Ricardo Peláez explotó contra Yon de Luisa por dejar la FMF

El ex director deportivo de Chivas explotó contra la decisión de Yon de Luisa de no seguir al frente de la FMF (Foto: YouTube/ Chivas)

Cuando parecía que el futbol mexicano se estabilizaría con la llegada de Diego Cocca a la dirección técnica de la selección mexicana, un nuevo cambio se avecina luego de que Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), anunció que no seguirá al frente de la Federación para el siguiente proceso mundialista.

Como cada cuatro años se renueva el presidente de la FMF y para las elecciones de este año Yon de Luisa tomó la decisión de no candidatearse al puesto para reelegirse, por lo que en mayo acabará su mandato y llegará una nueva persona para tomar a la FMF.

Su decisión despertó cierta inconformidad entre los comentaristas deportivos y la afición, pues las opiniones se dividieron por la manera en la que el vigente presidente de la Federación no le dará continuidad a un proyecto deportivo para el Mundial de 2026. Tal fue el caso de Ricardo Peláez, quien no se quedó callado y calificó de “desma****e” todo lo que está pasando en el futbol mexicano.

Ricardo Peláez calificó de "demadre" lo que está pasando en la FMF (Twitter/ @RPELAEZ9)

En su papel como analista deportivo, el exdirectivo de Chivas lamentó la manera en la que Yon de Luisa dejará al futbol mexicano, por lo que usó su espacio en el programa Línea de 4 de TUDN para sincerarse de lo que piensa de la decisión del directivo deportivo.

“Lamentablemente mi conclusión hasta el día de hoy es que esto es un desm****re”.

Pero, antes de arremeter de tal forma, dio parte de sus argumentos que le dieron las bases para calificar así al futbol mexicano y a la FMF. Lo primero que recordó fue lo que pasó en el Mundial de Qatar 2022 con el Tri, así que compartió sus expectativas de que hubiera cambios, pero Ricardo Peláez argumentó que las cosas resultaron “peor” de lo que estaban.

“Cuando vienes de un fracaso como lo que sucedió con la selección en el pasado mundial, esperas que las cosas cambien para bien, que nos pongamos de acuerdo, que nos organicemos para mejorar y resulta que todo sale peor de como estaba”, resaltó.

Yon de Luisa no seguirá al frente de la FMF para el siguiente proceso mundialista (Foto: Twitter/@FMF)

Bajo esa idea asumió cierta “responsabilidad” de lo que está pasando con el balompié nacional y sentenció que todos deberían sentirse mal, no solo Yon de Luisa, sino todos los que trabajan en relación al futbol nacional pues insistió que el panorama está “peor que nunca”.

“Me siento responsable, yo creo que todos nos debemos sentir responsables porque hemos sido parte del futbol. Y a mí específicamente en diferentes trincheras como jugador, como directivo, con la responsabilidad de tener un micrófono y no ha pasado nada y hoy veo que estamos peor que nunca”, sentenció.

Pero, mostró su enojo a la manera en la que directivos no han logrado un proyecto que entusiasme tanto a la afición como a los jugadores de convertirse en una selección más competitiva, especialmente para el Mundial de 2026, donde México será sede.

Desde la perspectiva de Peláez, insinuó que los medios también tienen culpa de no cuestionar lo que están haciendo las autoridades de la FMF y solo especular, así que reafirmó su postura de que predomina el caos en el futbol mexicano.

Diego Cocca seguirá siendo el entrenador de la selección mexicana (REUTERS/Henry Romero)

“Que no nos ponemos de acuerdo, que no nos podemos organizar, que no podemos gestionar una comunión entre todos es difícil. Y aquí es más fácil con el micrófono cuestionar cosas cuando a lo mejor no tenemos la información y entonces empezamos a especular cosas. Lamentablemente mi conclusión hasta el día de hoy es que esto es un desm****re”, argumentó.

Fue la tarde del miércoles 22 de febrero que la FMF compartió un comunicado oficial en el que expusieron que Yon de Luisa no buscará la reelección para el siguiente proceso. Así lo compartieron en sus portales oficiales:

“El día de hoy, el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, ing. Yon de Luisa, informó a todos los miembros de la Asamblea de Dueños su decisión de no postularse para ser reelecto presidente de la FMF para el cuatrienio 2023 - 2026, a fin de que quien ocupe esta posición se ajuste a la nueva visión y objetivos de la FMF”, cerró el comunicado.