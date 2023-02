“No es parte de nuestra agenda”: Diputados de Morena van contra aumento de multas por injurias al presidente

El coordinador de Morena aseguró que frenarán la propuesta de dictamen (Foto: Twitter/@NachoMierV)

El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se ha visto una vez más en el centro de las críticas debido a la presentación del dictamen para añadir modificaciones a la Ley sobre Delitos de Imprenta.

Lilly Téllez propuso multa de 5 mil pesos cada vez que AMLO mienta Pese al debate que se generó por la iniciativa de aumentar las multas por injurias al presidente, el coordinador de Morena en San Lázaro indicó que no pasará al pleno VER NOTA

En él se propone triplicar las multas por insultos en contra del primer mandatario ajustando las cantidades de pesos a Unidades de Medida y Actualización (UMA), pues establece que por cometer dicha falta la multa podría ser de los mil 37 pesos hasta los 4 mil 139 (actualmente la UMA está ajustada a 103.73 pesos).

Esto causó gran revuelo en el ámbito político, ya que miembros de la oposición han señalado que la propuesta es un despropósito y un ataque en contra de la libertad de expresión. Tras el escándalo, el presidente André Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que vetará la propuesta e incluso la desconoció.

La respuesta de AMLO al abogado de García Luna y la preocupación por el consumo de drogas, los ejes de la mañanera Lo más relevante de la conferencia mañanera del presidente de México este miércoles 15 de febrero VER NOTA

Dicho anuncio, realizado durante la conferencia matutina del presidente, dio como resultado que los representantes de los legisladores de la bancada guinda se alinearan con la negativa del primer mandatario, pues a lo largo del día, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, anunciaron su rechazo a las modificaciones.

Tal fue el caso de Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) dentro de la Cámara de Diputados, quien aseveró que la iniciativa no pasaría a Pleno mientras Velazco estuviera en dicho cargo.

La actualización a multas por injurias aprobada en la comisión de gobernación NO PASARÁ al Pleno mientras presida la JUCOPO y nuestra coalición sea mayoría. La iniciativa no es parte de nuestra agenda legislativa. Ni error político, ni estratégico, solo un trámite legislativo. — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) February 15, 2023

Además negó que la propuesta hecha por la legisladora morenista por Zacatecas, Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, sea parte del programa legislativo del partido.

“La actualización a multas por injurias aprobada en la comisión de gobernación NO PASARÁ al Pleno mientras presida la JUCOPO y nuestra coalición sea mayoría. La iniciativa no es parte de nuestra agenda legislativa. Ni error político, ni estratégico, solo un trámite legislativo”.

Del mismo modo hizo el senador Ricardo Monreal Ávila, quien en rueda de prensa se posicionó en contra de la propuesta de reforma al considerar que no va acorde con la ideología del Morena ni del autonombrado gobierno de la Cuarta Transformación (4T).

AMLO vetará ley anti injurias que su mismo partido aprobó: “Yo no la necesito” En Comisiones de la Cámara de Diputados se impulsó la propuesta de Morena para modificar la multa relativa a “injurias al Presidente” de la Ley sobre Delitos de Imprenta VER NOTA

Pues aseguró que el respeto a los valores como la tolerancia y a la libertad de expresión son atributos que no debían vulnerarse, pues las personas públicas están “sujetas al escrutinio público”.

“En lo personal, voy a esperar el momento procesal legislativo para emitir nuestra posición política en el Pleno (sobre la iniciativa) y en las comisiones de dictamen, pero no debería pasar”, dijo ante los medios.

Ricardo Monreal, y también el presidente López Obrador se posicionaron en contra de la propuesta proveniente de su partido (Twitter/@RicardoMonrealA)

De qué va la propuesta

La iniciativa busca modificar los artículos 10, 13, 15, 20, 32 y 33 de la mencionada ley.

En el primero, el artículo 10, se establece la cantidad de las multas; el 13 versa sobre la sanción de quienes no den aviso de la apertura de un taller de imprenta o medio de publicidad; el 15 refiere a multas a dueños de imprentas y talleres gráficos que circulen impresos sin identificación del impresor y sus datos, y el 20 habla sobre multas para los dueños de publicaciones periódicas que no contemplen el nombre y apellido del director.

Mientras que los artículos 32 y 33 son las relativas a las multas contra personas que incurran en faltas a la moral y las injurias al presidente, respectivamente.

“Me sorprendió ayer que autorizan en la Cámara que el que insulte al presidente le van a aumentar el castigo, va a tener que pagar dos, tres veces más. Yo no sé quién hizo eso. Yo no necesito eso, yo no lo promoví. Lo voy a vetar”, declaró el presidente la mañana del 15 de febrero.

Pero no solo establece que se multará por las injurias al mandatario, sino también a magistrados de la Corte, a miembros del poder legislativo a nivel federal o estatal, a generales o coroneles entre otros funcionarios públicos “en el acto de ejercer sus funciones o con motivo de ellas”.