Susana Zabaleta criticó a las nuevas generaciones por ser de “cristal”

Susana Zabaleta arremetió contra los jóvenes porque se ofenden con facilidad, algo que le molesta (Cuartoscuro)

Susana Zabaleta nuevamente dio de qué hablar al apoyar el discurso sobre la “generación de cristal”, con la que algunas personas señalan que los más jóvenes se ofenden por todo lo que no es políticamente correcto.

Las declaraciones de la cantante surgieron en el programa Se lo dijo de Multimedios, pues recordó que algunas críticas la ponían nerviosa, pero ahora la gente es más amable gracias a las nuevas generaciones.

Sin embargo, lo mencionó como algo negativo, pues dijo que los jóvenes se ofenden por cualquier cosa.

“Ahora la gente es mucho más amable, porque ya no les podías decir ni perri, ni perra ni no sé qué. ‘Oye, gorda’, ‘¡¿me dijiste a mí gorda?!’, ‘¡ay, ya! ¿Gordita?’. Ya no se les puede decir nada”

La actriz también enfatizó que su hija, Elizabetha, es de la "generación de cristal" y esa es otra de las razones por las que les molesta la actitud de los jóvenes (Twitter/@gobiernosonora)

Agregó que su hija mayor es parte de la llamada “generación de cristal” y es por eso que está consciente de cómo a los más jóvenes se les tiene que hablar “mejor”.

“Generación de cristal, ¡qué feas! Y mi hija es parte de eso. Yo tengo una hija de 23 años que no se les puede decir nada, nada. Generación de cristal, así. Tienes que llegar (y decir): ‘Hola, corazón. Qué bien te ves, eh, te ves super linda, te queda padrísimo ese maquillaje aunque no te lo sepas poner’”

Al hablar acerca de este tema, recordó que cuando un día entró al escenario en Dos locas de remate, una de las actrices -más joven que ella- se molestó porque a Susana le abrieron una puerta directamente a donde estaba la puesta en escena que le corresponde, mientras que a ella la hacen dar toda la vuelta al recinto.

Zabaleta también mencionó que las mujeres a veces ganan más que los hombres y por eso es necesario entender que no todas las personas son iguales (Facebook/Susana Zabaleta)

Zabaleta señaló que “no todos somos iguales”, por lo que su compañera no puede exigir tener los mismos beneficios que ella, pues mientras ella es “La Zabaleta”, la otra histrionisa debe de llegar a tener sus propios beneficios.

“Dije: ‘Es tu pedo, corazón, no lo pediste. A mí me abren mi puerta, pero no es culpa mía, tú no lo pediste’. Dices: ‘Ay, mana, ¿hasta por dónde entré es el pedo?’ O sea, te ofendes porque... Tú volteas y le dices: ‘Pues perdóname, escuincla, yo soy la Zabaleta y ya serás tú la no sé quién’”, señaló la actriz.

Enfatizó que todas las personas son diferentes y puso el ejemplo entre hombres y mujeres, dijo: “No, no todos somos iguales, los hombres son diferentes: los hombres son diferentes, hacen pipí parados, nosotras hacemos pipí sentadas. No todos somos iguales”, sentenció.

Cuando Susana Zabaleta sacó a una persona de un concierto

Recientemente Susana se vio envuelta en otra polémica por haber expulsado a uno de sus fans de uno de sus conciertos en Sonora.

La titular de SuSana Adicción se molestó porque una persona de su público estaba hablando y ella lo podía escuchar desde el escenario, por ello es que pidió que lo sacaran del recinto.

“¿Quién chin**dos está hablando? ¿Es arriba? Oigan, afuera hay un chorro de espacio para hablar ¿Ya? Es que tu crees que no te oyes, güey, pero te oyes todo, estamos haciendo silencio para ti, ¿Ya hablaste? Ok, afuera, por favor. ¿Lo pueden sacar, por favor?”, dijo Zabaleta evidentemente molesta.

Ya que el sujeto no guardó silencio durante el evento, decidió pedir que se retirara (FAOT, Departamento de Bellas Artes)

Después, en entrevista con De Primera Mano dijo que lo hizo porque esta persona no apreció que fuera un concierto en vivo, con orquesta y ensayos, pues a pesar de que tuvo cuatro horas en la fila para platicar con otras personas, decidió hacerlo cuando todo estaba en silencio.

Entre las reacciones, hubo muchas personas a favor de lo que dijo y la felicitaron en redes por haber actuado en el momento.