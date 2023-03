López Rabadán calificó de “inhumana” a Sheinbaum por palabras sobre la Glorieta de las Mujeres que Luchan

Se difundió un video de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México donde señaló como "clasista" y "racista" a los colectivos que se oponen a la modificación de una glorieta en Reforma

La aspirante a la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por el Partido Acción Nacional (PAN), Kenia López Rabadán, se lanzó contra la mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum Pardo, por la declaración que supuestamente ofreció cuando tildó de “racistas” y “clasistas” a aquellas mujeres que presuntamente están en contra de la colocación de la escultura de La Joven de Amajac en la Glorieta de las Mujeres que Luchan.

Por medio de su cuenta de Twitter, la vicecoordinadora de la bancada blanquiazul en la Cámara Alta calificó a la militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de ser supuestamente “inhumana” e “irresponsable” por “darle la espalda” a las mujeres de la capital del país; asimismo, condenó la forma en la que se refirió a aquellos que insisten en que la glorieta mantenga su actual nombre, mismo que adoptó desde que fue retirada la escultura de Cristóbal Colón de Paseo de la Reforma.

Aunado a lo anterior, la senadora expresó que, en caso de que ella obtenga la victoria en las elecciones del 2024, uno de sus principales objetivos será que las víctimas tengan acceso a la justicia y a la seguridad; sin embargo, también sentenció que con ella al frente de la capital del país, la glorieta conservará el nombre que le otorgaron algunos colectivos feministas.

“Cuando yo tome las decisiones, las víctimas tendrán JUSTICIA y las familias tendrán SEGURIDAD. La Glorieta SÍ se llamará GLORIETA DE LAS MUJERES QUE LUCHAN. @Claudiashein es tan inhumana como irresponsable. Anda en campaña —ilegal— y le da la espalda a las mujeres de la CDMX”, redactó este domingo 5 de marzo.

La militante de Acción Nacional se lanzó contra la jefa de Gobierno (Twitter/@Claudiashein/Senado PAN)

Como se mencionó, las declaraciones de la panista se dio horas después de que comenzara a circular en redes sociales un video de una polémica declaración de la morenista, misma que aconteció durante su visita a Morelia, Michoacán, tras ser invitada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

De acuerdo al fragmento que se dio a conocer, durante su disertación, Sheinbaum Pardo cuestionó a aquellos que no quieren que sea colocada la escultura de La Joven de Amajac, a los cuales señaló de ser “profundamente clasistas y racistas”, debido a que se estarían oponiendo a que en una de las avenidas más importantes de la Ciudad esté una figura huasteca.

No obstante, la jefa de Gobierno sentenció que los gobiernos de la autollamada Cuarta Transformación tienen como objetivo luchar en contra de la discriminación, por lo que aseguró que el movimiento humanismo mexicano —que ha difundido el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)— se ha propuesto combatir al machismo, racismo y clasismo.

“Aquellos que no quieren que ‘La Joven de Amajac”, que es una figura huasteca que se encontró en Alamos, Veracruz, el 1° de enero de 2021, que una réplica esté en Reforma, las mujeres que no quieren ello en el fondo son profundamente racistas y clasistas; nosotros luchamos contra todas las discriminaciones, contra todas porque no queremos que haya discriminación ni machismo ni racismo ni clasismo. Eso se llama humanismo mexicano”, fueron las palabras que se difundieron el sábado 4 de marzo.

La jefa de Gobierno visitó Michoacán (Twitter/@Claudiashein)

Pese a sus palabras, la mandataria negó que su administración no piense en las mujeres o esté discriminando a otros movimiento, sino que argumentó que la idea de colocar dicha escultura tiene como objetivo que se voltee a ver a uno de los sectores que más se han discriminado con el pasar de los siglos, es decir, las comunidades indígenas.

“Nosotras, como mujeres, tenemos que reivindicar la lucha de todas las mujeres, pero particularmente tenemos que reivindicar la lucha de las que históricamente han sido más marginadas en nuestro país y son las mujeres indígenas”, finalizó.