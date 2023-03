Tras destitución de Osorio Chong, AMLO pidió no ser señalado por la división del PRI

El presidente afirmó no haber intervenido en la decisión del PRI por destituir a Osorio Chong en la Coordinación del Senado

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se pronunció a la destitución de Miguel Ángel Osorio Chong como líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Senadores.

Te puede interesar: La identidad confirmada de ‘El Chueco’ y el informe de Sedena por espionajes, los ejes de la mañanera

A solicitud de la prensa, el Jefe del Ejecutivo rindió una breve declaración por la salida del también ex Secretario de Gobernación al frente de la coordinación priísta en la Cámara Alta — y la cual ha vuelto a tambalear las filas de la militancia encabezada por Alejandro Alito Moreno.

Bajo ese tenor, y con renuencia a abundar en su opinión, López Obrador señaló que dicho asunto es “una situación de partido”, por lo que prefirió “no meterse en eso”. Esto, no sin antes dejar en claro que no tuvo algún tipo de injerencia detrás de la destitución de Osorio Chong, la cual se acordó tras una “asamblea ilegal”, según este último, presidida por Alito Moreno.

“Es una situación de un partido. Nada más que no nos vayan a echar la culpa. (...) No tenemos nada que ver en eso. Sinceramente, no nos metemos. No hacemos ese tipo de relaciones de complicidad”.

(Presidencia y Senado)

Cabe recordar que Osorio Chongo ha sido un acérrimo crítico de Moreno Cárdenas desde que el año anterior fuera acusado de corrupción, aunándose a las desaprobaciones por apoyar la reforma de las Fuerzas Armadas (FFAA) de López Obrador y extender su dirigencia hasta el 2024.

Te puede interesar: Golpe de estado contra Osorio Chong en el PRI: el supuesto plan para anularlo en el Senado

De ahí que el ex funcionario federal advirtió que continuaría con las impugnaciones a fin que la actual dirigencia abandone el partido: “Les encantaría que renunciara al PRI, no les voy a dar ese gusto, voy a llegar a las últimas consecuencias”, emitió el senador.

Te puede interesar: Manuel Añorve: el senador cercano Alito Moreno que podría ser el nuevo coordinador del PRI en el Senado

Información en desarrollo...