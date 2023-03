Internautas reaccionaron con divertidos memes al nacimiento de la hija de Samuel García y Mariana Rodríguez

Usuarios en redes sociales reaccionaron con humor al nacimiento de la pequeña Mariel (Captura de pantalla)

Las redes sociales se han desbordado de amor luego de que el pasado 10 de marzo el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa Mariana Rodríguez anunciaran el nacimiento de su primer hija: Mariel.

Fue a través de sus diversos perfiles en dichas plataformas digitales que la popular pareja regiomontana documentó con videos, fotografías y enternecedores mensajes el paso a paso de la llegada de su primogénita.

El gran suceso generó revuelo no solo entre la ciudadanía neoleonesa sino también para miles de internautas que entre felicitaciones y hasta críticas reaccionaron a la llegada de la tan esperada bebé. No obstante y como es costumbre, el peculiar sentido del humor de las y los mexicanos no podía quedarse fuera de la gran noticia, por lo que también las redes sociales se inundaron de los divertidos y siempre confiables memes.

Minutos antes de las 4:00 de la mañana del pasado 10 de marzo, Mariana Rodríguez dio a luz a su primera hija en compañía de su esposo Samuel García, gobernador de Nuevo León.

Mariel García Rodríguez llegó al mundo luego de una noche entera de labor de parto en la que su madre pasó por hambre y muchas contracciones. Todo el proceso fue documentado por la popular pareja a través de sus redes sociales.

Fue desde la noche del pasado jueves cuando el matrimonio anticipó que había llegado el día de por fin conocer a su esperada bebé, incluso la popular influencer compartió una captura de pantalla de la conversación que tuvo con su médico y otra con Samuel García antes de ser ingresada al hospital.

Al Dr. Manuel García le preguntó cómo podía saber si estaba teniendo contracciones, pues sentía “la panza dura”. Él le respondió “Eso es (...) Cada cuánto?”. Mariana aseguró le dijo que las había sentido durante todo el día, pero que a partir de las 18:00 horas habían sido continuas. Tras ello el médico le pidió que le marcara para hablar con ella.

Fue pasadas las 3:00 de la mañana cuando Samuel García compartió la frase: “Nadie se duerma! Ya va a nacer la princesa del nuevo Nuevo León”. Además de una fotografía en donde se aprecia también a los abuelos de la pequeña Mariel en espera de su llegada.

En sus historias de Instagram, Mariana Rodríguez vociferó que tenía hambre y se le observó con dolor y cansancio.

El gran momento llegó y la primer imagen con la que la popular pareja regiomontana anunció el nacimiento de su primogénita fue precisamente una fotografía de una pequeña manita sosteniendo el dedo de Mariana Rodríguez.

Del mismo modo, el mensaje en redes sociales fue claro: “Mariel García Rodríguez 10 de Marzo de 2023 3:52 am”

A partir de ese momento, la feliz pareja ha compartido en sus redes sociales sus primeras percepciones sobre la nueva faceta que experimentan al ser padres de la pequeña Mariel.

Samuel García incluso comentó a través de su cuenta de Twitter que su hija era él mismo pero en niña, ante el innegable parecido físico que tienen. Posteriormente, compartió un conmovedor hilo en que relató lo que sintió la primera vez que vio a Mariel y confirmó todo lo que alguna vez le habían dicho sobre ser papá.

“Mariel, hoy que llegaste a mi vida, entendí que todo lo que me habían dicho acerca de ser padre era cierto. No hay nada que se compare a lo que sentí cuando te tuve en mis brazos y miré tu carita, en ese momento supe que te voy a amar toda la vida y que estoy en este mundo para lo que tú digas”, publicó el gobernador de Nuevo León con una fotografía de la pequeña Mariel dormida.

Del mismo modo, Samuel García se refirió al nacimiento de su hija como un “milagro y una bendición” tanto para él como para Mariana Rodróiguez y aseguró que continuaría trabajando para hacer de Nuevo León un mejor lugar para Mariel y para todos los niños y niñas.