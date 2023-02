Huelga en Aeromar: cómo recibir una indemnización si tu vuelo fue cancelado

Passengers wait at the counter of Mexican carrier Aeromar at the Benito Juarez International airport, in Mexico City, Mexico, January 17, 2023. REUTERS/Luis Cortes

El cese de operaciones de Aeromar, que comenzó a partir de este 16 de febrero, debido al incumplimiento de pago de salarios a sus trabajadores, así como contratos con el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM), afectó a cientos de personas que tenían un vuelo reservado con la aerolínea mexicana fundada en 1987.

Profeco llamó a pasajeros de Aeromar a unirse a acción colectiva para recuperar su dinero El pasado miércoles, Aeromar anunció el cese definitivo de operaciones, debido a problemas financieros VER NOTA

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), al menos 528 personas sufrieron la cancelación de su vuelo durante el primer día de huelga; sin embargo la compañía vendió más de 4 mil 900 boletos con fechas de vuelo hasta noviembre de 2023.

Por ello, el titular de la dependencia, Ricardo Sheffield, hizo un llamado a los clientes afectados para unirse e iniciar una demanda colectiva contra Aeromar. Incluso, indicó que la aerolínea ya enfrentaba una demanda colectiva, la cual cuenta hoy con una solución favorable, en la que se ordena a la firma en quiebra la reparación de los daños consistentes en reembolso por el precio total que pagaron por el boleto, más 20% adicional, así como los intereses legales en razón del nueve por ciento anual.

Cómo unirse a la demanda colectiva

Se trata una herramienta jurídica que se ejerce en defensa y protección de los consumidores cuyos derechos o intereses hayan sido vulnerados por una empresa. Los usuarios afectados pueden unirse a una demanda colectiva desde el momento en que Profeco informe a los consumidores la admisión de la demanda de acción colectiva, o bien hasta 18 meses posteriores a que Procuraduría haga del conocimiento de los consumidores la sentencia que la resuelva.

Huelga en Aeromar: personal seguirá contando con IMSS y podrá incorporarse a otras aerolíneas La aerolínea anunció su cese definitivo de operaciones debido a problemas financieros. Tiene deudas con trabajadores, el AICM y el SAT VER NOTA

Los afectados que deseen sumarse a la acción colectiva en contra de Aeromar ante la Profeco deberán presentar el formato de consentimiento expreso, además de un escrito libre firmado por el pasajero, en éste deberá señalar el tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos cometidos por la aerolínea, también deberán proporcionar documentos que comprueben la relación de consumo como tickets, boletos electrónicos, estados de cuenta, transferencias bancarias, correos electrónicos de confirmación de compra en los que conste la fecha, destino, pasajero y la cantidad pagada, entre otros.

Todos los documentos se deben presentar en la oficina de la Dirección General de Defensa Colectiva y Contratos de Adhesión de Telecomunicaciones de la Profeco, ubicada en Av. José Vasconcelos Núm. 208, piso 14, Colonia Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. No obstante para aquellos que se encuentren ubicados a lo largo de la República pueden optar por enviar la información vía correo electrónico a la dirección acolectivastelecom@profeco.gob.mx.

Qué hacer ante un vuelo cancelado

No necesariamente se tiene que pasar por las mismas circunstancias de Aeromar para sufrir la cancelación de un vuelo. Los retrasos y cancelaciones son sucesos frecuentes dentro de los aeropuertos, sin embargo las aerolíneas deberán asistir o indemnizar a los afectados antes tales situaciones.

Cuáles son las aerolíneas mexicanas que alguna vez “despegaron” y que hoy no existen El pasado miércoles se dio a conocer que la aerolínea mexicana Aeromar, cesaba operaciones de manera definitiva, por problemas financieros VER NOTA

De acuerdo con la Ley de aviación civil y Profeco, si el retraso es atribuible a la aerolínea y dura entre una o cuatro horas, ésta debe de compensar al pasajero; el usuario debe acceder como mínimo a alimentos y bebidas correspondientes al tiempo que dure el retraso, además de descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino, no obstante si la demora es mayor a dos horas, pero inferior a cuatro horas, el descuento para vuelos posteriores no debe ser menor a 7.5% del precio del boleto.

Por otro lado, si la demora es mayor a cuatro horas o sufres una cancelación, tienes la opción de elegir entre recibir el reintegro del precio del boleto o la parte no realizada del viaje, más una indemnización; o bien ser transportados en un vuelo sustituto, además de alimentos y en caso de ser necesario, alojamiento y transporte del hotel al aeropuerto; también se puede optar por un vuelo posterior a la fecha al mismo destino y una indemnización, en cualquier opción, la indemnización no debe ser inferior a 25% del precio del boleto o de la parte no realizada del viaje.

Si tienes algún problema con la aerolínea con la que compraste tu vuelo, la Profeco puede brindarte apoyo, para ello puedes solicitar ayuda en los módulos de atención de la Procuraduría o bien puedes proceder en línea con las empresas que se encuentran registradas en las plataformas de Concilianet.