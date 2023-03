Cuánto gana Faisy en Televisa y por qué dejó TV Azteca y Fox Sports

El presentador de "Me caigo de risa" se sinceró con Yordi Rosado

Faisy se ha consagrado como uno de los presentadores y comediantes más exitosos de México, aunque antes de que logra entrar al mundo del entretenimiento enfrentó un gran número de adversidades, que iniciaron desde su infancia. Sincero, el famoso habló como la limitación de recursos económicos cuando era un niño lo impulsó para facturar ahora una jugosa cantidad en Televisa.

En una reciente entrevista que le realizó Yordi Rosado, para su canal en YouTube, el también cantante habló sobre sus primeros pasos dentro de la televisión, sorprendiendo a más de un fan luego de asegurar que no todo ha sido “miel sobre hojuelas” como ahora podría parecer. Sus padres se divorciaron cuando él tenía pocos años de edad y con ello una fuerte crisis económica atravesó su vida.

“De lo que recuerdo de ese momento que era muy difícil, que luego le pedí disculpas a mi mamá (…) Ya con el tiempo la pasaba bien igual, lo que más me duele es no haber tenido la consciencia para no poder apapachar a mi mamá. Mi mamá supo hacerla bien, la amo demasiado, esa etapa fue fuerte, pero fue la etapa que más enseñanza me dejó, he pasado por tiempos difíciles, pero también me la he pasado bien, nunca me he victimizado”, expresó rompiendo en llanto.

Faisy rompió en llanto al recordar su infancia (Fotos: YouTube/Yordi Rosado/ Instagram)

El no haber tenido una infancia como la del resto de su círculo social solo lo impulsó a querer lograr cada una de las metas que tenía en la vida, aunque para ello tuvo que atravesar otras dificultades como no ser muy bien visto en otra importante cadena de televisión: TV Azteca.

“Perfiles fue parte de Azteca Music, fue de los primeros intentos de TV Azteca de tener una disquera, de ahí empecé a hacer novelas con Jean (Duverger), por ejemplo, Las Juanas. Yo en Azteca siempre cobré muy mal, me peluseaban. Nunca fui un star system, nunca fui alguien que la empresa sintiera que podría ser alguien importante. Nunca fui prioridad “, agregó Faisy.

Tras tomar la decisión de dejar la televisora del Ajusco, Faisy entró a otra renombrada cadena, pero para el formato prepago. Aunque aseguró que ahí ganaba una gran cantidad de dinero, no se sentía cómodo y por ello volvió a buscar ofertas laborales aún con el riesgo de perder lo ya obtenido y no poder regresar.

Faisy es el conductor estelar en "Me caigo de risa" (Foto: Instagram/@faisirrito)

“Yo renuncié a Fox ganando muy bien pero ya no me sentía cómodo, y llegó a Canal 5 donde Lalo Suárez me dijo ‘Vamos a hablar de números, tengo tanto para ti’ y era muchísimo menos de lo que me pagaban y le dije ‘No te preocupes por eso, yo quiero estar en Me Caigo de Risa, empiezo a grabar y solo grabábamos un día a la semana, llega mi primer pago del mes, le hablo y le digo que me había dicho mucho menos y me respondió, ‘Es tu sueldo por programa’”, comentó entre risas.

Internautas han tomado de forma positiva su historia de vida, pues además de que dicho programa le ha permitido consagrarse como uno de los conductores y comediantes favoritos de la televisión mexicana, también su contenido en redes sociales ha fomentado un lazo cercano entre la estrella y sus seguidores.

[Foto: Twitter/@MeCaigoDeRisa]

“Que chido por Faisy que luego de tener una infancia tan precaria, ahora cobra lo que quiere y donde quiere”. “Bien por él y espero que le regrese a su mami todo lo que de alguna manera ella le brindó para ayudarlo a llegar a donde está”. “Televisa no será el mejor lugar o más seguro dentro del mundo del entretenimiento en México pero que chido que con él han sido buenos desde el 2014″, reaccionaron.