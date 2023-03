“Tenga para que aprenda”: Santiago Creel le explicó a AMLO cómo manejar la diplomacia con EEUU

El presidente de la Cámara de Diputados le explicó a AMLO cómo manejar la diplomacia con EEUU

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, dirigió un mensaje al titular del Ejecutivo federal mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en donde le explicó —desde su consideración— sus deficiencias como presidente de la República, principalmente con respecto a la diplomacia con Estados Unidos.

En el marco de la reunión de AMLO con una docena de congresistas de EEUU en Palacio Nacional este domingo 19 de marzo —la cual tuvo lugar tras las discusiones entre el mandatario de México y políticos republicanos— Creel expresó a través de un video que el presidente no debe meterse “en el callejón de los trancazos”. “Tenga para que aprenda”, escribió a través de Twitter.

“Fue un buen candidato, pero hoy es un pésimo presidente. Se aferra a la tontería de abrazos y no balazos. Y a quien lo critica, a faltas de respuestas, puros insultos. Ahora le tocó a nuestros vecinos (de Estados Unidos). Sí, se pasaron, pero un presidente no se pone en el callejón de los trancazos”, reprobó el ex secretario de Gobernación (Segob).

El diputado Santiago Creel aseguró que AMLO fue un buen candidato, pero un mal presidente (Twitter/@SantiagoCreel)

Fue en ese sentido que el panista esbozó una explicación de lo que, acorde a él, hace un “buen presidente”. “No a la intervención, sí a unir esfuerzos. No a responderle a dos o tres congresistas que, por cierto, con ellos sí dialoga, con nosotros no”, expresó.

Y es que, luego de que se dio a conocer que dos miembros republicanos de la Cámara de Representantes presentaron una iniciativa para que el Ejército de Estados Unidos combate a los productores de fentanilo en México, López Obrador acusó que se trataba de intervencionismo y durante sus conferencias matutinas criticó al legislador responsable de la propuesta, Dan Crenshaw.

Frente a ello, Creel reconoció que en EEUU sí se vive una crisis de salud por el alto consumo de fentanilo, mientras que en México “vivimos una crisis de violencia e inseguridad como nunca antes vista”. Es por eso que planteó: “En vez de insultarlos, amenazarlos, ¿qué no sería mejor que se pongan a dialogar, cuando claramente es un problema de ambas naciones? Allá mueren por sobredosis, aquí se acribillan a balazos”.

El presidente se reunión e Palacio Nacional con legisladores de EEUU (Twitter/@lopezobrador_)

“Aprenda que es diplomacia hasta para pelearse y mentarse la madre hay que tener estilo y saber cuándo hacerlo”

Por otra parte, señaló que el crimen organizado es un problema que aqueja a todo el continente americano, por lo que exhortó a Andrés Manuel a que trabaje en conjunto con otras naciones. “Convoque a una reunión de todo el continente americano para coordinar los esfuerzos de todos o de plano no los quiere combatir”, cuestionó.

“Qué lástima, qué pena haber echado a su gobierno a la basura. México es de todas y de todos nosotros, y aquí en nuestro querido México la ley es la ley. Ese debe ser su aprendizaje”, finalizó.

Por su lado, AMLO sostuvo una reunión de trabajo con una delegación bipartidista de legisladores estadounidenses, liderada por el republicado John Cornyn y el embajador de EEUU en México, Ken Salazar.

Dan Crenshaw y AMLO intercambiaron acusaciones (Reuters/Getty Images)

De acuerdo con el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, durante el encuentro se dialogaron temas de migración, la frontera norte, el tren transístmico, tráfico de armas y de fentanilo, así como de integración económica.

Con respecto a la migración, la Presidencia de México informó que decidió otorgar permisos humanitarios a migrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, mientras que se seguirán impulsando los programas Sembrando vida y Jóvenes Construyendo el futuro para ordenar los flujos migratorios.

Sobre el combate al tráfico de fentanilo, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, informó que en el 2022 se incautaron más de dos mil kilogramos de dicha droga.