Vicente Fox negó que funcionarios en su gobierno recibieran dinero del narco

Fox presumió los resultados durante su gobierno (CUARTOSCURO)

Luego de que Genaro García Luna fue declarado culpable de cometer delitos relacionados al narcotráfico por la justicia de Estados Unidos, el ex presidente de México Vicente Fox Quezada publicó un video en donde negó que en su gobierno funcionarios hayan recibido dinero del crimen organizado.

“Siguen Fox y Calderón”, declaró Ignacio Mier tras veredicto contra García Luna En la Cámara de Diputados la bancada morenista pidió que el expresidente Felipe Calderón sea enjuiciado VER NOTA

El ex mandatario aseguró que su administración fue la que mejores resultados dio en materia de seguridad, así como la que registró los índices más bajos de criminalidad, por lo que no es posible que los encargados de la seguridad ciudadana se hayan coludido con grupos narcotraficantes, expresó.

“(No es posible que) Un sexenio donde se logra la mayor seguridad para los ciudadanos, donde se logran los menores índices de criminalidad y homicidio, pueda pensarse que quienes estaban haciendo esa tarea estaban recibiendo dinero para dejar a los criminales actuar libremente. Es imposible, eso no sucede. Por eso 2000-2006 fue, sin duda, el mejor gobierno en esta materia”, sostuvo quien llegó a la presidencia de la mano del Partido Acción Nacional (PAN).

“Es difícil suponer que Calderón no sabía”, aseguró Sheinbaum sobre caso García Luna La jefa de Gobierno de la CDMX acusó que el ex mandatario comenzó una guerra en México para legitimarse tras robar la presidencia VER NOTA

Felipe Calderón y Vicente Fox fueron mencionados durante el juicio en contra de García Luna (Infobae / Jovani Pérez)

Cabe señalar que Genaro García Luna fue el titular de la Agencia Federal de Investigación de México (AFI) del 1 de noviembre de 2001 al 30 de noviembre de 2006; es decir, durante la administración de Fox. Además, durante los testimonios presentados en el juicio en su contra se revelaron actividades criminales cometidas por García Luna en aquel periodo.

“Por mí se enteraron”: Lilly Téllez denunció por años a García Luna, aseguró La senadora por el PAN sostuvo un enfrentamiento con la morenista Rocío Abreu durante la discusión de la segunda parte del Plan B VER NOTA

Sin embargo, frente a los hechos, Vicente Fox aprovechó para lanzarse en contra del actual gobierno, al mando de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). “Hoy, con abrazos y con cuentos chinos, resulta que este presidente pone y acusa a otro presidente. Este señor está medio loquito”, sentenció el guanajuatense.

Asimismo, a través de su cuenta de Twitter comparó al periodo morenista con el suyo, pues acusó que en el mandato de AMLO van más de 140 mil muertos mientras que en el suyo fueron 30 mil. “Morena 500% más, quien recibe más lana y da más abrazos a los criminales para que los dejen hacer”.

RETO A ENTENDEROS BIEN!!

QUIEN ES QUIEN EN EL CRIMEN Y LA SEGURIDAD!! pic.twitter.com/qJwyFcGdSF — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) February 24, 2023

En tanto, pidió que sean enviados a la cárcel todos los que han estado al frente de la seguridad en el gobierno actual. “Guardia militarizada, Ejército, Marina, Aduanas, puertos”, solicitó. “A la cárcel los Bejarano, los hermanos del presidente, la ministra sin título, Delfina (Gómez), Layda (Sansores), (Alejandro) Gertz Mañanero”, sentenció.

La primera vez que se implicó a Vicente Fox en el juicio pasado, fue cuando uno de los testigos presentados por la fiscalía, el narcotraficante Jesús Zambada García, también conocido como El Rey, declaró haber controlado el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) desde que Fox estaba en la presidencia.

El hermano del Mayo Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, reveló que miembros de la AFI, al mando de García Luna, eran quienes les ayudaban a descargar la droga de los vuelos que ingresaban al complejo aeroportuario. “Para asegurar el negocio se necesita apoyo del gobierno”, expresó el capo.

Fox declaró que el siguiente en ser juzgado es AMLO (Twitter @VicenteFoxQue)

No obstante, el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa también fue implicado, pues otro de los testigos, el ex fiscal de Nayarit Édgar Veytia, alias El diablo, declaró que el entonces presidente —en 2011— ordenó a García Luna el proteger a Joaquín Guzmán, El Chapo.

Por ello, Calderón también negó cualquier responsabilidad o colusión con quien ahora fue declarado culpable. A través de un comunicado colgado en sus redes sociales, el ex mandatario sostuvo que nunca pactó con criminales. “Jamás usé la investidura presidencial para abogar por sus intereses”, afirmó.

“Combatí a todos los que amenazaban a México, incluyendo, por supuesto, al llamado Cártel del Pacífico. Prueba de ello es que los delincuentes confesos han sido utilizados como testigos, fueron también, en su gran mayoría, perseguidos, detenidos y extraditados por mi gobierno”.