Resurgió un video donde Julio César Chávez Jr. negó haber recibido ayuda de su padre

Luego de haber sido dado de alta de su proceso de rehabilitación por problemas con el consumo de sustancias, se dio a conocer un video donde el hijo del Gran Campeón Mexicano negó haber recibido la ayuda de su padre.

Después de un proceso de rehabilitación por problemas con el consumo de sustancias, Julio César Chávez Jr. fue dado de alta. Su padre fue el encargado de dar a conocer informes sobre el estado de salud de su primogénito y, aunque tras su salida de la clínica de rehabilitación han tenido convivencia, resurgió un video donde Chávez Carrasco reprochó diversas cosas al Gran Campeón Mexicano.

Te puede interesar: Un autógrafo de Julio César Chávez costará 4 mil 500 pesos

Dos semanas después de haber abandonado el centro de rehabilitación, Chávez Carrasco ha dado a conocer su regreso al gimnasio para preparar su retorno al cuadrilátero; no obstante, a la par se dio a conocer el fragmento de una entrevista donde, meses antes, arremetió contra Julio César Chávez González por no haberlo ayudado a superar su problema de adicciones.

“Mi papá es una leyenda y es el ídolo de todos, pero no sabe de negocios, no sabe dirigir la carrera de un peleador. Me ha intentado ayudar y no me ha ayudado porque sigo igual. Mi papá con sus clínicas hace fama (...) la gente tiene que saberlo que tiene que darme privacidad porque me ha afectado en mi relación y en todo”, expresó en una charla con el usuario de YouTube El Exbloguero.

Julio César Chávez Jr. negó que su padre lo haya ayudado a construir su carrera profesional (Cuartoscuro // IG@jcchavezjr)

En el material, el Junior también condenó la presunta intromisión del exboxeador en su vida personal. Y es que también lo señaló por algunas problemáticas que ha tenido en su relación de pareja, así como en otros ámbitos de su vida como su carrera deportiva.

Te puede interesar: Las películas que unieron a La Tigresa y el Santo

Desde el punto de vista de Chávez Carrasco, los mejores años y peleas de su carrera han sido bajo el mando y guía de otros personajes como Freddy Roach y su tío Rodolfo Chávez González. En ese sentido, subestimó la relevancia que su padre ha tenido a lo largo del proceso de construcción de su trayectoria profesional.

La entrevista con el boxeador se dio a conocer por primera vez en la red social YouTube en enero de 2023; no obstante, no se ha confirmado la fecha de su intervención pues en ese momento, de acuerdo con el Gran Campeón Mexicano, aún se encontraba en plena recuperación.

Julio César Chávez planea subirse al ring en una función acompañada con peleas de sus hijos (Twitter/ @Jcchavez115)

Las palabras del boxeador han contrastado con la postura del propio Señor Nocaut. En vísperas de que Chávez Carrasco recibiera el alta médica, su padre adelantó la noticia e, incluso, se aventuró a brindar detalles acerca de su proceso de rehabilitación y en torno al papel que había tenido.

Te puede interesar: Cuándo anunciará Diego Cocca a sus primeros seleccionados y por qué el Chicharito podría quedar fuera

“Ahora tuve que meterlo en un anexo. Imagínate que mi hijo esté en un anexo durmiendo en el suelo. Eso fue para mí muy doloroso, muy triste, pero cuando quise sacar a mi hijo me dijo que no ‘aquí estoy bien, quiero terminar mi proceso, salir, pelear, estar con mi familia porque ya me cansé’ y eso es una gran noticia para mí”, señaló en una entrevista con el programa de televisión De Primera Mano.

Julio César Chávez visitó a su hijo antes de ser dado de alta en la clínica de rehabilitación (Instagram/jcchavez115)

Incluso, reveló que su hijo no ha tenido problemas con sustancias como la marihuana o la cocaína. En su lugar, desarrolló una adicción a un tipo de pastillas utilizadas para bajar de peso. De acuerdo con el Gran Campeón Mexicano:

“Si te tomas 20 o 30 empiezas a ver moros con tranchetes, a celar a tu esposa, a hablar mal de tu padre, a valerte madr* la vida”.

A pesar del tono de las declaraciones realizadas por el hijo del exboxeador, hasta el momento ninguno de los dos personajes involucrados se ha pronunciado al respecto. Por el contrario, según adelantó el originario de Ciudad Obregón, Sonora, podrían volver a formar parte de la misma cartelera. El único con rival confirmado para la función es Julio César Chávez, quien aceptó el reto de volver a encarar a Erik Morales.