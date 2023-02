Lilly Téllez habló sobre cuáles serían sus obras emblemáticas en caso de llegar a la presidencia: “eso quieren todos”

Téllez es aspirante a la presidencia de México por el PAN. (Twitter/@LillyTellez)

La senadora Lilly Téllez, quien pertenece a la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) y quien busca ser la candidata de su partido a la presidencia de México en 2024, recientemente fue entrevistada por el periodista René Delgado.

En dicha entrevista, Delgado le preguntó a Téllez que en caso de llegar a la presidencia del país, cuáles serían sus obras emblemáticas. Ante esto, la senadora respondió que serían “un sistema de salud, un sistema educativo, un sistema de seguridad, y un gobierno en el que realmente exista estado de derecho”.

Señaló que “eso quieren todos”, por lo que no estaba descubriendo el “hilo negro”, sin embargo, dijo, la diferencia es que cuando ella lo dice, es porque lo va a hacer, pues lo difícil es eso, que lo hagan.

Anteriormente, Téllez ya había dicho qué haría si llegara a ser presidenta de México. Por ejemplo, en febrero del 2022, señaló que si fuera presidenta, le gustaría llevar a juicio político al actual presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por ser un “violador serial de la constitución”.

“Por su puesto que es un violador serial de la Constitución… y deberíamos llevarlo a juicio político, pero el presidente sigue teniendo fuero, por más que diga que puede ser juzgado como cualquier ciudadano, miente”, señaló en aquella ocasión Téllez.

Aseguró que AMLO ha cometido muchas omisiones como líder de estado, como su política de “abrazos no balazos”. “Yo pensaba que era como un slogan para ofrecer paz y tranquilidad. No sabía que en realidad habían hecho ahí su acuerdo. Ahora que lleva tres años en el gobierno, pues está a vista de todos, y no nos podemos hacer tontos”, aseguró la funcionaria.

Presume ser la favorita del PAN rumbo a 2024

El pasado 16 de febrero, la senadora se mostró orgullosa de encabezar la encuesta de preferencias al interior de su partido, el PAN, rumbo a la designación del o la candidata a la presidencia de México, en las elecciones del 2024.

Fue por medio de su cuenta oficial de Twitter que la panista compartió el trabajo de opinión pública que compartió la casa encuestadora Nenkool, misma que señaló a Téllez en el primer lugar de las preferencias, dejando atrás a personajes como Ricardo Anaya, Margarita Zavala y Santiago Creel.

Téllez presumió ir arriba en las encuestas sobre los aspirantes del PAN a la presidencia. (Senadores del PAN)

Ante tal noticia, la legisladora aseguró que su proyecto de defensa a la patria va de gane, pues sentenció que su objetivo es trabajar por amor a México: “Vamos de gane en defensa de la Patria, por amor a México”.

No obstante, el panorama sería favorecedor para la senadora por Sonora solo al interior del PAN y de la oposición, debido a que a nivel general —en donde se incluyen a todos los partidos políticos con registro nacional— sigue encabezando las preferencias la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

De acuerdo a dicho estudio, al interior del partido guinda, la mandataria capitalina amplió de nueva cuenta su margen como puntero de las encuestas al posicionarse con el 45% de la aprobación, dejando a su rival más cercano con 27 puntos, es decir, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón. Atrás también se encuentran Ricardo Monreal (con 20 puntos), Gerardo Fernández Noroña (11 puntos) y Adán Augusto López Hernández (cinco puntos).

Mientras que a nivel general, hablando de preferencia por partidos sin tomar en cuenta a los perfiles de candidatos que podrían estar en la boleta electoral, el estudio indicó que el partido guinda encabeza la lista con el 54% de la preferencia, seguido por el Partido Acción Nacional (PAN) con 22%, en tercer lugar el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con el 13% y finalmente Movimiento Ciudadano (MC) con 6%.