Por qué Yuridia confesó que teme por su vida: “Si algo me pasa, ya saben quién fue”

La cantante es una de las mexicanas más escuchadas en plataformas musicales (Foto: Instagram/@yuritaflowers)

A una semana de que videos virales y debates en redes sociales hicieran notorio una serie de comentarios gordofóbicos que Yuridia recibía desde su debut en el mundo del entretenimiento mexicano, ahora la cantante aseguró temer por su vida.

La intérprete de Ya es muy tarde se sinceró con sus fans a través de su cuenta de Instagram, reaccionando a las preguntas más recurrentes que le han hecho desde que su historia impactó con fuerza en toda plataforma social y medio de comunicación. Externado que “no le da importancia” a Pati Chapoy, Daniel Bisogno -Ventaneando- o cualquier otro detractor de su pasado, donde incluso Andrea Escalona -Hoy en Televisa- terminó involucrada, retomó la polémica.

“No les doy importancia, porque si es un tema del que se tiene que hablar porque ya a estas alturas ya les tocaba. Quiero que sepan que yo tengo 17 años cantando y ellos quieren hacerme ver como si yo estuviera peleada conmigo misma y con mil demonios, o sea que quieren aún tratar de manipular a la gente con eso que dicen y no es verdad”, inició en insta stories.

(Foto: Instagram)

Tras debutar en la cuarta generación del reality show más famoso de la televisora del Ajusco, Yuridia aseguró que lo que ha confesado solo es el inicio de una serie de graves problemas que existieron en su pasado, por lo que lanzó la advertencia de que aún habrá más por conocer de su historia, aunque eso pueda poner en riesgo su vida.

“Les contaré la historia de cómo nos hicieron firmar el contrato de Azteca o cuando Jolette, Mar y yo descubrimos que había cámaras escondidas en las regaderas del baño de mujeres en La Academia , es que hay mucho. Si algo me pasa ya saben quién fue. Mejor esto se los cuento cuando realmente estén listos. Okay”, agregó.

(Foto: Instagram)

La cantante que se convertirá en madre por segunda vez complementó: “No me gusta que me humillen o que me traten de hacer ver como alguien que no soy, porque una vez más ellos piensan que tienen ese poder y no es así. Aquí tengo una voz y yo también puedo contar lo que yo viví y miren (sus seguidores) que aún hay muchas historias por contar”.

La Reina del Espectáculo Mexicano no se salvó de los errores en su pasado, siendo nuevamente enfrentada por la exacadémica en las nuevas declaraciones:

Chapoy aseguró que los comentarios que llegó a hacer respecto a Yuridia no fueron con dolo (Foto: Instagram)

“Lo intenté; fui y me senté varias veces a ese foro y me senté con esa gente. Iba al programa, risas, todo ‘bien’. Pero cuando se apagaban las cámaras me empezaban a dar con todo. Hay pruebas en internet de lo que Pati me decía, que necesitaba alguien que me controlara. Pobre señora, no sabía que mis managers eran de TV Azteca y Azteca Music”, externó sobre Chapoy.

El otro duro detractor del programa Ventaneando también fue nombrado: “Pero como sea, lo bueno y bonito de todo esto es que ya hay mucha gente que no se deja, que crecimos, que los millennials se han dado cuenta de todo. Hay una nueva generación de personas que ya no van a solapar este tipo de periodismo. Sigue todavía tirando indirectas , pero se llevan entre las patas a muchas personas como Daniel, que se burla de la gente que se quiere quitar la vida o tiene depresión, cosa que es muy grave. Pati burlándose de cómo reaccionan las mujeres embarazadas, que bueno que eres mujer también, pero bueno”, reaccionó sobre Bisogno.

Daniel se ha colocado como otro de los detractores más fuertes de Yuridia (Foto Instagram: @bisognodaniel)

Por último, Yuridia mandó un contundente mensaje sobre la viral polémica que ha puesto en jaque a la industria del entretenimiento en México y las “formas” en cómo lo han ejercido durante los últimos años:

“La gente que dice que yo mando a mis fans a tirar odio, ¡no! La gente reacciona porque no está ciega ni es tonta y saben cuando algo está mal, punto. Llevan una semana con este problema, quizás se les llenó las redes de comentarios, pero es solo una semanita, no son 17 años”.