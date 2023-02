La UNAM impugnó la orden judicial que le impide hablar del caso de Yasmín Esquivel

(Foto: especial)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) impugnó la orden de un juzgado donde le impide a la máxima casa de estudios informar públicamente sobre la investigación en el caso de plagio de tesis de la actual ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel Mossa.

Luego que la ministra señalada de plagio presentó una demanda de amparo para impedir que la UNAM hable públicamente de su caso, la Universidad presentó un recurso de queja contra la suspensión provisional concedida a favor de Esquivel Mossa por la Jueza del Quinto Distrito en Materia Administrativa, Sandra de Jesús Zúñiga.

El viernes 17 de febrero, la jueza dictó la suspensión provisional para que el Comité Universitario de Ética no resolviera, de momento, el caso de plagio, y para que las autoridades universitarias se abstuvieran de informar al público sobre el caso.

La ministra Yasmín Esquivel aseguró que no renunciará a la SCJN.

Este miércoles 22 estaba programada la audiencia para determinar si la juzgadora Sandra de Jesús Zúñiga concedía la suspensión definitiva a favor de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la NAción (SCJN), sin embargo, con el recurso presentado por la UNAM, deberá esperar a que el Tribunal de Alzada se pronuncié si son fundados o no los recursos de queja.

Además, este lunes 20 de febrero, el abogado Alejandro Romano Rascón se presentó por segunda ocasión ante la UNAM, en representación Yasmín Esquivel, para presentar pruebas a favor de la ministra de la Corte.

El litigante explicó que los documentos que presentó son dictámenes periciales, constancias relativas a declaraciones de personas que estuvieron en el proceso, por lo que creen que se comprobará la autoría de Esquivel Mossa.

“(Vine a la UNAM) a presentar un escrito mediante el que mi representada, la exalumna que está siendo sometida a un procedimiento, que en nuestro concepto resulta notoriamente arbitrario, Yasmín Esquivel Mossa está manifestando lo que a sus legítimos intereses corresponde y ofreciendo pruebas después de que se determinó que su tesis era resultado de la copia de otra, una copia sustancia de otra”, expresó el abogado ante medios de comunicación.

Yasmín Esquivel fue acusada desde diciembre de 2022 de haber cometido plagio de tesis en 1987. (Infobae México/Jesús Abraham Avilés Ortiz)

Un día después, Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, (IIJ-UNAM), señaló que las pruebas presentadas por Yasmín Esquivel no se han hecho públicas, sin embargo, las evidencias más sólidas sugieren que quien copió la tesis fue la actual ministra.

“Lo cierto es que todas las pruebas duras apuntan a que quien cometió el plagio fue Yasmín Esquivel. Fuentes y fechas no le ayuda, no cuadran”, señaló el investigador en entrevista con W Radio este 21 de febrero, quien agregó: “Mete más ruido que ella no de a conocer cuáles son esas pruebas”.

Además, el investigador de Jurídicas recordó: “El secretario general de la UNAM ha comentado que en el peritaje se llega a la conclusión de que en la tesis de Baez hay un solo estilo y en la de Esquivel dos, eso sugeriría que ella fue la que tomó la tesis de Baez y la modificó”.

Defienden el prestigio de la UNAM

Antes de la orden judicial que le ordena guardar silencio a la institución universitaria, el rector Enrique Graue Wiechers, aclaró que el caso de plagio aún está bajo análisis por parte del Comité Universitario de Ética.

Además, ante la polémica que causó este tema, aseguró que el prestigio de la institución universitaria debe permanecer intacto pese a todo.

“El prestigio de la UNAM debe seguir intacto y así esperamos que sea”

De esta forma reafirmó lo dicho durante la conferencia de prensa que encabezó el pasado 20 de enero, luego de que la UNAM anunció que no cuenta con la facultad para aplicar una sanción como invalidar un título de licenciatura ante un caso de plagio. En esa ocasión, Graue indicó que, en el futuro, la Comisión de Honor del Consejo Universatario será convocado “para analizar en conjunto las diversas acciones que pueden llevarse a cabo”.