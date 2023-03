Damián Zepeda aseguró que es válido que EEUU quiera intervenir en México

Damián Zepeda aseguró que EEUU puede llegar hasta las últimas instancias con tal de proteger a su ciudadanía (Senado)

El senador Damián Zepeda señaló que el gobierno de Estados Unidos tiene razón en querer intervenir en México —en el marco de la crisis de opioides que afecta a su población— pues consideró que la estrategia de seguridad de Andrés Manuel López Obrador no da resultados.

El panista apuntó que tanto demócratas como republicanos coinciden en que el gobierno de México no está combatiendo al crimen, por lo que dijo estar de acuerdo con que cada nación tome las medidas que crea adecuadas para proteger a su población.

Luego de que fueron encontrados asesinados dos de los cuatro estadounidenses secuestrados en Tamaulipas, el legislador consideró que se está gestando “una bola de nieve” que llevará a EEUU a usar las herramientas a su alcance con tal de combatir al crimen organizado en México.

AMLO rechazó política "intervencionista" propuesta por el congresista Dan Crenshaw (Infobae / Jovani Pérez)

“Yo sí creo que se está generando ya una bola de nieve y un consenso mayoritario de distintos partidos de que el gobierno mexicano no está combatiendo al crimen, de que es un fracaso su política de seguridad y que Estados Unidos tiene que hacer algo al respecto”, señaló.

Y es que, luego del secuestro a cuatro ciudadanos de EEUU, la presidencia de dicho país condenó lo sucedido y aseguró que las instituciones de seguridad están trabajando en coordinación con México para hacer justicia, señaló la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

“Ya es la Casa Blanca, no fue menor, la que representa al gobierno de (Joe) Biden, demócrata, y hace unos días los legisladores republicanos con la iniciativa de ‘basta, hay que tratar al crimen organizado como terroristas y que entre el Ejército de Estados Unidos’”, expuso Zepeda.

Dos de los cuatros estadounidenses secuestrados fueron encontrados muertos en Tamaulipas (REUTERS/Daniel Becerril)

De acuerdo con el ex presidente nacional del PAN, los partidos antagónicos en EEUU coinciden en una cosa: “‘El gobierno de México no está haciendo su trabajo y tenemos que tomar cartas en el asunto’”, por lo que advirtió que si la administración de AMLO no quiere que eso suceda, tiene dar resultados en el combate a la delincuencia organizada.

Asimismo señaló que cualquier gobierno tiene las facultades para proteger a su ciudadanía, por lo que expresó su coincidir con la postura de Estados Unidos. “Aquí tenemos que dar resultados, no estoy de acuerdo con una invasión ni nada, pero claro que es válido que un gobierno diga: ‘No estás haciendo nada, cuándo vas a combatirlo’; todas las herramientas que están a tu alcance las vas a usar”, aseveró.

Con respecto a los cárteles de la droga, afirmó que sí se trata de organizaciones terroristas, como señala la propuesta del legislador texano Dan Crenshaw. “Terrorismo es causar acciones de terror para hacer que un gobierno tenga tal o cual acción, o para causar terror dentro de los ciudadanos. Claro que son terroristas y, por cierto, causan más muerte que los supuestamente terroristas oficiales”, denunció.

La Casa Blanca condenó el asesinato de dos estadounidenses en México (REUTERS/Daniel Becerril)

Fue en enero pasado que los congresistas Dan Crenshaw y Michael Waltz propusieron una iniciativa en la que se se pide nombrar como terroristas a las organizaciones dedicadas al narcotráfico que operan en México. Además, en la propuesta se le otorgan facultades al presidente de EEUU para autorizar un ataque militar a territorios extranjeros donde operen los responsables de la crisis de fentanilo que se vive en Estados Unidos.

Sin embargo, pese a que en su momento pasó desapercibida, en los últimos días el presidente López Obrador manifestó su rechazo a la iniciativa, pues acusó que se trata de una política injerencista, cuyo origen es con fines electorales.

“No vamos a dejar que nos impongan nada porque nosotros no vamos a imponer nada a Estados Unidos. El senador que pide que intervengan en México para combatir al narco; él dice que si los fallecidos fueron en México no estaría diciendo lo mismo. No quiero que nadie fallezca en México y Estados Unidos y menos por exceso en consumo de droga”, expresó AMLO en su conferencia mañanera.