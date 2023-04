Cómo surgió el cariño entre Andrés García y Anahí

Andrés García y Anahí son "familia" desde 1999 (Fotos: Televisa/ Instagram/@anahi)

Fue la integrante de RBD, Anahí, quien confirmó la tarde de este martes la muerte del actor Andrés García, a los 81 años de edad.

A través de su cuenta de Twitter, la cantante de 39 años despidió a quien calificó como su “segundo padre” con un emotivo mensaje:

“No encuentro las palabras… Le doy gracias a Dios por haberme dado el regalo de tu cariño. Sé que ya estás en un lugar mejor. Te voy a querer y recordar toda mi vida con todo mi corazón, Mi adorado Andrés”

Si bien la intérprete de “Sálvame” no dio detalles sobre su fallecimiento, se sabía que desde 2022, el galán de telenovelas sufría de cirrosis, enfermedad que le provocó fuertes mareos, caídas y debilitamiento grave. De acuerdo con el mismo Andrés, esta condición fue causada por su juventud llena de excesos.

(Foto: Instagram/anahi)

Cabe mencionar que Anahí y su esposo, el senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco, estuvieron al pendiente de la salud del actor. Incluso, después de padecer de neumonía bacteriana le llevaron una especialista a su casa en Acapulco, Guerrero.

Por su parte, Margarita Potrillo, esposa del actor, reveló que la protagonista de Rebelde lo apoyó económicamente en febrero de 2023, pues tenían un cariño fraternal.

Pero cómo inició esta amistad

"Mujeres engañadas" fue una telenovela mexicana producida por Emilio Larrosa para Televisa entre 1999 y 2000 (Foto: Televisa)

Andrés García y Anahí se conocieron en la década de los 90 en Televisa, cuando compartieron sets de grabación en la telenovela Mujeres Engañadas, dónde eran padre e hija. Además de convertirse en familia en escena también se convirtieron en muy buenos amigos fuera de la pantalla.

En múltiples ocasiones, Anahí señaló que consideraba a García como un segundo padre, ya que le dio varios consejos para su carrera en la actuación, a pesar de que ella inició a los dos años en el programa Chiquilladas.

Además, dijo que la defendió ante la prensa y le brindó su apoyo cuando atravesaba por varios problemas alimenticios. Así lo aseguró durante una entrevista de 2003:

(Foto: especial)

“Hoy estoy aquí para hablar de una persona que para mí es como un papá, pero además de todo eso, para mí es un ángel porque en los peores momentos, cuando yo estaba más desubicada en la vida y enferma, y cosas que ya todos ustedes saben, hubo una persona que siempre se preocupó por mí, que me cuidó, que me aconsejó y me guió por el buen camino”, expresó.

Sin embargo, durante varios años se rumoró mucho sobre si la amistad trascendió a una relación de noviazgo, lo que nunca confirmaron.

Su trayectoría

Andrés García nació el 24 de mayo de 1941 en República Dominicana, pero desde su juventud emigró a México y se asentó en el Puerto de Acapulco, junto a su familia.

(Foto: Instagram @andresgarciatvoficial)

Ya en playas mexicanas, el actor trabajó como lanchero, hasta que productores de cine vieron en él potencial para llevarlo a la pantalla grande. A los 25 años el dominicano debutó en el séptimo arte con Chanoc (1967).

Durante 48 años de carrera actoral, Andrés participó en más 100 producciones cinematográficas y teatrales. Entre los más importantes proyectos que estelarizó están su primera película, Chanoc, Pedro Navaja, Tú o nadie, Los juniors, Toña machetes y muchos otros.

Luego de su retiro de la actuación, vivió en su residencia de Acapulco. Desde ahí, grabó varios videos en su canal de YouTube para contar sus experiencias y dar comunicados sobre su situación de salud.

(Instagram/@andresgarciatvoficial)

Cinco días antes de que se anunciara el deceso, su esposa Margarita mencionó que la enfermedad degenerativa con la que vivió hasta sus últimos días hizo que su apetito se redujera, aunque su salud ya había decaido, su doctor de cabecera informó que se encontraba estable.

La pareja de Andrés García, quien lo acompañó hasta sus últimos días, mencionó que ya no podía caminar largas distancias, pues requería ayuda para trasladarse al jardín de su casa, espacio en el que pasaba la mayor parte del tiempo.