & Asociados da una preferencia electoral para Delfina Gómez superior al 58% Imagen: Mendoza Blanco & Asociados.

Pero la candidata tricolor no solo se des entendió de este grupo priista por excelencia, sino que también indicó que, a pesar de los problemas internos que ha vivido el partido, ella no se considera como una integrante que se somete a los “deseos” de Alejandro Moreno, líder de la facción tricolor.

En este sentido, la candidata a gubernatura explicó que su relación con Alito Moreno se ha conducido con respeto. Sin embrago, Alejandra del Moral no dejó pasar la oportunidad para señalar que esta convivencia no siempre ha sido buena, sobre todo ante las imposiciones que el líder tricolor desde tiempo atrás.

Cabe destacar que semanas pasadas distintos integrantes del PRI, en apoyo a el ex coordinador del partido en el Senado de la República, Miguel Ángel Osorio Chong, señalaron que Alejandro Moreno buscaba dividir al tricolor ante sus imposiciones para mantener su cargo como líder del partido.

No obstante a las diferencias, Alejandro Moreno acompañó a la candidata del Moral en el inicio de su campaña el pasado dos de abril en el Estado de México.

La priista debatirá con Delfina Gómez en los próximos días (Twitter/@PRI_Nacional)

Elecciones del 2023 en el Estado de México

Las comicios locales de este año serán los últimos a realizarse antes de la contienda federal del 2024, en donde de se renovarán cargos a elección estatal, la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y el titular del Ejecutivo federal.

Pero la importancia de los comicios locales de Coahuila, y sobre todo del Estado de México, recae en la representación legislativa que éstas entidades promocionarán en los próximos años, sin mencionar la destacable contienda entre los partidos de la oposición, encabezados por el PRI, y el partido de origen del presidente Andrés López Obrador (AMLO), en uno de los más antiguos estados liderados por el grupo tricolor.