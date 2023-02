Desde peluches hasta un corrido norteño: los homenajes a Proteo, el perro rescatista que murió en Turquía

(Foto: especial)

En la última semana, Proteo pasó de ser un binomio canino del Ejército Mexicano a un símbolo de esperanza.

Y es que el perro pastor alemán murió en labores de búsqueda y rescate por el terremoto de 7.8 grados que azotó a Turquía y Siria el pasado 6 de febrero. La noticia conmocionó al pueblo de ambos países; desde entonces no han parado los reconocimientos y homenajes hacia él héroe de cuatro patas.

El más reciente es un corrido norteño en su honor, el cual fue escrito por Jesús Soto Baltazar, un hombre de 44 años que vive en Ciudad Victoria, Tamaulipas, quien no es compositor musical, sino en el área de mantenimiento del club de futbol Correcaminos de la universidad estatal.

La canción ya se puede escuchar a través de un video en YouTube: “El gobierno mexicano, mandó ayuda aquél país / Ejército y sus binomios, su tarea iban a cumplir / En la búsqueda y rescate, porque el destino es así / Proteo era un binomio, era el mejor entrenado; junto a su entrenador, a varios había salvado / Pero le llegó el momento… Diosito se lo ha llevado”, dice parte de la letra.

“La idea me nació por lo triste que me sentí cuando vi la noticia de su deceso. Se me salieron las lágrimas y en mi celular comencé a escribir la letra. Yo creo que a miles o millones de mexicanos nos ocurrió lo mismo”, dijo en entrevista para El Universal.

Sin embargo, confesó que él solo es el autor, pues decidió que la cantara un profesional.

Por otra parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) dio a conocer este sábado que mujeres privadas de su libertad en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla elaboraron figuras de crochet con la imagen de Proteo.

De acuerdo con la dependencia, los peluches tienen un costo de 390 pesos y están a la venta en la tienda Institucional Hazme Valer, Productos Penitenciarios, que está ubicada en calzada San Antonio Abad No. 130, Planta Baja, colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc.

Cabe mencionar que el crochet es una de las actividades que se imparten en el penal como parte de la capacitación para el trabajo y que tiene la finalidad de que las mujeres desarrollen habilidades que les permitan autoemplearse al obtener su libertad.

Además, este 18 de febrero el Instituto Municipal de la Juventud (IMJ) inauguró un mural del canino del escuadrón de ayuda humanitaria de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Fue realizado por el artista Croms Akompa, en la barda de un domicilio ubicado en la avenida Mario Colín, en el municipio de Tlalnepantla, en el Estado de México. “Gracias, Proteo”, se lee en el mural.

Al respecto, un sinnúmero de vecinos y transeúntes aprovecharon la obra para sacarse una selfie y compartirla en sus redes

Mientras que en Turquía, el pasado 16 de febrero los hinchas del Trabzonspor, de la Superliga, izaron un gran “tifo” que rinde honor a los héroes que han trabajado entre los escombros, durante el partido contra el FC Basilea, de Suiza, correspondiente a la jornada 6 de la UEFA Conference League.

En dicha manta, aparece un bombero en cuyo casco están las banderas de los países que se han sumado a la ayuda humanitaria, un ambiente en ruinas, la bandera rojiblanca de la luna y la estrella, así como Proteo, en una muestra de agradecimiento a México y sus brigadistas.

Además del tifo hecho a mano y con diversas telas, también apareció un mensaje en apoyo al país: “Juntos sanaremos nuestras heridas”.