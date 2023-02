César Cravioto acusó que Lorenzo Córdova pedirá “un huesito” para las elecciones de 2024

Cesar Cravioto dijo que Lorenzo Córdova y Ciro Murayama podrían ser candidatos en las elecciones del 2024 (Captura TW/@letroblesrosa)

Durante la conferencia a medios en el Senado, el legislador de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), César Cravioto Romero, acusó al presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, y al consejero, Ciro Murayama Rendón, de buscar una candidatura para las elecciones del 2024 en donde se disputarán distintos puestos locales, así como también la jefatura de la Ciudad de México y la titularidad del Ejecutivo federal.

Cabe recalcar que el consejero presidente y Murayama Radón terminarán su dirigencia del órgano electoral el próximo 4 de abril, razón por la cual el senador morenista habría criticado las “nuevas” movidas de los consejeros para obtener un cargo en el gobierno o una candidatura con miras a las próximas elecciones federales.

“Tal vez a (Julen) Rementería le vengan a pedir un huesito pal 24 o al coordinador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, o al ex secretario de Gobernación. Tal vez ahí acuerden entre ellos qué cargo le dan o qué candidatura le dan a Lorenzo Córdova y a Ciro Murayama”, explicó César Cravioto.

El consejero presidente del INE interpuso una impugnación ante la Suprema Corte para revertir el Plan B (Twitter/@INEMexico)

Y es que de acuerdo con el senador de Morena, tanto Córdova Vianello como Murayama Rendón han dejado atrás sus funciones como “árbitros electorales” para pasar a ser parte del bando opositor al sumarse a su discurso en contra del presidente del país, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sobre todo ante la recién polémica de la reforma secundaria en materia electoral mejor conocida como Plan B.

Aunado a lo anterior, el legislador por Morena indicó que las declaraciones de los consejeros se han vuelto “intrascendentes”, pues han perdido “todo credibilidad” al ser parte de los grupos contrarios, por lo que recomendó ya no prestar atención de las posturas los funcionarios electorales.

“Ellos ya han perdido toda imparcialidad, ya no tienen credibilidad, ya no actúan como árbitros. Ellos ya son jugadores de la derecha(...) es intrascendente lo que diga Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, ya no tienen un milímetro de credibilidad”.

Pero las críticas y señalamientos por parte de Cravioto no pararon ahí, pues también acusó a los consejeros, en especial al presidente del INE, de gastar los recursos de dicha dependencia electoral para financiar sus campañas, razón por la cual el senador celebró el término de sus periodos como funcionarios para que pudieran “hacer campaña con sus propios recursos”.

Lorenzo Córdova y Ciro Murayam presentaron su libro y mandaron discursos anti Plan B(Foto: Twitter / @lorenzocordovav)

Constantemente distintos integrantes y simpatizantes del gobierno de la Cuarta Transformación han calificado a Lorenzo Córdova como “uno más” de la oposición, por replicar sus ideas y señalamientos; sin embargo, fue el propio Andrés Manuel quien incriminó al presidente del INE de ser “influenciado por el grupo del conservadurismo”.

El pasado 30 de enero el primer mandatario federal, en su tradicional mañanera, se lanzó contra Lorenzo Córdova tras pronunciase en contra de su iniciativa reformatoria al órgano electoral. Andrés Manuel mencionó en distintas ocasiones que los consejeros del INE han destruido la autonomía de la dependencia electoral al dejarse llevar por los intereses de los “contarios” a él. Hecho que lamentó y calificó como una lástima.

“(Lorenzo) él es un servidor público, desde mi punto de vista, sin principios, sin ideales, un farsante. No es, por cierto, el más malo de todo ese grupo, hay peores”, arremetió el presidente López Obrador.

AMLO indicó que Lorenzo es un "farsante" y aliado del bando opositor (INE y Presidencia)

Y ante los cuestionamientos sobre la acciones legales que presentó el presidente del INE para revertir el Plan B electoral, el primer mandatario federal indicó que no pasaría nada.

“El INE desde hace mucho tiempo está tomado por los conservadores, por el bloque conservador, nosotros ganamos a pesar de ellos. Por eso cuando dicen el ´Plan B´, si la Corte, que es hasta posible, rechazará la ley electoral, la verdad, la verdad, no pasaría nada, sería una manchita más al tigre”.