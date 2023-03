Marimar Vega respondió a Dulce por revelar intimidades de Gonzalo Vega

Marimar Vega recalcó que está mal hablar de alguien que ya falleció y recalcó la relación que lleva con Dulce[Archivo]

La actriz Marimar Vega reaccionó a las declaraciones que hizo la cantante Dulce durante una entrevista con Yordi Rosado, en donde reveló cuestiones intimas que vivió con Gonzalo Vega durante una relación que tuvieron cuando ella tenía 17 años, señalando que es una pena que se hable de alguien que ya falleció y no se puede defender.

Marimar Vega estuvo presente en la alfombra roja de la serie Las Pelotaris 1926, apoyando a su hermana Zuria Vega quien será una de las protagonistas junto a Claudia Salas y María de Nati. Durante su encuentro con los medios de comunicación, la actriz se tomó el tiempo de hablar sobre su vida personal, detallando que espera poder convertirse en mamá muy pronto debido a que está próxima a cumplir 40 años de edad.

“Por supuesto que lo social tiene que ver, también creo que como mujer el tema de la maternidad es algo que es inevitable que no este presente, entonces ahí la edad juega mucho. Y pues si la piel cambia, cambia el cuerpo”, fueron las primeras declaraciones de la protagonista de La Boda de Valentina.

La actriz confirmó que está intentando embarazarse, pese a que ella había comentado no estar segura de convertirse en madre e incluso llevó a cabo la congelación de sus óvulos. “Yo sí ya dije que estoy intentando embarazarme, pero a ver si me pega. Por un factor de edad, sí yo pudiera lo extendería cuatro años más, pero no, ahorita ya es algo que si queremos hacer”, agregó la integrante de la serie De brutas, nada.

La actriz aprovechó para hablar de su vida personas y el deseo de convertirse en mamá (Foto: Marimar Vega / Instagram)

También respondió a las declaraciones que hizo la cantante Dulce durante una entrevista con Yordi Rosado, en donde comentó que tuvo que fingir durante las relaciones sexuales que mantenía con el actor Gonzalo Vega, padre de Marimar, además de que le daba asco ver su cuerpo.

“Está feo hablar de gente que ya falleció, porque no se puede defender ni decir nada. Y está la mujer de mi papá que es mujer, que es mi mamá.”, puntualizó Marimar tras ser cuestionada por los reporteros que se encontraban en ese momento. Pese a las declaraciones de la intérprete de Tu Muñeca, la hija del fallecido actor mencionó que lleva una buena relación con ella y que el tema es algo que ya pasó.

Las declaraciones de Dulce sobre Gonzalo Vega

EL 19 de febrero de 2023 se publicó en el canal de Youtube del conductor Yordi Rosado una entrevista con la cantante Dulce, en donde se habló entre otras cosas de la relación que tuvo con el actor Gonzalo Vega, misma que provocó que tuviera que salir de la casa de su mamá debido al amor que sentía por él.

La cantante Dulce comentó como fueron las relaciones intimas que llegó a tener con Gonzalo Vega (Foto: Instagram/@dulcelacantante)

En dicha relación la intérprete de Lobo tuvo que aprender de relaciones sexuales ya que ella no había tenido intimidad previo a irse a vivir con Vega, además de detallar que tuvo que ceder a las peticiones que le hacía el actor de Nosotros Los Nobles pese a no querer debido a las creencias familiares que tenía e incluso para no perder a la persona que ella consideraba era el amor de su vida.

“Durante meses fingí que me gustaba, pero no me gustaba. Yo al contrario, lo veía y decía por qué le gusta esto, yo no sentía nada pero es que estaba prisionera de mis traumas, de mis miedos, de mis tabús”, fueron las declaraciones de la cantante que causaron polémica, quien comentó que después era ella quien tenía que corretear a Vega.

Fueron siete años de relación que mantuvieron ambos artistas, sin embargo la intérprete aclaró que terminaron debido a que ella tuvo que tomar una decisión entre el y seguir su sueño de ser cantante.