“Por gente como ustedes, al shampoo le ponen instrucciones”: así criticó panista a Morena

José Elías Lixa, diputado por el PAN (@eLiasLixa)

Durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, los ánimos se calentaron entre las diferentes facciones políticas. Fue por ello que el diputado federal por Acción Nacional (PAN), Elías Lixa, expresó que “la inteligencia no es lo que hoy está reinando” en los militantes de Morena.

Diputado del PAN se lanzó contra Morena por tema de García Luna Integrantes de los partidos que conforman la 4T cuestionaron la ausencia de Margarita Zavala en la sesión, incluso presentaron un punto de acuerdo para que se investigue la presunta complicidad de algunos panistas con Genaro García Luna VER NOTA

Tras pedir la palabra para hacer una moción de orden en medio del debate en la Cámara Baja, el legislador por Yucatán se dirigió a los adscritos al movimiento de la Cuarta Transformación para expresarles: “Por gente como ustedes, al shampoo le ponen instrucciones”.

“El desorden, para quienes gritan, es el que están haciendo con sus gritos buscando callar a los opositores, en vez de escuchar educadamente, porque saben que no los asiste la razón”, acusó el ex regidor en Mérida.

El plan B regresó a la Cámara de Diputados (Diputados_mx)

El yucateco señaló que los legisladores morenistas y sus aliados acudieron a los gritos porque no pueden soportar ideas contrarias. “Recurre al grito, a buscar callar, el que no puede soportar idea contraria. Yo sé que no la soportan y yo sé que la inteligencia no es lo que hoy está reinando. Por gente como ustedes, al shampoo le ponen instrucciones”, señaló.

Una diputada de Morena llamó “narcotraficantes” a Margarita Zavala y Felipe Calderón Integrantes de la Cuarta Transformación pidieron desde la tribuna de San Lázaro que la FGR investigue la presunta complicidad de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón con Genaro García Luna VER NOTA

Por otra parte, acusó cobardía de sus opositores por convocar a un debate sobre Genaro García Luna y no permitir que se hable. “Se necesita gran cobardía para convocar a un debate público en la Cámara y cuando el PAN da su postura, buscar callarlo. ¡Cobardes! ¿Quieren debatir? Aguántense. ¿Quieren debatir? Debatamos. Pero a mí no me calla ningún gritón de cuarta”, finalizó el panista.

Dicha aseveración se dio en el marco de la insistencia de Morena por hablar acerca de Genaro García Luna, el ex secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón que fue acusado de narcotráfico por la justicia de Estados Unidos.

Marcelino Castañeda Navarreta acusó que actuales funcionarios del gobierno de AMLO serán juzgados en Estados Unidos.

Sin embargo, no fue el único en lanzarse contra el partido oficialista, pues el diputado por el PRD, Marcelino Castañeda, también criticó que la bancada guinda presuma el veredicto en contra del ex funcionario cuando en realidad fueron las cortes de Estados Unidos las que lo procesaron.

El mensaje con el que Morena recibió a diputados del PAN tras juicio de García Luna Diputados simpatizantes de la 4T se lanzaron contra Acción Nacional luego de que el exsecretario de Seguridad Pública fue declarado culpable en EEUU VER NOTA

En ese sentido, Castañeda Navarrete señaló que si García Luna se hubiera sumado a las filas de la Cuarta Transformación, actualmente sería gobernador, fiscal General de la República o, incluso, presidente nacional de Morena.

Asimismo, enfatizó que el único error del “súper policía” fue no unirse a Morena. “Si García Luna estuviera en la cuarta narco-transformación, no faltaría un payaso que subiría a tribuna y gritaría: larga vida a García Luna”, expresó.

Por su parte, del lado contrario, el coordinador de la bancada petista, Gerardo Fernández Noroña, se burló del Partido Acción Nacional (PAN) por deslindarse de García Luna, pese a que fue funcionario del último sexenio que encabezó dicho partido.

El diputado del PT señaló los atropellos de García Luna durante las gestiones de Vicente Fox y Felipe Calderón

“Dicen que García Luna no es panista, pero estuvo en el gobierno del cabeza hueca de (Vicente) Fox en materia de seguridad y luego dice (Felipe) Calderón que una persona no puede echar a perder el trabajo de todo su gobierno usurpador, con el pequeño detalle de que esa persona era nada menos que su secretario de Seguridad Pública”, declaró el aspirante a la presidencia.

Asimismo, Noroña señaló lo que alguna vez le dijo a Genaro García cuando éste era colaborador de Calderón Hinojosa. “Le dije que era un asesino, le dije que estaba vinculado al grupo del Chapo Guzmán, le dije que era un delincuente peligroso, le dije que iba a acabar en la cárcel por más poder que tuviera”.

Tras más de 7 horas de intercambios, la sesión de este 28 de febrero concluyó en punto de las 18:13 horas, tras diversas discusiones entre legisladores.