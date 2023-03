La UAM expulsó al alumno acusado de abuso sexual a seis días del paro de labores

(Foto: Twitter)

A seis días del paro de labores las autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) informó que el alumno relacionado al caso de abuso sexual fue expulsado definitivamente y que continuarán trabajando para implementar medidas con perspectiva de género para mitigar la violencia que afecta a las mujeres de todos los planteles.

A través de un comunicado el consejo universitario reconoció las movilizaciones y exigencias del alumnado, quienes tomaron las instalaciones de todos los planteles desde el 10 de marzo. Indicaron que tras varias reuniones con el Consejo determinaron la expulsión del agresor.

“El caso que generó la movilización de alumnas y alumnos de la institución, fue discutido por el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Cuajimalpa, cuyos integrantes resolvieron, de manera unánime, sancionar al alumno con la expulsión de la Universidad”

Sumado a ello, en las cinco unidades universitarias darán seguimiento puntual a las demandas por violencia de género que ha demandado la comunidad estudiantil.

Añadieron que respetan la libre expresión de ideas y organización pacífica, por lo que no habrá criminalización ni represalias en contra de ningún estudiante que participe en las manifestaciones.

La UAM reconoció que desde 2018 cuentan con un marco normativo, protocolos e instancias para atender las violencias pero que esta situación ha mostrado que son insuficientes y requieren hacer reformas integrales para prevenir cualquier caso de agresión con perspectiva de género.

Debido a que la expulsión es un método primario para resolver el problema, reiteraron su compromiso en iniciar el análisis y la integración de un protocolo único de atención de casos de violencia de género, el cual está siendo elaborado en conjunto con expertas en el tema para robustecer los lineamientos y reglamentos internos.

“Se inició el análisis del papel y las competencias de la Defensoría de Derechos Universitarios y las Unidades de Género, con el objetivo de brindar mejores recursos legales para actuar oportunamente”.

En ese sentido, dijeron que están ofreciendo diversos esquemas de protección a las alumnas al interior de todas las unidades de la UAM y se mantienen abiertos a cualquier requerimiento o solicitud, a la par de mantener permanentes sistemas de seguridad en el exterior de las instituciones a favor de la seguridad de las manifestantes.

La movilización de estudiantes de la Casa Abierta al Tiempo se dio por el caso de Karen “N”, alumna del plantel Cuajimalpa, tras denunciar que su expareja, identificado como “Noki”, quien cursa su misma carrera abusó sexualmente de ella dentro del campus en diciembre del 2022.

Posteriormente la joven hizo la denuncia e incluso el agresor admitió su culpabilidad. No obstante, las autoridades universitarias no hicieron nada al considerar como improcedente la denuncia por falta de pruebas que acreditaran el delito de violación.

Por lo anterior, la víctima señaló a Esther Morales Franco, secretaria académica, de haberla revictimizado en el proceso.

“A mí mi expareja, que va en mi salón de clases y se llama Noki, me violó el 19 de diciembre de 2022. Yo no fui al Ministerio Público porque me dijeron que la UAM tenía un proceso super amigable, que lo más probable era que lo expulsaran (...) Básicamente me dijeron que no podían violarle sus derechos procesales, que lo tenía que ver en el salón todos los días”, denunció la joven en redes sociales.

La víctima recibió el apoyo de sus compañeras y compañeros de los diferentes planteles de la UAM, quienes iniciaron el día 10 de marzo el paro de labores indefinido para que las autoridades tomaran de una vez cartas en el asunto.