Ana María Alvarado alista defensa contra Maxine Woodside junto a abogados que “han ganado muchos casos”

Fue el 2 de febrero de este 2023 cuando Ana María dio a conocer el presunto despido (Fotos Instagram: @anamaalvarado // @maxwoodside)

Han pasado semanas desde que Ana María Alvarado anunció al público que Maxine Woodside “la había despedido” del programa Todo para la mujer, espacio donde laboró por más de 30 años.

Y es que aunque la llamada “reina de la radio” negó que haya prescindido de los servicios de Ana María Alvarado, ésta sigue firme y asegura que lo único que quiere es una liquidación justa conforme a la ley y sus años de antigüedad.

Asimismo, desde hace días se ha difundido en las redes sociales la imagen de la silla vacía de Ana María Alvarado en el programa de Grupo Fórmula, espacio en donde Maxine Woodside dijo “estar esperando” a Ana María, reiterando así su dicho, que ella no la despidió.

En un inicio, Ana María no quería recurrir a ayuda legal, pero ahora se vio oblicada a hacerlo ante la falta de respuesta (Captura de pantalla/YouTube)

Por su parte “Anita la más bonita”, como solía llamarle Woodside, consideró como una burla que haya expresado eso al aire, pues ella con anticipación le avisó que no se presentaría los siguientes días martes.

Ana María Alvarado había estado declarando en distintos espacios que se encontraba esperando instrucciones por parte de Maxine Woodside y su hijo Fernando Iriarte para conocer cuáles serían los siguientes pasos, pues sigue firme en su intención de ser liquidada conforme a la ley.

Además de ello, Alvarado dio a conocer que tampoco había recibido el pago correspondiente a su trabajo del mes de enero en Todo para la mujer, por lo que la situación con respecto a su trabajo se mantiene incierta.

Maxine Woodside sigue firme en que ella no despidió a Alvarado (Instagram/@maxwoodside)

Ante ello, la excolaboradora de Maxine reiteró en distintas ocasiones que no buscaba proceder legalmente contra Woodside y más bien su intención era conciliar por la vía pacífica y llegar a un acuerdo sin abogados de por medio.

“Lo que yo puedo probar es que yo he trabajado ahí durante 32 años, tengo todos los documentos, que voy a mostrar en su momento, que avalan mis recibos y todo lo que prueba una relación laboral”, declaró el 7 de febrero en el programa De primera mano.

“Lo que pasa es que quiere desviar la atención hacia lo que no es realmente importante, quiere desviar porque ella no quiere reconocer sus obligaciones legales, que yo lo he dicho y lo insisto, no quiero abogados de por medio, no quiero líos, no quiero demandarla porque la quiero y la aprecio, la admiro, la respeto, sólo pido que se cumpla una liquidación como debe ser”.

En distintas ocasiones tras la salida de Alvarado, Maxine ha dicho que "ahí está su silla" en Todo para la mujer (Fotos Instagram: @anamaalvarado // @maxwoodside)

Por su parte “la reina de la radio” no ha emitido más declaraciones, pero ha sostenido que a Ana “nadie la corrió” del popular espacio radiofónico y televisivo, situación que podría ser negativa para Alvarado, quien al no presentarse, podría dar pie a que se le acuse de “abandono de trabajo”.

Ahora, ha sido la propia Ana María quien dio a conocer que finalmente ya se está asesorando legalmente pues no pretende que la situación entre ella y Woodside “se quede así”.

De acuerdo con la también presentadora de Sale el sol, aún no puede revelar mucha información pues se encuentra en asesoría y “realizando los pasos” necesarios para solucionar el conflicto de la mejor manera.

Ana María afirmó que sus abogados “son buenos y que han ganado muchos casos”, y aseguró que ya les entregó la documentación pertinente, por lo que la están estudiando para saber cómo proceder en el mediático caso.

La periodista de espectáculos también comentó que ha escuchado rumores de que su exjefa la piensa demandar por “abandono de trabajo”, por lo que buscará la protección legal necesaria para demostrar que efectivamente sí fue despedida.

Y es que Ana María no ha recibido ninguna notificación al respecto de una posible demanda de abandono laboral, pero si se llega a dar el caso, lo informará en su momento.