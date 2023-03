Gustavo Ayón aseguró que Juan Toscano nunca quiere ponerse la ropa de la Selección Mexicana

(Foto: especial)

El ex basquetbolista Gustavo Ayón opinó este miércoles que integrar al grupo a Juan Toscano-Anderson, para que participe con la Selección Mexicana que clasificó al Mundial de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) 2023, podría “romper el grupo”, debido a que no encaja en la dinámica del equipo y ni siquiera se “pone los uniformes”.

Así lo dijo el ex jugador de equipos de la NBA como New Orlans y Orlando en el podcast Basket IQ de ESPN:

“Te lo voy a decir como inicie. La dinámica que tiene este equipo, la selección ahora mismo, no la puedes modificar, si tú modificas esa dinámica, se te viene la noche. La dinámica es de unión, es estar trabajando juntos. (Juan Toscano-Anderson) Te va a romper el grupo”

“Nosotros como marca, Titán Sport, patrocinamos a la selección, damos los uniformes. Me entero que no se pone nada de la ropa que mandamos, porque es nuestra marca, porque es marca mía y de Julio, al final no se la pone”, agregó.

Jan 18, 2023; Los Angeles, California, USA; Sacramento Kings guard De'Aaron Fox (5) shoots the ball against Los Angeles Lakers forward Juan Toscano-Anderson (95) in the second half at Crypto.com Arena. Mandatory Credit: Kirby Lee-USA TODAY Sports

Gustavo Ayón reveló algunas exigencias de Juan Toscano-Anderson en procesos pasados y el ‘Titán’ intervino con el entrenador Omar Quintero, para que a todos se les tratara igual.

“Es un tema que como yo siempre he dado mi opinión. Como jugador nunca pedí ni primera clase, si eso quería, lo pagaba yo. Estaba en el Preolímpico de Croacia y él solicitó un boleto para él y su novia, una habitación para ellos, varias cosas para ir allá. Yo me responsabilizo y le digo, Omar, tú no puedes hacer eso. Porque Omar decía que lo necesitábamos y sí, lo necesitábamos, pero no le podíamos faltar al respeto a los jugadores que volaron en turista”

“Los jugadores viajaron en turista y se quedaron en una habitación compartida, bueno, en ese momento no se podía. Le dije a Omar que no lo hiciera y me responsabilizo de eso. Entonces ahí empezó a decir que por qué me tomo el derecho, pero yo simplemente defiendo cosas que se han hecho en los últimos años. Hoy en día hay cosas que se defendieron y se siguen respetando”, narró Gustavo Ayón.

Hace unos días Juan Toscano-Anderson publicó que Ayón lo odia, después de que el ex basquetbolista cubrió su cara en una ilustración con la bandera de México, lo que provocó polémica en redes sociales.

Feb 19, 2022; Cleveland, OH, USA; Golden State Warriors forward Juan Toscano-Anderson (95) dunks during the Slam Dunk Contest during the 2022 NBA All-Star Saturday Night at Rocket Mortgage Field House. Mandatory Credit: Kyle Terada-USA TODAY Sports

En junio de 2022, Toscano-Anderson hizo historia al convertirse en el primer mexicano en proclamarse campeón de la NBA con los Golden State Warriors.

El alero de 29 años y fiel aficionado de los Tigres de la Liga MX, también se convirtió en el primer mexicano en participar en el concurso de clavadas de la NBA. En el evento, lució el verde, blanco y rojo de la bandera en sus tenis y dorsal, además de que fue uno de los protagonistas de la noche al finalizar en el segundo lugar de la competencia.

La trayectoria de Toscano en el básquetbol ha sido relevante, pues sus actuaciones lo han convertido en uno de los pilares que representan a México a nivel internacional. Además, en 2019 fue campeón de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional con el equipo Fuerza Regia, conjunto que lo felicitó a través de redes sociales por su contratación.