México es “un socio cercano y valioso” con el que EEUU trabaja “estrechamente”, dijo el portavoz del Departamento de Estado

Vedant Patel, portavoz del Departamento de Estado (Captura de pantalla: Twitter/StateDeputySpox)

Estados Unidos dijo este lunes que México es “un socio cercano y valioso” con el que trabaja “estrechamente” en una gran variedad de asuntos.

Así lo dijo en una rueda de prensa el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, tras el cruce de declaraciones y reproches de la semana pasada sobre el combate al narcotráfico.

“Lo que puedo decir es que México es un socio cercano y valioso de Estados Unidos y que trabajamos juntos para abordar toda una serie de desafíos compartidos”, dijo Patel.

El funcionario recordó que ambos países asumieron diferentes compromisos en la Cumbre de Líderes de Norteamérica de enero pasado en Ciudad de México y con la puesta en marcha del Entendimiento Bicentenario, la nueva estrategia de seguridad entre el gobierno de Joe Biden y el de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Nuestros países han trabajado de cerca para promover los derechos humanos, para promover la democracia y también para proteger a las poblaciones vulnerables”, añadió el portavoz.

Antony Blinken en su comparecencia ante el Senado. 2023. REUTERS/Michael A. McCoy (REUTERS/Michael A. McCoy)

La semana pasada, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, felicitó a México por haber decomisado cantidades récord de fentanilo pero también opinó que hay zonas del país controladas por el narcotráfico, algo que negó López Obrador.

“Eso es falso, no es cierto”, respondió el presidente mexicano, quien defendió que “no hay ningún lugar del territorio nacional en donde no haya presencia de la autoridad”.

El Ejecutivo mexicano negó una fractura con el gobierno de Joe Biden y consideró que las afirmaciones de Blinken obedecen a los intereses político electorales de los legisladores republicanos en el país norteamericano y sostuvo que México realiza con buenos resultados su parte en el combate al fentanilo.

“Hay en EEUU una campaña anticipada por las elecciones del año próximo, entonces se suscitan estos encuentros o debates. Tengo entendido que un republicano le planteó al señor Blinken sobre si en México dominaban los narcos”, explicó López Obrador.

El presidente negó que México sea el principal distribuidor de fentanilo en EEUU (Cuartoscuro)

El presidente mexicano sostuvo que desde la Casa Blanca se reconoce el trabajo de autoridades mexicanas para desmantelar los laboratorios clandestinos de fentanilo y que la respuesta de Blinken ante el senador Lindsey Graham respecto a la influencia de los cárteles mexicanos fue circunstancial: “Se vio obligado a decir que sí”.

Insistió que en aquella nación existe una campaña antimexicana y reprochó la falta de información por parte de legisladores republicanos, quienes a través de una carta dirigida al embajador de México en EEUU, Esteban Moctezuma, exigieron que el gobierno de México reitere las fuerzas militares desplegadas en predio de Punta Venado.

Para atajar los cruces de declaraciones entre ambos gobiernos, López Obrador recordó que hace un par de semanas la vocera de la Casa Blanca aclaró que la administración Biden no consideraba viable declarar como organizaciones terroristas externas a los cárteles de la droga en México.

La tensión entre Estados Unidos y México se ha elevado desde que fueron asesinado dos estadounidenses en el estado de Tamaulipas, tras lo cual la oposición republicana pidió una intervención militar en territorio mexicano para combatir a los cárteles, algo que la Casa Blanca ha descartado.