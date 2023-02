Vincularon a proceso a 3 presuntos responsables de intento de homicidio contra Ciro Gómez Leyva

Tres personas fueron vinculadas a proceso por intento de homicidio contra Gómez Leyva (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

Once presuntos implicados en el caso de Ciro Gómez Leyva fueron vinculados a proceso, tres de ellos por intento de homicidio. Así lo confirmó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) la tarde de este 17 de febrero.

Todos fueron acusados por asociación delictiva. Sin embargo, solo tres fueron señalados también por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa contra el periodista.

Está pendiente la imputación de un hombre más, la cual se formulará el 18 de febrero, según informó la Fiscalía.

Los 11 presuntos implicados en el caso Gómez Leyva fueron acusados de asociación delictuosa (Twitter @FiscaliaCDMX)

Durante la audiencia el representante social de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto formuló imputación contra dichas personas y solicitó la vinculación a proceso. El juez de control fijó cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, durante los cuales los presuntos responsables deberán permanecer en prisión preventiva.

Un día antes Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, confirmó que se cumplimentaron las órdenes de aprehensión en su contra por los delitos antes mencionados.

Los presuntos responsables del ataque a Gómez Leyva fueron detenidos desde enero (Cuartoscuro/Twitter/@CiroGomezL)

Cabe recordar que los 12 fueron detenidos desde enero de este año. Sin embargo, se les acusaba por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y posesión con fines de comercio, así como posesión de armas de fuego y portación de cartuchos de uso exclusivo del Ejército Mexicano.

Fueron aprhendidos durante un cateo, por lo que Harfuch puntualizó que primero fueron vinculados “por los resultados de los cateos, de los indicios y la evidencia que se encontró”, pero no directamente por el atentando en contra del periodista Ciro Gómez Leyva.

Cómo fue el atentado contra Ciro Gómez Leyva

La agresión en contra del conductor ocurrió el 15 de diciembre de 2022, cuando iba de camino a su casa tras salir de las instalaciones de Grupo Imagen. Material de cámaras de videovigilancia reveló que los atacantes lo siguieron de cerca desde ese momento; iban a bordo de un automóvil Seat Ibiza negro y una motocicleta.

Minutos después el auto interceptó a Gómez Leyva al colocarse frente a la camioneta en que viajaba, obligándolo a frenar. Fue entonces que dos personas a bordo de una motocicleta lo alcanzaron, presuntamente uno de ellos era Héctor “N” quien habría accionado el arma.

Cámara de videovigilancia captaron el momento exacto del atentando contra Gómez Leyva (Archivo)

El atacante hizo dos disparos, el primero impactó en la ventanilla del conductor mientras que el segundo lo dirigió al parabrisas. Tras la última detonación del arma de fuego, todos los implicados en el atentado huyeron del lugar mientras la camioneta de Gómez Leyva permanecía detenida.

En la grabaciones quedó registro que la persona que perpetró el ataque subió a un Chevrolet Corsa, mismo del que bajó tiempo antes de que se reuniera con los cómplices que lo acompañaron al atentado.

El resto de los presuntos implicados son Pedro “N” alias “Pool”, líder del grupo criminal; Daniela “N” (pareja sentimental de Pedro Pool); Erick Hazael “N”; Juan Antonio “N”, alias Dedos; Sergio David “N”; Israel “N”; Tanya Jaqueline “N”; Aniceto “N”; Cinthia Yeyetci “N”; Elizabeth Mirelia “N”, y Junnuen Albeli “N”.

Gómez Leyva reprochó que hasta el momento no se tienen pistas del autor intelectual del intento de homicidio (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

Hasta el momento se desconoce quiénes fueron los vinculados a proceso por intento de homicidio calificado y quién de ellos aún no ha sido imputado.

Presuntamente 11 de los detenidos por el caso de Gómez Leyva forman de una célula delictiva que opera en las alcaldías Iztacalco, Venustiano Carranza, Iztapalapa y Gustavo A. Madero de la CDMX. Entre sus actos delictivos estarían homicidio, extorsión a comerciantes y narcomenudeo.

El periodista ha reprochado que a más de dos meses de la agresión no se tiene una pista del autor intelectual. “Ellos serían los encargados de la ejecución, pero ¿quién les dio la orden? No lo sabemos, a dos meses de distancia, no lo sabemos. Hay 12 detenidos, llevan más de un mes detenidos”, indicó.