“Tengo la presión”: Luis García confirmó que fue invitado para narrar la Kings League

luis garcía postigo (Foto: Instagram@garciaposti)

Desde hace más de una década, Luis García Postigo ha logrado conformar una de las mancuernas predilectas de los seguidores del balompié nacional junto a Christian Martinoli por sus narraciones dentro de los micrófonos de Azteca Deportes. Su éxito ha sido tal que han traspasado fronteras a tal punto que han sido parte de videojuegos, películas y eventos de primer nivel.

En este contexto, García Postigo, quien militó en el balompié ibérico con el Atlético de Madrid, reconoció que ha sido invitado para narrar a uno de los eventos que a rompido todos parámetros y, el cual, fue creado por el ex central del FC Barcelona, Gerard Piqué y el creador de contenido, Ibai Llanos, nos referimos a la Kings League.

Por medio de su cuenta de Tiktok, el ex atacante de la Selección Nacional, Pumas y América confirmó que ya habría sido invitado para comentar algunos partidos de la Kings League por su cercanía con Juan Guarnizo y con Rivers quien se ha posicionado como una de las streamers más populares a nivel mundial en la plataforma de Twitch y que está al frente del Pio FC.

“He estado en contacto con Juan Guarnizo y con Rivers, que me han invitado a comentar en algún momento uno de sus partidos, cosa que me dio mucho gusto, ya me ghostearon, no sé que significa, pero ya no me han contestado… Tengo la presión de Mariano, mi hijo, porque él quiere jugar en la Kings League. Estoy en espera de estos movimientos que se puedan dar para tener la Kings League”, aseguró.

A lo largo de la temporada la Kings League ha tenido la participación de figuras del balompié global como Sergio Agüero o Ronaldinho. Sin embargo, también ha contado con la aparición de algunas figuras nacionales como Javier Chicharito Hernández o el exdirector General Deportivo de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y exjugador del Cruz Azul, Gerardo Torrado.

Dentro de la competición, Torrado está fungiendo como el estratega titular del equipo “Pio FC” el cual pertenece a la streamer de origen azteca, Samy Rivera, mejor conocida como Rivers.

Quiénes son los mexicanos que participan en el Kings League de Gerard Piqué e Ibai Llanos (Foto: Infobae/@Jovani Perez)

“En PIO FC la pasión y entrega es fundamental y nadie como @gerardotorrado6 para inculcar eso en nuestros jugadores. Es un honor presentarles a nuestro DT para llevar a PIO a lo más alto. ¡Bienvenido al nido! #PUROPINCHEPIO”, comunicó el PIO FC previo al arranque de la Kings League.

Un total de 12 equipos conforman el certamen con referentes del streaming o exjugadores como presidentes que se encargaron de decidir nombre, equipación y organizar el draft para la construcción del plantel: Ibai Llanos (Porcinos FC), Iker Casillas (1K), Sergio Agüero (Kunisports), TheGrefg (Saiyans FC), Gerard Romero (Jijantes FC), Perxitaa (Los Troncos FC), Juan Guarnizo (Aniquiladores), Samy Rivera (Pio FC), Spursito (Rayo de Barcelona), Adri Contreras (El Barrio), XBuyer (xBuyer Team) y DjMaRiio (Ultimate Móstoles).

El evento arrancó el pasado 1 de enero y las once jornadas se distribuyen en once domingos en las que se disputarán seis partidos por día con un posterior playoff para determinar al campeón. La Kings League tiene formato de siete futbolistas por lado en una cancha de sintético techada y se puede ver de forma totalmente gratuita en cualquier parte del planeta en la plataforma Twitch a través del canal oficial del certamen.

Antes del inicio de la competencia, se organizó un draft para darle a cada conjunto una base de 10 futbolistas y la posibilidad de agregar dos más a dedo por parte de los propietarios.

Gerard Piqué explicó que la competición “es una idea que surgió hace unos meses” cuando fue a comer con el creador de contenidos Ibai Llanos: “Queremos hacer un producto de fútbol cercano a la gente, que permita acceder a los vestuarios de los equipos, que el público vea a los presidentes negociar por los jugadores y que el público pueda participar con un ‘draft’”, dijo el ex culé.