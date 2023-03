Kenia López Rabadán dijo que AMLO era el enemigo número 1 de las mujeres

La panista arremetió contra el presidente López Obrador (Senadores del PAN)

La senadora Kenia López Rabadán acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de ser el enemigo número 1 de las mujeres en México. En un video colgado en redes sociales se le ve instalada frente a Palacio Nacional rodeada de otras mujeres y vestida de morado, color característico del movimiento feminista.

La funcionaria externó su molestia, haciendo énfasis en la presencia del presidente en Palacio Nacional, y le contestó sobre lo expresado en la mañanera diciendo: “Hoy López Obrador me agredió en su mañanera. Está asustado porque sabe que las mujeres lo sacaremos del gobierno. Yo sí sé cómo solucionar los problemas de la CDMX. Sé cómo generar seguridad y transporte digno. No me callarán ni hoy 8 de marzo del 2023 ni nunca, aunque se atreva a esto”.

“Es lamentable que las mujeres estemos afuera y un machista está adentro. Es lamentable que el Presidente de la República sea el enemigo número 1 de las mujeres en México. Lo dicen las cifras claramente, hoy las mujeres son secuestradas, desaparecidas, violadas y asesinadas peor que nunca en la historia de México”, manifestó López Rabadán durante su protesta frente a Palacio Nacional.

Andrés Manuel López Obrador dijo que las protestas del PAN por las vallas de Palacio Nacional eran hipocresía (Reuters)

Quienes la acompañaban cargaron carteles con letras que formaban la frase México Feminicida. En el video se puede escuchar parte de la Canción sin miedo, de Vivir Quintana, tema que se ha vuelto uno de los himnos feministas más importantes de los últimos años y que se ha convertido en un estandarte del movimiento.

Recientemente, la senadora llamó a Andrés Manuel López Obrador misógino y machista porque, en sus palabras, se resiste a que las dinámicas de poder cambien. “Hoy, el principio de paridad de género está reconocido en nuestra Constitución. Para que sea una realidad en los tres ordenes de gobierno y en los tres poderes de la unión, el Congreso ha aprobado la modificación de 40 leyes y son ya un derecho para las mujeres”, manifestó.

Intervención de las vallas de Palacio Nacional

“Lamentablemente estas reformas no se hicieron en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal porque López Obrador se resiste a que las dinámicas de poder cambien. Es un retrógrada que no busca mayores espacios para las mujeres. Sólo busca poner incondicionales para que le obedezcan. Hay que decirlo claramente, es un misógino y un machista”, añadió.

Del mismo modo, Kenia López Rabadán dijo que la exigencia del 8M era clara para ella, que el gobierno federal “debe parar sus ataques contra las mujeres, debe escuchar los reclamos de justicia”. Y así fue que lo llamó enemigo público de las mujeres.

En la conferencia de prensa matutina de Andrés Manuel López Obrador del 8 de marzo del 2023, el mandatario dijo que era absurdo e hipócrita pensar que el Partido Acción Nacional (PAN) fuera feminista, esto después de las protestas de quienes se quejaron de las vallas instaladas alrededor de Palacio Nacional.

La panista aseguró que AMLO era el enemigo público de México (Twitter/@kenialopezr)

Del mismo modo, el presidente comentó “y todo por enfrentar a nuestro gobierno y tratar frenar la transformación del país”. Así mismo, dijo que la reja puesta afuera del Palacio Nacional tenía que ver con lo violenta que era la derecha. “La derecha siempre ha sido muy autoritaria, muy violenta, y además son especialistas de tirar la piedra y estirar la mano. Y son capaces de infiltrar en las manifestaciones a vándalos”.

También, ante los reclamos de Kenia López Rabadán y otros funcionarios panistas, AMLO dijo que si llegaban a quemar Palacio Nacional con infiltrados en las manifestaciones feministas del 8 de marzo, entonces estarían logrando su cometido: que se dejara de hablar del narcoestado, de la derecha, del conservadurismo y de Genaro García Luna.