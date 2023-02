Por qué Paulina Rubio fue tendencia en Twitter tras la separación de Erik Rubín y Andrea Legarreta

Paulina Rubio se volvió tendencia en en redes sociales tras la ruptura de Erik Rubín y Andrea Legarreta

Erik Rubín y Andrea Legarreta anunciaron su separación tras 23 años de matrimonio a través de una publicación en Instagram. Las redes sociales, especialmente Twitter, volvieron tendencia no sólo a los directamente involucrados en el rompimiento, sino también a otra persona: anunciaron su separación tras 23 años de matrimonio a través de una publicación en Instagram. Las redes sociales, especialmente Twitter, volvieron tendencia no sólo a los directamente involucrados en el rompimiento, sino también a otra persona: Paulina Rubio

Said Pichardo, Eleazar Gómez y Larry Ramos: los ex novios de famosas que han tenido problemas con la ley No todas sus parejas se han involucrado directamente en las situaciones ilícitas, pero definitivamente marcan para siempre la relación VER NOTA

La interprete de Ni una sola palabra fue rápidamente protagonista de una ola de memes y comentarios que inundaron las redes sociales. Los usuarios recordaron su historia con Erik Rubín durante la época que ambos compartieron vivencias como vocalistas del grupo infantil Timbiriche.

El anuncio ha causado revuelo, pues la pareja era considerada como una de las más estables del medio artístico mexicano (Foto: Archivo)

Entre las ocurrencias de los tuiteros se pudieron ver memes como aquél donde se veía una captura falsa del WhatsApp de Erik Rubín donde se leía un mensaje de La Chica Dorada diciendo: “Hola, perdido”. Dando a entender que Paulina estaría emocionada ante la nueva posibilidad de retomar su relación con su ex compañero de Timbiriche.

Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su separación después de 22 años juntos La popular ahora ex pareja llegó al altar en el año 2000 y juntos procrearon a dos hijas: Mía y Nina, quienes han seguido los pasos de la conductora de "Hoy" y el ex Timbiriche en el medio artístico VER NOTA

Del mismo modo, usuarios dijeron que Andrea Legarreta, conductora del programa matutino de Televisa, Hoy, se estaría uniendo al club formado por Paulina Rubio y Alejandra Guzmán, con quien el interprete masculino también tiene una vieja historia de amor.

Tuiteros recordaron la letra de la canción Mío, de La Chica Dorada, y bromearon también sobre una posible colaboración entre la interprete de Hacer el amor con otro y Paulina.

Erik Rubín también tiene una historia de amor con Alejandra Guzmán (Foto Instagram: @laguzman)

Un usuario de Twitter escribió “Será que Alejandra Guzmán y Paulina Rubio revivan antiguos temas amorosos ahora que Erik Rubín se separó de Andrea Legarreta?”.

Así fue la historia de amor de Andrea Legarreta y Erik Rubín Los famosos estuvieron juntos desde 1999, cuando se conocieron en una discoteca. Tenían tres meses de noviazgo cuando se comprometieron VER NOTA

Igualmente, se dejaron ver tuits como “Y mientras esperaba mis 2 tacos con todo no pude evitar preguntarme: Alejandra Guzmán y Paulina Rubio pensarán que es su oportunidad de tener finalmente a Erik Rubín?”, acompañando el texto con una foto de Sarah Jessica Parker interpretando a Carrie Bradshaw en referencia a los clásicos monólogos del personaje en la serie Sex and the City.

“Amable recordatorio de que Erik Rubín es patrimonio de México por inspirar “Mío” de Paulina Rubio y “Güera” de Alejandra Guzmán”, se dejó leer en una cuenta de Twitter.

Erik Rubín alguna vez contó que andaba con Paulina al mismo tiempo que con Alejandra Guzmán, y que decidirse por una de los dos no fue tarea fácil (Fotos: Instagram/@laguzmanmx/@team.guzman/@erikrubinoficial)

Los memes y las bromas que viralizaron a la cantante están relacionados con aquella historia que la involucró sentimentalmente con el ex Timbiriche. Erik Rubín alguna vez contó que andaba con Paulina al mismo tiempo que con Alejandra Guzmán, y que decidirse por una de los dos no fue tarea fácil.

Erik Rubín no sólo tuvo una relación con La Chica Dorada y la interprete de Mi peor error, pues también Thalía fue una de las mujeres con las que compartió parte de su vida.

Junto a Andrea Legarreta, el cantante tiene dos hijas, Mía y Nina, a quienes se refirieron en su comunicado diciendo que la decisión no implicaba una separación familiar, y que ellas eran lo que más amaban en la vida.

Paulina Rubio y Alejandra Guzmán (Foto: Especial)

En una pasada entrevista con el conductor Yordi Rosado, Paulina Rubio contó que Erik Rubin y ella habían protagonizado una relación demasiado intensa, donde él era “muy tremendo” y que juntos eran como agua y aceite. Para la Chica Dorada, Erik Rubín era su alma gemela.

En redes sociales también se comentó que el cantante y Andrea Legarreta ya llevaban tiempo separados, pero que apenas lo estaban volviendo oficial.

Paulina Rubio está por estrenar nueva canción titulada "No es mi culpa" (Foto: AP)

Paulina Rubio, cantante de temas como El último adiós y Tal vez, quizá, llegó recientemente a los más de 7 millones de oyentes mensuales en la red social musical Spotify y se encuentra por lanzar su más reciente tema titulado No es mi culpa. En la portada de su sencillo se le ve a ella ataviada en un vestido rosa, usando lentes de sol y acompañada de un perro.

Del mismo modo, Paulina Rubio estará participando en los próximos Premios Lo Nuestro, en una actuación musical y también como conductora del evento.