Activista trans denunció que fue golpeada y amenazada por manifestarse en Congreso de la CDMX

Activista trans denunció ser golpeada en el Congreso de la CDMX (Captura de pantalla)

La activista por los derechos de las y los transexuales, Victoria Sámano, denunció a través de redes sociales que fue violentada por personal del Congreso de la Ciudad de México, luego de que logró ingresar al recinto para manifestarse en contra de una iniciativa de una diputada del Partido Acción Nacional (PAN).

Iniciativa transfóbica que causó ataque al Congreso CDMX es plagio, acusó Morena De acuerdo con la diputada federal Salma Luévano, la iniciativa de ley de América Rangel es copia de un artículo de otra persona VER NOTA

Fue la tarde del 21 de febrero que un grupo de manifestantes pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+ se dieron cita al exterior del cabildo ubicado en calles del Centro Histórico, para denunciar que la legisladora América Rangel presentó una iniciativa que atenta contra los derechos de las personas trans.

La iniciativa que buscan que sea desechada propone que los menores de edad no puedan someterse a cirugías de reasignación de sexo y quienes realicen dichos procedimientos podrían ser castigados con la cárcel.

Integrantes de la comunidad LGBT+ irrumpieron en el Congreso de la CDMX tras iniciativa de diputada del PAN En redes sociales circularon los videos y fotografías de la manifestación que dejó daños materiales al inmueble ubicado en el corazón del Centro Histórico VER NOTA

Por lo anterior, se manifestaron al exterior del Congreso con pancartas, haciendo pintas y rompiendo algunos vidrios, buscando ingresar al Pleno para continuar la protesta y hacerse escuchar por los diputados.

Activista trans denunció ser golpeada en el Congreso de la CDMX (Captura de pantalla)

Sin embargo, una vez que logró entrar la activista Victoria Sámano junto a otra mujer trans, las agresiones por parte del personal de seguridad del Congreso capitalino iniciaron.

PAN nombró a Federico Döring como sustituto de Christian Von Roehrich, quien es acusado de corrupción inmobiliaria Sobre el funcionario pesan dos órdenes de aprehensión por diferentes delitos: atribuciones como servidor público y asociación delictuosa VER NOTA

De acuerdo con videos que circulan en redes sociales, las dos mujeres trans lograron llegar hasta una de las puertas que da acceso al Pleno, pero antes de poderla abrir un sujeto de camisa blanca y pantalones negros empuja a una de ellas, lo que hace que se hagan de insultos.

“¿Me vas a golpear? No me puedes pegar, idiota”, se escucha decir a la activista

Luego de un par de empujones y volver a intentar ingresar por una de las puertas que llevan al Pleno ambas mujeres trans parecen darse por vencidas y se acercan a la salida. No obstante, antes de poder irse, son rociadas en la cara con extintores, lo que las hace retroceder y moverse erráticamente por el lobby.

Activista trans denunció ser golpeada en el Congreso de la CDMX (Captura de pantalla)

Posteriormente tratan de abandonar el recinto legislativo pero son detenidas por el personal de seguridad interno.

De acuerdo con Victoria Sámano, luego del enfrentamiento resultó con múltiples heridas en las piernas, los pies lastimados debido a golpes que le dieron con el extintor, patadas en las costillas y amenazas. Asimismo, dijo que fue “privada de la libertad” por cerca de una hora en el recinto.

“Necesito ayuda”, dijo

La activista aseguró por redes sociales que por lo ocurrido presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de Justicia capitalina e instancias de Derechos Humanos, alegando que la Ciudad de México no es un lugar de derechos como lo presume la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Por otro lado, la Mesa Directiva del Congreso informó a través de un comunicado de prensa que la sesión fue suspendida por motivos de seguridad, pues tres manifestantes habían ingresado al recinto, agrediendo al personal de resguardo, quienes “activaron el protocolo interno sin violentar a ninguna persona manifestante”.

Activista trans denunció ser golpeada en el Congreso de la CDMX (Captura de pantalla)

“Durante estos hechos una de las personas manifestantes sufrió lesiones leves debido a una caída sobre los vidrios que los mismos manifestantes rompieron quedando sobre el suelo”, apuntaron.

La diputada América Rangel aseguró que un grupo de personas había intentado agredirla físicamente en el Congreso, así que agradeció al personal de seguridad local por haber velado por su integridad, y que “La violencia no es ni será nunca la solución”.

Es de subrayar el la activista trans, luego de denunciar las agresiones responsabilizó al gobierno capitalino ante cualquier cosa que pudiera ocurrirle, ya que también recibió amenazas.

“Mi cuerpo aún está lleno de polvo químico que lanzaron a mi cara y los golpes que me dieron elementos de seguridad del @Congreso_CdMex, hoy no solo me duele el cuerpo sino el alma de no estar segura. No me voy a callar @Claudiashein @martibatres su ciudad no es de derechos”, sentenció.