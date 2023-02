Por qué Pumas ya no quiere hablar de Dani Alves

Leopoldo Silva, presidente de Pumas, insistió que la directiva no pedirá ninguna indemnización por el incumplimiento del contrato de Dani Alves (REUTERS/Luis Cortes)

Desde que se dio a conocer la aprehensión de Dani Alves por la denuncia en su contra por presunto abuso sexual en España, el Club Universidad Nacional tomó acciones inmediatas y rescindió el contrato al brasileño, por lo que desde entonces los Pumas han jugado el Clausura 2023 de la Liga MX sin el defensa de 39 años.

El momento en que un jugador de Pumas fue silenciado para no hablar de Dani Alves Las acusaciones en contra del jugador brasileño por acoso sexual en España provocaron que el equipo universitario evite a toda costa mencionarlo en cualquier discurso VER NOTA

Pero, no solo han competido sin la figura deportiva que ficharon en el Apertura 2022, sino que dentro de la escuadra universitaria ya no se ha vuelto a hablar del tema, incluso los propios jugadores han sido “censurados” para que no se hable de él.

Desde la perspectiva del ingeniero Leopoldo Silva, Pumas ya no tiene motivos para hablar del ex jugador del Barca, pues es una cuestión legal, por lo que dejó en claro cuál es la postura del último club en el que compitió el campeón olímpico de Tokio 2020.

Dani Alves solo jugó un torneo con Pumas (REUTERS/Henry Romero)

Previo al partido de Pumas vs Atlas, de la Jornada 5 del Clausura 2023, el director deportivo aseguró que como es un tema legal fuera de México, el equipo no puede hacer nada al respecto, por lo que no tienen argumentos para opinar o comentar al respecto de la situación.

Guadalajara, el gran afectado tras la eliminación del repechaje; nunca pudo clasificarse directo En cinco torneo bajo este formato, Chivas nunca pudo clasificarse a la liguilla de forma directa y aunque siempre se metió al repechaje, apenas avanzó en dos ocasiones VER NOTA

Además, en medio de los rumores de la baja del multicampeón brasileño, trascendió que la escuadra dirigida por Rafa Puente Jr. pediría una indemnización al jugador por no haber cumplido su contrato con el club y haber violado cláusulas de su vínculo legal con los del Pedregal.

Sin embargo, Leopoldo Silva habló al respecto del tema y negó que en la directiva se le haya exigido al ex jugador del Barcelona pagarle al equipo de la UNAM por no cumplir con su contrato. En un encuentro breve con la prensa, el presidente deportivo descartó la supuesta demanda que haría Pumas a Dani Alves.

Así fue la detención de Dani Alves en España por supuesta agresión sexual

De manera concreta y sin mayores comentarios aseguró que se trata de un tema legal, por lo que no tiene mucho de qué opinar, pero fue firme al asegurar que desde la directiva no se hará ningún tipo de denuncia o indemnización por la falta de Dani Alves con Pumas.

“No haré comentarios al respecto. No hemos solicitado nada, es un tema legal y no haremos más comentarios al respecto”, sentenció.

La cantidad que supuestamente le pidió la directiva al brasileño habría sido de USD cinco millones bajo los argumentos de la violación de una cláusula de su contrato, la cual exponía que si el jugador participaba en casos de dopaje, cualquier escándalo público o “algún delito bajo la ley del país en el que tuvo lugar”, Pumas podría penalizar al jugador, además de rescindirle su vínculo laboral con Pumas, según EFE.

Cuánto le exigió Pumas a Dani Alves de indemnización por incumplimiento de contrato El multicampeón brasileño tenía un año de contrato, pero solo disputó 13 partidos, dio cuatro asistencias y no marcó goles VER NOTA

Fue el 5 de enero —mismo día cuando Dani fue arrestado en España— que la directiva informó sobre el despido de Dani Alves y su desvinculación del club con el jugador. Por lo que desde entonces la escuadra felina no ha vuelto a mencionar la situación del futbolista.

A Higor Meritao se le negó hablar de Dani Alves

Pues #Pumas está evitando por completo hablar del tema Dani Alves.



La muestra: la pregunta que le hizo @FabrizioDC_ a Higor Meritāo que por cierto... No tenía nada que ver con el tema pero... Lo van a cortar de tajo cualquier comentario. pic.twitter.com/bHXwQNAsaY — José Iván Ruiz Trejo  (@eldesconocido) February 3, 2023

Durante una conferencia de prensa en las instalaciones del Pedregal, Higor Meritao atendió a los medios de comunicación. Pero cuando un reportero le cuestionó sobre cómo quedó el plantel —deportivamente— tras la baja de Dani Alves, el equipo de prensa del club impidió que el brasileño respondiera la pregunta.

El mediocampista se disponía responder cuando le interrumpieron para que otro reportero hiciera otra pregunta. “Yo sé que es un tema personal, un tema muy complicado el de Dani Alves y la directiva y el cuerpo técnico saben qué van a hacer pero...”, fue lo único que alcanzó a expresar Higor.

De inmediato coordinaron para que alguien más le preguntara otra cosa y se ignorara el tema del ex jugador del Barcelona.