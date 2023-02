Cuando Layda Sansores reclamó a García Luna: “El cártel más poderoso está en la Secretaría de Seguridad”

En 2012, García Luna fue solicitado a comparecer ante la Comisión de Seguridad del Senado por casos de tortura, asesinato y desapariciones forzadas, entre otro tipo de anomalías en los procesos de detención. Foto: Especial

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, fue mencionada en el juicio contra Genaro García Luna, el ex secretario de Seguridad Pública del sexenio de Felipe Calderón, en donde se indicó que la morenista tenía conocimiento desde el 2008 de los nexos que el ex funcionario mexicano tenía con el crimen organizado. Años después, la entonces legisladora le reclamó.

Durante el décimo día de audiencia en contra García Luna, que se lleva a cabo en una Corte Federal del Este de Brooklyn, EEUU, el ex agente de la policía federal de México, Francisco Cañedo Zavaleta, aseguró haber presenciado una reunión entre Arturo Beltrán Leyva, alias El Barbas y Édgar Valdez Villarreal, alias La Barbie, cuando circulaba por la carretera libre a Cuernavaca -Tepoztlán.

El ex agente federal dijo que luego de ver a la máxima autoridad de la Seguridad Pública en el país con los narcotraficantes ligados al Cártel de Sinaloa, recurrió al Congreso de la Unión junto con su compañero Óscar Granados para denunciar los hechos.

Los dos policías recurrieron a la entonces diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Layda Sansores San Román, quien en ese entonces se desempeñaba como secretaria de la Comisión de Gobernación e integrante de la Comisión de Seguridad Pública.

Mexico's former Public Security Minister Genaro Garcia Luna sits during his trial on charges that he accepted millions of dollars to protect the powerful Sinaloa Cartel, once run by imprisoned drug lord Joaquin "El Chapo" Guzman, at a courthouse in New York City, U.S., January 30, 2023 in this courtroom sketch. REUTERS/Jane Rosenberg

De acuerdo con periodistas que estaban dentro del juicio de García Luna, la hoy gobernadora de Campeche recomendó a los dos agentes denunciar al ex secretario a un medio de comunicación a través de un escrito anónimo.

Para el 2012, ya que como senadora de MC, Layda Sansores encaró en una comparecencia a Genaro García luego de que éste presentara una serie de cifras sobre protocolos de Derechos Humanos que aplicaba la Policía Federal.

García Luna fue solicitado a comparecer ante la Comisión de Seguridad del Senado luego de no seguir tres recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por casos de tortura, asesinato y desapariciones forzadas, entre otro tipo de anomalías en los procesos de detención.

“Creo que aquí los ciudadanos estamos muy lastimados por la actuación de la Secretaría de Seguridad. Y si no se ha podido combatir la delincuencia organizada es porque aquí la ciudadanía cree, verdad, que el Cártel más poderoso de la delincuencia organizada está dentro de la Secretaría de Seguridad Pública, y que quien la encabeza es el señor que está aquí presente”, dijo Sansores entre gritos e interrupciones del presidente de la Comisión, Omar Fayad.

La senadora del MC también mencionó que había miles de denuncias por el actuar de la policía y fue ahí donde mencionó a La Barbie.

"La Barbie" FOTO: IVAN STEPHENS/CUARTOSCURO.COM

“Hay más de 8 mil denuncias ante la Comisión, hoy ya puntualicé estos 14 mil asuntos que fueron turnados y que hoy hay un acusado, Edgar Valdez La Barbie que también lo denuncia. Y su declaración tiene tanto peso, y eso sí le quiere decir, como las de los testigos protegidos que usted utilizó…”.

La legisladora Sansores también reclamó al entonces secretario las “constantes” formas en las que operaba su policía.

“Como en el caso Cassez, igual sucedió con los jóvenes de Ayotzinapa (otro caso que no es el de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014). No los presentaron inmediatamente al Ministerio Público, y están convirtiendo los cuarteles de policía, en centros de tortura o centros de detención. Los jóvenes fueron torturados. En Morelos, usted dice que (...) fue la policía municipal la que se lo entregó al Ejército. No es cierto, la recomendación o alguno de los dos miente, la policía municipal lo entrega a la Policía Federal y ustedes se los entregan a los militares, no sé porqué razones”, agregó la legisladora.

“Usted presume de contar policía de alto nivel; pero en las lecturas de estas recomendaciones, los hechos demuestran, que falta profesionalización, capacitación en derechos humanos, coordinación entre policías. Y mire, yo creo que usted debió de haber sido mago. Porque que hábil, para desaparecer lo que no le conviene”, dijo Sansores a García Luna.