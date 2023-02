Mario Delgado acusó al PAN de violar el periodo de intercampaña tras evento de Alejandra del Moral

El presidente nacional de Morena ofreció una conferencia de prensa (Facebook/Mario Delgado Carrillo)

El presidente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, pidió a las autoridades electorales actuar e investigar el acto que realizó el Partido Acción Nacional (PAN) a favor de Alejandra del Moral en Huixquilucan, Estado de México, durante el periodo de intercampaña.

Durante una conferencia de prensa, el exdiputado federal recordó que, a mediados del 2022, las autoridades electorales multaron a varios personajes, entre ellos la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo; los titulares de la Secretaría de Gobernación y de Relaciones Exteriores, Adán Augusto López Hernández y Marcelo Ebrard Casaubón, así como muchos más, por lo que indicó que lo que realizó el panismo es un delito.

“(En 2022) sancionaron a tu servidor, a nuestros compañeros (...) a que no pudieron tener eventos de esta naturalidad, a mí me prohibieron como presidente de Morena tener actos públicos en cualquier parte del país y quiero que me expliquen si esto (el evento del PAN) no es un acto de precampaña”

Y es que, de acuerdo con el artículo 145 del Código Electoral, durante el periodo entre la precampaña y campaña los partidos políticos no pueden realizar actos públicos, por lo que instó a que se actúe de la misma manera con los blanquiazules, debido a que ya inició el proceso, no como en 2022, cuando se multó a los morenistas.

“Si en junio de 2022 consideraron que podía ser un acto anticipado de campaña —el evento de Morena—, pues ahora que me digan cómo no van a sancionar este acto, estas autoridades que se creen impolutas, que se creen ángeles de la democracia, esos que dicen que su salario no se toca, pues, a ver, queremos ver una sanción”, fue el mensaje que mandó el presidente nacional de Morena hacia las autoridades, específicamente al Instituto Nacional Electoral (INE).

Morena denunció spots de Alejandra del Moral en cines durante periodo de intercampaña (YouTube/Mario Delgado)

Sin embargo, no fue el único reclamo que realizó hacia la representante de la coalición Va por México, pues también denunció públicamente que en cines del Estado de México se han estado difundiendo videos a favor de la militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pese a que éstos están prohibidos durante la precampaña.

“Esto es ilegal, estamos fuera de los plazos, se están haciendo publicidad en los cines y qué creen, dónde fue, otra vez en Cinépolis, en Cuautitlán, y quiero recordar la historia de Cinépolis con estos maravillosos audios que Layda Sansores dio a conocer”

Y es que conviene recordar que e una de las emisiones del Martes del Jaguar, la gobernadora de Campeche presentó un presunto audio en donde Alito Moreno habló con Alejandro Ramírez, dueño de la empresa de cines, para el proceso electoral en Michoacán, por lo que Delgado Carrillo aseguró que nuevamente estaría los dos personajes realizando negocios, por lo que adelantó que meterá una denuncia ante los actos que quedaron evidenciados en video.

“Siguen haciendo lo mismo. Hay que ponerle PRInépolis porque no entiende el señor, porque sigue apoyando de manera ilegal las campañas del PRI. Entonces vamos a meter esta denuncia porque ya no puede haber publicidad y queremos saber cuánto costó esta publicidad”, fueron las palabras con las que dejó cerrado el tema.

El líder nacional de Morena celebró el triunfo en Tamaulipas (Facebook/Mario Delgado Carrillo)

Sin embargo, en otro orden de ideas, Delgado Carrillo celebró el triunfo que tuvo el partido guinda en las elecciones extraordinarias en Tamaulipas, pues sentenció que fue un proceso que no tuvo presuntamente difusión ni apoyo de las autoridades electorales, por lo que destacó que es de enmarcar el resultado favorable, pues dijo que ya no queda rastro de Cabeza de Vaca en la entidad.

“O sea, el Tamaulipas de Cabeza de Vaca que se veía imposibles, que el señor se sentía todopoderoso, que compraban votos a más no poder, vean lo que ha hecho la gente de Tamaulipas y la fortaleza de nuestro movimiento”, expresó.