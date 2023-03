Sylvia Pasquel arremetió contra famoso que inició rumor sobre la boda de Michelle Salas

La actriz es muy unida a su hija Stephani y a su nieta Michelle Salas (Foto: Twitter)

Sylvia Pasquel estalló luego de ser cuestionada por la supuesta próxima boda de su nieta Michelle Salas, hija de Luis Miguel. La actriz lanzó un contundente mensaje en contra del famoso que inició dicho rumor dentro del reality show La Casa de los Famosos 3: Osmel Sousa.

La también cantante ha dejado atrás la imagen de no intervenir en las polémicas de su dinastía, pues desde el año 2020 todo lo referente a Silvia Pinal y su familia ha generado controversia en la industria del entretenimiento mexicano. Por ello, en más de una ocasión se han viralizado rumores sobre ellos, como es el caso de la hija de Stephanie Salas.

Consciente de quién había sido el famoso que había iniciado el rumor que ha levantado grandes expectativas en los fans del Sol de México y de la Última Diva del Cine de Oro Mexicano, la actriz arremetió en contra del también nombrado El Zar de la Belleza:

Osmel Sousa, conocido como el "zar de la belleza" (EFE)

“¡Lo hizo por publicidad! Lo hizo para hacerse notar, porque como no lo ha de conocer mucha gente a lo mejor dijo ‘Con esto me hago viral’”, expresó Sylvia Pasquel para Ventaneando.

El pasado 16 de febrero del 2023, Osmel Sousa destapó en el famoso programa de Telemundo que Michelle Salas ya tenía fecha para su boda y que incluso sería en República Dominicana, convirtiéndose en una de las noticias más virales de las últimas semanas. Eso también generó gran presión mediática, por lo que cada uno de los integrantes de la familia han sido interrogados, incluyendo a la matriarca Silvia Pinal.

“Tengo que ir para Santo Domingo, ¿tú sabes que se casa? La hija de Luis Miguel?”, inició el diseñador. Aylín Mujica, una de las que estaba escuchando, se sorprendió ante las palabras de Osmel y preguntó: “¿De Luis Miguel?, ¿Michelle?”, haciendo que él diera más detalles, “Michelle se casa con el hijo de una casi sobrina mía”.

Sylvia Pasquel, tras salir de una de las presentaciones de su obra de teatro No seré feliz, pero tengo marido, rechazó la información y enlistó otras polémicas en las que han querido involucrar a la hija de Stephanie Salas a lo largo de los años, negando de manera categoría y con ironía la nueva noticia.

(Instagram/@michellesalasb)

“Nada, también dijeron que estaba embarazada, también dijeron que era lesbiana, han dicho muchas mentiras, y ésta es una de ésas”, agregó la estrella de telenovelas como Qué pobres tan ricos, Yo amo a Juan Querendón y Amarte es mi pecado.

Silvia Pinal también reaccionó a la falsa noticia

La supuesta boda de Michelle Salas y el empresario Danilo Díaz también llegó a los podios de la primera actriz, quien en un reciente encuentro con diversos medios de comunicación fue interrogada sobre el tema y opinó sobre quién podría ser el que entregue a su bisnieta en el altar, en caso de que la boda sea por la Iglesia, si Luis Miguel o Humberto Zurita.

“¿Qué quieren que haga con Michelle? ¿Quieren que se case por la iglesia? Pues eso no lo saben mas que ellos, yo en eso no me meto”, explicó Silvia Pinal, quien se mostró un tanto desconcertada sobre la posibilidad de la boda de su nieta.

Silvia Pinal no sabía de la falsa noticia (Foto: Televisa)

La primera actriz también aprovechó los reflectores para negar que su hijo Luis Enrique Guzmán y su nuera Mayela Laguna robaran valiosas joyas en su propiedad de la Ciudad de México, mientras ella estaba de vacaciones, tal y como lo afirmó la revista TVNotas el pasado martes siete de marzo.