Karla Díaz reveló que Erika Buenfil fue su invitada más incómoda en Pinky Promise

Karla Díaz confesó que Erika la hizo sentir tan triste que lloró después de grabar Pinky Promise (Instagram/@erikabuenfil50/@karladiazof)

Desde que Erika Buenfil estuvo en Pinky Promise, el público del programa especuló que fue una de las entrevistas más incómodas que tuvo Karla Díaz debido a la actitud de la actriz, esto finalmente lo confirmó la integrante de JNS.

Durante el podcast Karime Kooler, la cantante confesó que la protagonista de Marisol se mostró incómoda a lo largo de la grabación, algo que la llevó a sentirse tan triste que lloró cuando Buenfil se retiró del departamento.

Esto lo reveló debido a que sacó la pregunta “¿cuál ha sido el invitado más incómodo?”. Antes de responder aclaró que aún la admira y respeta, pero sí fue una experiencia triste por primera vez sentir que una persona se quería ir de Pinky Promise.

Karla confesó que ella se había mostrado como una fan de la actriz desde el inicio y no tuvieron una buena química (Captura de pantalla/YouTube)

Según dijo la cantante, la actitud y los comentarios de Erika fueron algo que nunca esperó de sus invitadas, por eso se sintió incómoda y triste.

“La sentí como que rápida, como que no estaba muy a gusto, como que se quería ir. Había un momento de que podían ir al baño y yo de ‘oigan, si quieren ir al baño...’, (Erika respondió) ‘no, a mí me gustaría que esto ya acabara’”

Karla enfatizó que respeta la trayectoria de Buenfil y que no tiene nada en contra de ella, pero ya que se consideraba su fan y la recibió de la mejor forma que pudo, sí fue lamentable su comportamiento.

La cantante también comentó que en todo momento Erika demostraba que quería que la grabación fuera rápida (Captura de pantalla/YouTube)

Fue precisamente la expectativa que tenía de la llamada Reina de TikTok lo que la llevó a llorar, pues no pensó que se mostrara tan incómoda durante todo el programa y que, además, lo evidenciara diciendo que se quería ir.

“Yo la recibí con fanfarria, yo quería hacer TikTok con ellos y ellos estaban muy en su mood de tiktokeros y tal, y para mí fue como... más que incómodo, fue un momento como triste. Yo seguí el programa y cuando terminamos, sí salí triste y lloré”

Reveló que a lo largo de los tres años de Pinky Promise, esa ha sido la única vez que verdaderamente se ha sentido incómoda o triste por la actitud de alguno de sus invitados, pero también señaló que considera que fue un tema de personalidades.

Al finalizar, Karla no pudo hacer lo mismo que con sus otros invitados (Instagram/@karladiazof)

Aunado a esto, dijo que en otras ocasiones no ha sentido empatía con los famosos que van a su programa, pero no porque le caigan mal, sino que no los conoce y es hasta después de la grabación que se pueden relacionar mejor.

Díaz inclusive mencionó que es gracias a lo que se habla en Pinky Promise que logra formar una buena amistad con sus invitados, pero se concreta hasta que terminan de grabar y tienen un momento más íntimo, sin cámaras de por medio.

¿Qué hizo Erika Buenfil en Pinky Promise?

La protagonista de Vencer el pasado fue la primera invitada de la segunda temporada de Pinky Promise, junto con Poncho de Nigris, ya que en ese momento los dos estaban triunfando en TikTok.

Poncho de Nigris fue el que llamó la atención del público y de la invitada, algo que le correspondería a Karla (Captura de pantalla/YouTube)

Algo que señalaron los internautas que fue evidente durante las dos horas del episodio, fue que Buenfil en pocas ocasiones volteó a ver a Karla.

Por su parte, la integrante de JNS en todo momento intentó acaparar su atención y no siempre le fue posible ya que en muchas ocasiones la conversación se cerraba completamente entre sus invitados y ella quedaba de lado.

Pese a que parte del público señaló en los comentarios que Erika se había portado “grosera”, otros señalaron que Díaz no supo liderar ese episodio y que fue notable que la interacción entre Erika y Poncho fue buena.

“Te quedaron grandes, Karlita”, “Mejor que Poncho entreviste a Erika”, “Siento que ahora no dejaban hablar a Karla”, fueron algunos de los comentarios.