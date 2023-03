Denunciaron nueva pelea afuera de una secundaria a días del caso de Norma Lizbeth

Denunciaron una nueva pelea entre estudiantes de secundaria (captura Facebook/ TLUCA VALLE)

La muerte de la joven Norma Lizbeth, una estudiante del tercer grado de la secundaria, evidenció las máximas consecuencias que puede generar el bullying cuando no es atendido por las autoridades escolares. Ahora, a casi una semana del fallecimiento de la ex alumna de la Escuela Secundaria No. 518 Anexa a la Normal de Teotihuacán, un nuevo caso de agresión se dio a conocer.

A través de redes sociales se viralizó un video que captó una pelea de dos alumnas de secundaria, la discusión ocurrió de nueva cuenta en el Estado de México, pero ahora en el municipio de Almoloya de Juárez. Una cuenta dedicada a denunciar incidentes del estado mexiquense fue la encargada de compartir el caso.

Las dos menores de edad involucradas en la pelea pertenecerían a la Secundaria de San Francisco Tlalcilalcalpan, según la difundido en la cuenta de Facebook que denunció la situación. Al término de las clases, las dos estudiantes se habrían citado en los alrededores de la escuela para enfrentarse.

En la pelea, grabaron el momento en el que las mamás de las menores se involucraron en la riña (captura Facebook)

Llegaron a un lote baldío acompañadas de un grupo de estudiantes, quienes algunos aprovecharon el momento para sacar sus celulares y grabar la pelea.

En la filmación se ve a dos adolescentes discutiendo, una de las menores está tendida en el suelo a causa de los golpes que recibe de su agresora; ambas portaban el uniforme escolar. El video no da detalles de porqué empezó la discusión, pero sobresalió que además de las jóvenes peleando, dos madres de familia también se involucraron en la discusión.

A diferencia del caso de Norma Lizbeth, en la pelea de Almoloya de Juárez supuestamente las mamás de las menores de edad también participaron en la riña. En lugar de impedir la discusión, únicamente fomentaron más la rivalidad entre las adolescentes.

Las dos menores de edad involucradas en la pelea pertenecerían a la Secundaria de San Francisco Tlalcilalcalpan (captura Facebook/ TLUCA VALLE)

Antes de que las dos adultas se golpearan, una de ellas aseguró que una menor de edad amenazó a la otra, pero no dio mayores detalles del suceso. Y antes de que terminara el diálogo, una de las señoras empezó a soltar golpes a puño cerrado para así iniciar la discusión.

“Escúchame lo que te voy a decir imbécil, tanto estáa mam****o tu pin***e sobrina que a la mía la está amenazando cul***a, no se puede arreglar...”, fue lo que dijo una de las madres de familia antes de enfrentarse a golpes.

Mientras las dos adultas se agredían, las dos estudiantes seguían peleando en el suelo. Las personas que estaban alrededor solo se limitaron a observar y asombrarse por la manera en la que se desenvolvió la discusión y empezaron a gritar para decir quién “había ganado” la contienda.

Familiares de Norma Lizbeth exigen justicia

Familiares y amigos de Norma exigieron justicia a su caso (Twitter @FernandoCruzFr7)

Los padres de Norma Lizbeth se movilizaron en el Estado de México para exigir justicia para su hija, quien murió a causa de los golpes que recibió en la cabeza por su presunta agresora Azahara Aylin “N”. Una vez que realizaron los cortejos fúnebres a la menor de edad, la familia pidió que las autoridades intervengan en el caso.

Fue durante la madrugada del sábado 18 de marzo que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplió una orden de aprehensión en contra de la estudiante de la Secundaria No. 518 Anexa a la Normal de Teotihuacán, quien estaría acusada de su probable participación en el delito de homicidio calificado de Norma Lizbeth.

La estudiante detenida fue trasladada al Centro de Internamiento Quinta del Bosque, lugar en el que fue puesta a disposición de un juez de control, quien definirá la situación jurídica de la joven.

Cabe recordar que cuando se dio a conocer el caso de la joven que falleció a causa de un traumatismo craneoencefálico, amigas de la estudiante confirmaron que ya habían denunciado con profesores la situación de bullying que sufría, pero no se hizo nada al respecto.