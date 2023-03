Beatriz Gutiérrez Müller acusó que su mensaje en defensa de Norma Piña fue bajado de Twitter

Norma Lucía Piña y Beatriz Gutiérrez Müller (Instagram/beatrizgutierrezmuller)

La escritora Beatriz Gutiérrez Müller denunció que su mensaje defendiendo a la ministra Norma Lucía Piña Hernández fue bajado de Twitter, por lo que volvió a colocarlo a través de una captura de pantalla.

Te puede interesar: Quemaron figura con rostro de Norma Piña tras mitin de AMLO en el Zócalo

La doctora en teoría literaria por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) condenó la violencia en contra de las mujeres luego de que una figura de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, fue quemada durante el mitin convocado por Andrés Manuel López Obrador el pasado sábado 18 de marzo.

Sin embargo, el tuit en el que pidió el cese a la violencia en solidaridad con la ministra presidenta fue borrado de su cuenta de Twitter; hecho que denunció este martes 21 de marzo.

Te puede interesar: Jesús Ortega señaló a AMLO como el líder de una “secta” tras quema de figura de Norma Piña

“Locura de @TwitterLatAm ha sido eliminado este de mi cuenta. Va de nuevo”, escribió la académica, quien actualmente está casada con López Obrador.

Beatriz Gutiérrez Müller en Twitter (captura)

En su mensaje original, colgado el pasado domingo 19 de marzo, la también periodista sentenció las muestras de violencia en contra de las mujeres inmiscuidas en la esfera política, así como a sus hijos, pues aseguró que ella misma ha sido víctima de vejaciones.

Te puede interesar: SCJN condenó la quema de la piñata con la figura de Norma Piña en el Zócalo

“No convertir la libertad en libertinaje es clave para vivir y convivir en un país plural y democrático como el nuestro. Mi apoyo a todas las mujeres de la política (o circunstancialmente cerca de esta) ante la vejación a sus personas o imagen, o la de sus hijos. Lo he padecido tanto, ¿cómo no solidarizarme? Subamos el nivel. No violencia. Más amor urgentemente”, compartió Gutiérrez Müller.

Y es que durante la congregación con motivo de la conmemoración por el 85 aniversario de la Expropiación Petrolera en el Zócalo de la Ciudad de México, simpatizantes de Morena quemaron una piñata con la figura de la ministra en plena explanada de la Constitución, por lo que el acto fue reprobado por la esfera política mexicana.

Beatriz Gutiérrez Müller condenó violencia a Norma Piña (Cultura CDMX(captura)

Por su parte, fue durante la conferencia mañanera del pasado lunes 20 de marzo que el mismo presidente de la República se sumó a las condenas, aunque con sus reservas.

“No debe llevarse a cabo este tipo de actos, no es lo mejor. Creo que hay formas de protestar sin llegar a esos extremos. Condeno esos actos, no hace falta, tenemos que vernos como adversarios, no como enemigos”, señaló el mandatario federal.

“Nosotros no somos iguales a los conservadores. Ellos nos ven como enemigos a destruir y nosotros no podemos actuar de la misma manera. Hay que ser respetuosos, es un movimiento que ha sido y seguirá siendo pacífico”, comentó.

No obstante, criticó que cuando una figura suya fue quemada por opositores suyos, no fue retomado en los medios. “No debe pasar eso en ningún caso, pero cuando quemaron mi figura no salió en la prensa, ¿verdad? ¿o sí salió? Nadie se quejó. De todas maneras, repruebo lo de la ministra Piña”, agregó el titular del Ejecutivo federal.

AMLO también reprobó violencia en contra de Norma Piña (Cuartoscuro/Especial)

Sin embargo, este martes 21 de marzo rechazó la idea de sostener una reunión con Norma Piña, pues ya condenó la quema de su figura; además, pidió que el tema no sea utilizado con fines políticos.

“No tiene sentido (una reunión), ya condené esos hechos. No debería repetirse y también no usarse con propósitos politiqueros, porque los conservadores andan zopiloteando. Ya lo estoy mandando desde aquí, que no deben de llevarse a cabo esos actos, nada de apología a la violencia; vernos como adversarios, no como enemigos”, señaló.

Además, reiteró que durante la marcha en defensa del INE —convocada por organizaciones civiles y partidos políticos de oposición— se quemó una figura suya. “Los conservadores quemaron una figura del presidente, de ya saben quien y nadie dijo nada, nadie dijo nada y ahora, un escándalo. Ya basta de hipocresías”, condenó.