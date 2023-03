“Le hicieron el trabajo sucio”: Santiago Creel criticó a morenistas por ‘proteger’ a Ebrard y Adán Augusto

El diputado panista se mostré en contra del actuar de los morenistas (especial)

La muerte de 39 migrantes en Ciudad Juárez sigue pesando en dos de los principales miembros del Gobierno de la Cuarta Transformación (4T): el secretario de Gobernación, Adán Augusto López y el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard.

Fue por esto que en la Cámara de Senadores se propuso que los dos funcionarios comparecieran ante los legisladores. Sin embargo, los miembros del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) votaron en contra de la propuesta.

Esto causó indignación en miembros de la política mexicana, como el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, quien por medio de sus redes sociales reprobó el actuar de Morena.

Pues de acuerdo con el panista, los morenistas habrían pasado a la omisión al evitar que se diera un debate con la comparecencia de Adán Augusto López ante el Pleno del Senado. Ante esto, aseguró que Morena sigue sorprendiendo.

“Morena no deja de sorprendernos. Hoy pasaron de la simulación a la omisión. Senadoras y Senadores de ese partido evitaron el debate sobre la tragedia de Juárez, y le hicieron el trabajo sucio al Secretario de Gobernación para que no comparezca en el pleno”

Finalmente en la misma publicación del legislador panista dijo que el gobierno morenista era uno insensible e incompetente: “¿Dónde quedó el supuesto humanismo mexicano que pregonaban? Queda claro que era una mentira más. Tenemos un gobierno incompetente e insensible. #YaEstuvoBueno”.

Monreal llamó a “dar la cara”

La propuesta para que se realizara la comparecencia fue hecha por el senador Ricardo Monreal Ávila, quien aseguró que los dos aspirantes a la presidencia debían “dar la cara” ante el Senado.

Esto porque el Secretario de Gobernación se deslindó de los hechos acontecidos el pasado tal al asegurar que hay un convenio interno con el que los asuntos migratorios quedaron a cargo de la SRE durante una entrevista con el periodista Joaquín López-Dóriga.

Por este motivo, Monreal Ávila dijo que ante la indignación que la tragedia originó, se debía dar una explicación a la sociedad por lo ocurrido en lugar de tratar de repartirse la culpa.

Adán Augusto López y Marcelo Ebrard son señalados por la oposición como principales culpables de la catástrofe (Cuartoscuro)

“Hay que dar la cara (...) Si es necesario que vengan (a comparecer) los secretarios, también lo vamos a hacer”

Sin embargo, la propuesta fue rechazada por Morena y sus aliados, con 41 votos en contra, 38 a favor y tres abstenciones.

Otra legisladora que se mostró en contra de esta situación fue la senadora Lilly Téllez, quien acusó que el partido buscaba blindar a los dos funcionarios ante otra propuesta pero en la que no se contemplaba la investigación contra Adán Augusto ni Marcelo Ebrard.

Pues Mónica Fernández Balboa hizo una propuesta de resolución en la que se estableció buscar la reparación del daño, castigo a los culpables, revisión de centros de detención migratoria e investigación de una empresa de seguridad privada. Pero sin que se hiciera nada contra los titulares de las dependencias relacionadas.

El incendio se habría dado por una protesta de los migrantes, ante lo cual, los oficiales migratorios no abrieron las puertas y dejaron encerradas a las personas en el lugar (REUTERS/Gabriela Sanabria)

“¡Adán Augusto no se toca! Eso quiere esta senadora en defensa de su hueso, las víctimas NO les importan” y “Encubren y blindan a Adán Augusto y a Ebrard, no tienen escrúpulos, ´hienas´ les queda corto”, fueron los comentarios de Tpellez a través de su cuenta de Twitter.

La noche del 27 marzo más de 60 migrantes provenientes de Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y Venezuela quedaron atrapados en un incendio en la Estancia Provisional del INM en Ciudad Juárez. Hasta el momento se tienen contabilizadas 38 víctimas mortales y 28 lesionados.

Como parte de las primeras indagatorias, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), reconocieron que hubo un mal actuar por parte de los servidores públicos del Instituto Nacional de Migración.