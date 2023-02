“Estamos a la deriva”: desde CU, familiares exigieron justicia para Lorena Escobar quien fue víctima de feminicidio

(Foto: Especial)

Con flores, velas y cartas estudiantes de Ciudad Universitaria (CU) realizaron un homenaje dedicado a Lorena Escobar, joven de 25 años víctima de feminicidio.

Tras dispararle a su expareja, un hombre se suicidó en la alcaldía Miguel Hidalgo Presuntamente el sujeto y la mujer habían discutido sobre la custodia de su hijo menor de edad VER NOTA

La cita se dio este 13 de febrero en punto de las 12:30 horas (tiempo del centro de México). Así, familiares y miembros de la comunidad universitaria se reunieron en la Facultad de Filosofía y Letras (FFYL) para llevar a cabo una marcha rumbo a las instalaciones de la Facultad en la que la joven estudiaba.

Cabe señalar que Lorena estaba por iniciar sus prácticas profesionales para seguir con su proceso de titulación en la Facultad de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sin embargo el pasado 09 de febrero fue asesinada en su domicilio, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

“No le importó que gente inocente falleciera”: Sheinbaum recordó a Calderón y su guerra contra el narco Además de acusarlo de fraude electoral, la mandataria capitalina reprochó la guerra contra el narco declarada por el expresidente y su relación con el exmando policíal que hoy es juzgado en EEUU VER NOTA

Ante el hecho, este lunes el padre, la madre, el hermano y el cuñado de la joven encaberzaron el homenaje en el que exigieron justicia por el caso.

Así, entre consignas, los participantes de la manifestación señalaron no solo la responsabilidad de la expareja sentimental de la estudiante, sino también de las autoridades.

FGJ detuvo a militar por feminicidio de su pareja en el Estado de México Noé Orlando “N”, habría asesinado a su pareja sentimental el 25 de julio de 2021 en un inmueble en el municipio de Tlanepantla VER NOTA

La familia acusó que ya había un antecedente de denuncia en contra del agresor, mismo que habría sido ignorado por la Fiscalía de la Ciudad de México.

“Mi esposa y mi hija fueron en un momento dado a la fiscalía a solicitar apoyo pero este gobierno no sirve para nada. Ya desgraciadamente no podemos recuperar a mi hija (...) no contamos con la Fiscalía, no contamos con la policía, no contamos con nada, estamos a la deriva”, señaló el padre de Lorena.

Asimismo, aseguraron que hubo negligencia por parte del servicio de salud pública, puesto que, tras el ataque, la joven habría sido atendida de manera tardía.

De acuerdo con lo narrado por uno de los familiares, Lorena fue trasladada al hospital de Xoco tras el ataque pese a que dicho lugar no era el más cercano.

Una vez ahí se determinó que requería una tomografía, sin embargo, no había, aseguraron familiares. Posteriormente trasladaron a Lorena a un nosocomio ubicado en Talismán.

“Esto sucede en la Miguel Hidalgo, la trasladan a Coyoacán, se mueve a la Gustavo A. Madero regresa a la Benito Juárez. Es una irresponsabilidad del gobierno”, aseguró el tío de Lorena.

A la par, la familia explicó que debido a que se abrieron carpetas de investigación en distintas alcaldías por el caso, están en espera de que las autoridades homologuen el caso a una sola, sin embargo, tras cuatro días de los hechos no han recibido respuesta.

Desde Colectiva Artemisas Veterinarias nos pronunciamos en contra de la violencia machista feminicida que nos arrebató a nuestra hermana y colega Lorena#NiUnaMenos #MexicoFeminicida pic.twitter.com/x1omSpI5TY — Colectiva Artemisas Veterinarias (@CAVets_) February 11, 2023

“A Lore la pasearon por todos lados, ahora hay carpetas de investigación abiertas por todos lados. Desde el jueves esperamos una llamada de la Fiscalía, nos hacen repetir lo mismo y nadie nos ha ayudado”, señaló el cuñado de la joven.

Cabe señalar que los hechos sucedieron en un domicilio ubicado en la calle Comercio y José Martí, en la colonia Escandón de la alcaldía Miguel Hidalgo, cuando la expareja de la estudiante de veterinaria arribó al lugar y procedió a abrir fuego en contra de ella.

Tras herirla mortalmente, el sujeto se disparó en la cabeza con la misma arma.

Vecinos reportaron a las autoridades detonaciones de arma de fuego al interior de una vivienda, por lo que al lugar arribaron.

Ese mismo día, a la escena del crimen arribaron peritos pertenecientes a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), quienes realizaron el levantamiento del cuerpo del feminicida y abrieron la investigación correspondiente. La zona fue resguardada y acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) y continúa hasta hoy en control de las autoridades, por lo que la familia de Lorena no ha podido regresar a su hogar.