Consuelo Duval confesó que estaría dispuesta a protagonizar a “La Tigresa” en su bioserie

Irma Serrano, mejor conocida como La Tigresa, murió el 1 de marzo a sus 89 años. Ante esto, el mundo de la farándula mexicana se vistió de luto por la partida de la emblemática actriz del Cine de Ficheras.

Así, durante un encuentro con los medios en la alfombra morada de Mariachis, la nueva serie de HBO MAX, Consuelo Duval rompió el silencio al respecto y, además de dar su pésame, aseguró que ella estaría dispuesta a interpretar a la famosa en caso de que se le hiciera una bioserie.

“Me encantaría, que te oigan los productores ojalá, el maquillaje, todo, su historia de vida, me gustaría. Sì (me cambiaría la ceja) con jaboncito la tapamos y con lapicito hacemos la ceja como ella. Lo que requiera el personaje, soy actriz y si me tengo que rasurar la ceja, ni ped*”, dijo ante la prensa.

De igual forma, Duval ahondó en que si bien no tenía muy presente cuáles eran los gestos frecuentes u otros rasgos más minusiosos de Serrano, si le dieran el papel, no dudaría en poner su mejor empeño.

“No la tengo estudiada, pero sí la estudiaría con mucho cariño”, comentó.

La también conductora de Netas Divinas mencionó que no recordaba haber colaborado con Irma Serrano laboralmente, no obstante, tenía un grato recuerdo de lo que su imagen representó para la historia del país.

“Nunca tuve la oportunidad de conocerla (...) no la tengo presente en mi memoria, no como compañera de trabajo, pero sí como una mujer aguerrida, de estas que abrieron brecha, que se metió en la política, que defendió a las mujeres, que hacía lo que se le pegaba su gana, icónica”, remarcó y añadió:

“Me duele su partida, pero creo que deja un legado importante y una historia bonita en México, ella fue novia de un presidente. Nos defendía, era pionera, se subió a la Cámara de Diputados, se peleó con no sé quién, mujerón. El cielo ha de estar de fiesta y lamento mucho su muerte”.

Pedro Fernández mandó sus condolencias a “La Tigresa”

Durante el mismo evento, Pedro Fernández -protagonista de Mariachis- externó a los reporteros su sincero lamento por la muerte de Irma Serrano y recordó lo cercana que fue la artista a su familia.

“Una leyenda, una mujer espectacular, polémica, hermosa, maravillosa, no sólo como artista, sino como ser humano. Irma tuvo a bien aceptar a ser la madrina de mi hija a los XV años y nosotros agradecidos con ella”, arguyó.

El cantante de éxitos como Yo soy el aventurero, Amarte a la antigua o Yo no fui, se mostró orgulloso del carácter que tuvo La Tigresa durante toda su existencia.

“Hoy nos hemos despertado con esa triste noticia, pero también al mismo tiempo con una alegría enorme de que vivió plena, como ella quería vivir y se desarrollo como ella quería desarrollarse. Creo que no hay nada mejor que en tu vida hacer lo que te corresponde y lo que quieres”, aseveró.

Respecto al posible homenaje que se le realizaría a Irma Serrano en la capital del país, Fernández comentó que estaría deseoso de asistir.

“Espero poder acompañarla en este momento y, sobretodo, a sus seres queridos que seguramente estarán presentes. De igual manera acompañar de una manera a cientos o miles de fanáticos que la van a querer y la van a adorar siempre”, apuntó.

Cabe recordar que fue la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) quien confirmó la muerte de la Tigresa mediante sus redes sociales y sin dar grandes detalles.

“La ANDI comunica el sensible fallecimiento de la socia intérprete Irma Serrano. Conocida como La Tigresa, fue una cantante, actriz y política mexicana de amplia trayectoria. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias”, escribió la asociación.