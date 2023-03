Vicente Fernández Jr. está hospitalizado: esto es todo lo que se sabe

El cantante y la empresaria se comprometieron en diciembre de 2022. (Fotos Instagram: @vicentefdzjr9 // @marianagp01)

Mariana González, mejor conocida en redes sociales como La Kim Kardashian mexicana, preocupó a sus seguidores al mostrar que se encontraba en un hospital cuidando nada más ni nada menos que a su prometido Vicente Fernández Jr. La empresaria no compartió cuáles son los motivos por los que el hijo del Charro de Huentitán está internado en un nosocomio, pero usuarios señalaron que todo podría ser por una operación estética.

Fue el viernes 24 de marzo cuando la influencer publicó dos fotografías y un breve video en sus historias de Instagram donde se puede ver a Vicente Fernández Jr. recostado en la camilla de un nosocomio mientras degustaba un filete de pescado, arroz, verduras, pan y gelatina. Las imágenes se difundieron en redes sociales y muchos fans del cantante externaron su preocupación por su estado de salud.

Entre mensajes por la pronta recuperación de Vicente Jr. y dudas sobre su estado de salud, algunos internautas señalaron que posiblemente se había sometido a una operación estética. Y es que en el fragmento audiovisual detectaron que el intérprete de 59 años tenía puesta una especie de banda en su nariz. No obstante, también podría tratarse de un aparato para cuidar su respiración.

“El señor se hizo cirugía de nariz a su edad”. “Que pasó le hizo daño tanta tinta en la barba”. “Ella cuidando a su abuelito que bonito que una nieta sea así”, fueron algunas reacciones.

Vicente Fernández Jr. se comprometió con Mariana González en París

Fue durante los últimos días del 2022 cuando comenzó a correr un rumor: Vicente Fernández Jr. se había comprometido con su novia Mariana Rodríguez durante las románticas vacaciones que tomaron por el continente europeo. Todo fueron especulaciones hasta que la propia empresaria rompió el silencio en entrevista con Despierta América.

“Fue muy romántico, no me lo esperaba. Él me ha invitado varias veces a viajar, pero este viaje pues era mi cumpleaños, (me dijo) ‘te voy a llevar a un lugar’ y no me decía qué rollo, ya me dijo para Francia”, relató la Kim Kardashian mexicana.

Fue durante uno de esos días cuando el hijo de Chente planeó una cena romántica en un lujoso restaurante llamado Ciudad del amor que están ubicado frente a la famosa Torre Eiffel. La influencer fue muy elegantes para degustar platillos exquisitos sin imaginar que saldría con anillo en mano.

Y es que Vicente Fernández Jr. aprovechó la atmósfera para arrodillarse y pedirle matrimonio a su novia:

“De repente, vamos a un lugar, veo que me empieza a bajar (...) lo primero que veo es una alfombra roja con un letrero de ‘cásate conmigo’, globos, flores, champaña y la Torre Eiffel en mi espalda. Estaba ya un fotógrafo, él (Vicente) se hinca y me entrega el anillo”, contó Mariana González.

La empresaria no quiso compartir más detalles sobre la inolvidable noche que vivió junto a su ahora prometido y, aunque los planes de boda todavía están en marcha, adelanto que ambos sueñan con que el enlace matrimonial se lleve a cabo en Guadalajara, Jalisco

Asimismo, tienen contemplado contratar al ganador de la tercera generación de “La Academia”, Carlos Rivera, para que amenice el evento con sus canciones más románticas.

Fue bajo este mismo contexto que Mariana González adelanto que muy pronto podría tener un bebé, pues tanto ella como Vicente Fernández Jr. quieren crecer su familia aunque cada uno ya cuenta con descendencia de anteriores relaciones.