Francisco Palencia podría regresar a Cruz Azul como director técnico

Cruz Azul estaría considerando la opción de fichar a Francisco Palencia como director técnico de Cruz Azul (EFE/Francisco Guasco)

La Máquina Cementera de la Cruz Azul no ha tenido un buen arranque en el Clausura 2023 de la Liga MX, ya que hasta la Jornada 5 del torneo apenas suman una escasa unidad, panorama que los mantiene en el penúltimo puesto de la tabla general del torneo.

Por ello, la directiva en la Noria ya estaría analizando opciones para sustituir a Raúl Potro Gutiérrez en su cargo como director técnico, y la opción que tendría el conjunto cementero sería a Juan Francisco Palencia.

A pesar de que el Potro Gutiérrez tiene contrato vigente con el equipo, y aseguró que está respaldado por la directiva, los resultados que ha tenido en el arranque del campeonato lo alejarían de la dirección técnica. Así que el principal nombre que sonó para sustituir a Raúl sería el de Paco Palencia.

Raúl Gutiérrez, sobre la idea de presentar su renuncia en #CruzAzul, tras su tercera derrota al hilo (Tigres), sexto partido sin ganar. pic.twitter.com/5D55aGnqoY — Pako Domínguez (@pako_dom16) February 5, 2023

Luego de la derrota contra Tigres en el Estadio Azteca, trascendió el reporte que dentro del club celeste no estarían a gusto con el trabajo del Potro Gutiérrez, así que analizaron las posibles opciones para reemplazarlo y el perfil que tomó preferencia fue el de Francisco Palencia.

Cabe recordar que el ex mediocampista es una de las figuras queridas dentro de la institución celeste, pues como jugador fue uno de los referentes de Cruz Azul y participó en campeonatos de Liga como de Concacaf, pero como director técnico no ha tenido la oportunidad de dirigir a la Máquina Celeste.

Así que ahora con la crisis que atraviesa Cruz Azul al no poder sumar puntos en el Clausura 2023, la directiva deportiva estaría en la disposición de firmar al Gatillero y regresarlo a la institución que lo formó. A pesar de que el ex director de Mazatlán se posicionó como el favorito, la Máquina analizaría otras opciones, las cuales hasta el momento se desconoce quiénes son.

Cruz Azul está en el penúltimo lugar de la tabla general con un punto hasta la Jornada 5 del torneo (Twitter/ @CruzAzul)

Por otra parte, el equipo cementero no ha informado sobre algún cambio en su plantel, por lo que será cuestión de días para conocer cómo evolucionará la situación del club y la decisión que se tomará en torno a la dirección técnica.

Y es que el propio Potro compartió en conferencia de prensa que, a pesar de no ha tenido ninguna victoria hasta el momento, cuenta con el respaldo de la directiva para seguir con su proyecto para el campeonato en curso. Así lo explicó:

“Estamos acostumbrados a este tipo de cosas, y por supuesto por lo menos —hasta hoy— tenemos ese respaldo de la directiva con respecto para seguir, entonces todo lo demás son ‘dimes y diretes’

El último equipo que dirigió Paco Palencia en la Liga MX fue al Mazatlán F.C. (Foto: Cuartoscuro)

A pesar de que aún no hay nada confirmado, entre la afición celeste creció la insatisfacción ya que Paco Palencia no ha tenido un desempeño destacado como director técnico. En la Liga MX ya ha dirigido a Pumas, Lobos BUAP y Mazatlán F.C, pero con ningún equipo tuvo victorias sobresalientes ya que tuvo una efectividad menor del 40% pues no cumplió con las expectativas de cada directiva.

Con el club Universidad Nacional llegó al banquillo en 2016 tras la salida de Guillermo Vázquez, pero en agosto de 2017 fue cesado tras los resultados que sumó hasta ese momento. Más tarde, en 2018 asumió la dirección del equipo de la Universidad de Puebla, el cual desapareció un año después.

El último club que dirigió fue a los cañoneros de Mazatlán, pero no logró puestos de liguilla ni de repechaje, así que fue cesado.

Uno de los motivos por los que Francisco Palencia se habría alejado de Cruz Azul fue por un supuesto “veto” por parte de Guillermo Billy Álvarez ya que, según Récord, la gestión del ex director general de la cooperativa Cruz Azul le habría negado el regreso al ex futbolista al club.